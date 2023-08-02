https://sputnikarabic.ae/20230802/بوتين-يجب-استخدام-التعاون-السياسي-مع-أفريقيا-لتعميق-التفاعل-الاقتصادي-1079723411.html
بوتين: يجب استخدام التعاون السياسي مع أفريقيا لتعميق التفاعل الاقتصادي
بوتين: يجب استخدام التعاون السياسي مع أفريقيا لتعميق التفاعل الاقتصادي
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه من الضروري استخدام التعاون السياسي مع الدول الأفريقية لتوسيع التفاعل الاقتصادي. 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T14:59+0000
2023-08-02T14:59+0000
2023-08-02T14:59+0000
روسيا
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أفريقيا
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وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة: "رأينا جميعًا معكم أنهم يشعرون بأنهم أصدقاء في روسيا، ونتعامل مع الدول الأفريقية كأصدقاء، ونحن بحاجة إلى تحويل هذا المستوى من الثقة السياسية إلى تعاون اقتصادي".وحول موضوع حظر كتب الكلاسيكيين الروس وإتلافها، أكد الرئيس الروسي أن نظام كييف يحاول حظر كتب الكلاسيكيين الروس وإتلافها ومثل هذه السياسة لن يكون لها مستقبل.وتابع: "بالمعنى الدقيق للكلمة، لم يترك سكان هذه المناطق هذا الفضاء أبدًا، فهم يحافظون بعناية على لغتهم الأم ويهتمون بشدة بالأدب الروسي العظيم، وأنا أعلم أنهم يحبون أعمال مواطنينا البارزين، وهذا على الرغم من كل محاولات السلطات الأوكرانية الحالية حظر كتب الكلاسيكيين الروس والمعاصرين وسحبها حتى من البيع ومن المكتبات أو حتى أكثر من ذلك، إتلافها".وأشار بوتين إلى أن مكتبات المقاطعات الجديدة في روسيا ستتلقى 2.5 مليون نسخة من الكتب.وقال: "من الضروري تجديد مقتنيات مؤسسات مكتبات دونباس ونوفوروسيا، وتزويدها بالأدب المحلي والأجنبي".وأضاف: "في القريب العاجل جنبًا إلى جنب مع اتحاد الكتاب الروسي، ستتم طباعة وشراء وتسليم أكثر من 2.5 مليون نسخة للمقاطعات الروسية الجديدة".
https://sputnikarabic.ae/20230802/بوتين-يقلد-جوائز-الدولة-للمشاركين-بالعملية-العسكرية-الخاصة-1079717112.html
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روسيا, العالم, أفريقيا
بوتين: يجب استخدام التعاون السياسي مع أفريقيا لتعميق التفاعل الاقتصادي
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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه من الضروري استخدام التعاون السياسي مع الدول الأفريقية لتوسيع التفاعل الاقتصادي.
وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة: "رأينا جميعًا معكم أنهم يشعرون بأنهم أصدقاء في روسيا، ونتعامل مع الدول الأفريقية كأصدقاء، ونحن بحاجة إلى تحويل هذا المستوى من الثقة السياسية إلى تعاون اقتصادي".
وحول موضوع حظر كتب الكلاسيكيين الروس وإتلافها، أكد الرئيس الروسي أن نظام كييف يحاول حظر كتب الكلاسيكيين الروس وإتلافها ومثل هذه السياسة لن يكون لها مستقبل.
وقال: "أود أن أبدأ من أمر آخر، من مسألة لها أهمية كبيرة أيضًا، يمكن القول، إنه ذو أهمية حاسمة لدمج جمهورتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، في الفضاء الثقافي لعموم روسيا".
وتابع: "بالمعنى الدقيق للكلمة، لم يترك سكان هذه المناطق هذا الفضاء أبدًا، فهم يحافظون بعناية على لغتهم الأم ويهتمون بشدة بالأدب الروسي العظيم، وأنا أعلم أنهم يحبون أعمال مواطنينا البارزين، وهذا على الرغم من كل محاولات السلطات الأوكرانية الحالية حظر كتب الكلاسيكيين الروس والمعاصرين وسحبها حتى من البيع ومن المكتبات أو حتى أكثر من ذلك، إتلافها".
وأشار بوتين إلى أن مكتبات المقاطعات الجديدة في روسيا ستتلقى 2.5 مليون نسخة من الكتب.
وقال: "من الضروري تجديد مقتنيات مؤسسات مكتبات دونباس ونوفوروسيا، وتزويدها بالأدب المحلي والأجنبي".
وأضاف: "في القريب العاجل جنبًا إلى جنب مع اتحاد الكتاب الروسي، ستتم طباعة وشراء وتسليم أكثر من 2.5 مليون نسخة للمقاطعات الروسية الجديدة".