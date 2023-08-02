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Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230802/بوتين-يقلد-جوائز-الدولة-للمشاركين-بالعملية-العسكرية-الخاصة-1079717112.html
بوتين يقلد جوائز الدولة للمشاركين بالعملية العسكرية الخاصة
بوتين يقلد جوائز الدولة للمشاركين بالعملية العسكرية الخاصة
قلّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في حفل تسليم جوائز الدولة، عددا من المشاركين في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وكذلك شخصيات بارزة في... 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T13:27+0000
2023-08-02T13:27+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المسؤولين الروس إلى التعامل مع أُسر القتلى المشاركين في العملية العسكرية الخاصة كما لو كانوا عائلاتهم.كما خاطب الرئيس عائلات هؤلاء العسكريين، الذين لم يحضروا شخصيًا لنيل جوائز الدولة العليا، قائلًا: "أريد أن يسمعني جميع زملائي في أنحاء البلاد، وأن يتم الاستماع من كل المستويات في الحكومة، هؤلاء هم عائلاتنا وأطفالهم هم أطفالنا في كل مكان".
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روسيا

بوتين يقلد جوائز الدولة للمشاركين بالعملية العسكرية الخاصة

13:27 GMT 02.08.2023
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية في موسكو، روسيا 21 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
© Sputnik . POOL
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قلّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في حفل تسليم جوائز الدولة، عددا من المشاركين في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وكذلك شخصيات بارزة في مجال التعليم والعلوم والطب والثقافة والزراعة والصناعة.
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المسؤولين الروس إلى التعامل مع أُسر القتلى المشاركين في العملية العسكرية الخاصة كما لو كانوا عائلاتهم.
كما خاطب الرئيس عائلات هؤلاء العسكريين، الذين لم يحضروا شخصيًا لنيل جوائز الدولة العليا، قائلًا: "أريد أن يسمعني جميع زملائي في أنحاء البلاد، وأن يتم الاستماع من كل المستويات في الحكومة، هؤلاء هم عائلاتنا وأطفالهم هم أطفالنا في كل مكان".
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