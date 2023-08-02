https://sputnikarabic.ae/20230802/بوتين-يقلد-جوائز-الدولة-للمشاركين-بالعملية-العسكرية-الخاصة-1079717112.html
بوتين يقلد جوائز الدولة للمشاركين بالعملية العسكرية الخاصة
بوتين يقلد جوائز الدولة للمشاركين بالعملية العسكرية الخاصة
قلّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في حفل تسليم جوائز الدولة، عددا من المشاركين في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وكذلك شخصيات بارزة في... 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T13:27+0000
2023-08-02T13:27+0000
2023-08-02T13:27+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المسؤولين الروس إلى التعامل مع أُسر القتلى المشاركين في العملية العسكرية الخاصة كما لو كانوا عائلاتهم.كما خاطب الرئيس عائلات هؤلاء العسكريين، الذين لم يحضروا شخصيًا لنيل جوائز الدولة العليا، قائلًا: "أريد أن يسمعني جميع زملائي في أنحاء البلاد، وأن يتم الاستماع من كل المستويات في الحكومة، هؤلاء هم عائلاتنا وأطفالهم هم أطفالنا في كل مكان".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوتين يقلد جوائز الدولة للمشاركين بالعملية العسكرية الخاصة
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قلّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في حفل تسليم جوائز الدولة، عددا من المشاركين في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وكذلك شخصيات بارزة في مجال التعليم والعلوم والطب والثقافة والزراعة والصناعة.
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المسؤولين الروس إلى التعامل مع أُسر القتلى
المشاركين في العملية العسكرية الخاصة كما لو كانوا عائلاتهم.
كما خاطب الرئيس عائلات هؤلاء العسكريين، الذين لم يحضروا شخصيًا لنيل جوائز الدولة العليا، قائلًا: "أريد أن يسمعني جميع زملائي في أنحاء البلاد، وأن يتم الاستماع من كل المستويات في الحكومة
، هؤلاء هم عائلاتنا وأطفالهم هم أطفالنا في كل مكان".