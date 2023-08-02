https://sputnikarabic.ae/20230802/خبير-سياسي-تركي-حجم-التجارة-بين-تركيا-ومصر-مرتفع-للغاية-1079727012.html

خبير سياسي تركي: حجم التجارة بين تركيا ومصر كبير للغاية

خبير سياسي تركي: حجم التجارة بين تركيا ومصر كبير للغاية

علق الخبير السياسي موسى أوزوغورلو، على أهمية زيارة وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير إلى تركيا. 02.08.2023, سبوتنيك عربي

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وقال موسى أوزوغورلو لوكالة "سبوتنيك"، إن "حجم التجارة بين تركيا ومصر مرتفع للغاية، مقارنة بالدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط - نحو 7-8 مليار دولار".وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، هناك عدد من المجالات الواعدة من حيث التعاون التجاري الثنائي. أولاً، تسعى مصر لبيع غازها. من ناحية أخرى، من المعروف أن تركيا تبذل جهودًا لتصبح مركزًا للغاز".وتابع: "وفي هذا الصدد، تتوقع تركيا أن تصبح إحدى الدول الوسيطة التي تضمن توريد الغاز المصري إلى أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، قامت العديد من الشركات التركية مؤخرًا بالاستثمار في مصر بسبب الوضع الاقتصادي في البلاد".وقال: "في الوقت نفسه، تتخذ مصر، مثل تركيا، خطوات لتحسين وضعها الاقتصادي، ومن هذا المنطلق ترى مخرجًا في زيادة حجم التجارة. لذلك يمكننا التحدث عن الحاجة المشتركة لتركيا ومصر لبعضهما البعض".وأضاف: "ومع ذلك، لا ينبغي للمرء أن يقتصر على القضايا الاقتصادية فقط، فلدى كلا البلدين آفاق لتعزيز العلاقات السياسية أيضًا. الآن هناك تغيرات في السوق العالمية".وتابع: "كما هو معروف، اتبعت العديد من الدول العربية في وقت سابق في أعقاب السياسة الأمريكية والغربية. لكن الآن، وعلى خلفية الضعف الملحوظ لمواقف واشنطن والغرب، فإن دول المنطقة لديها بديل في مواجهة روسيا والصين".وقال: "تسعى دول منطقة الشرق الأوسط، مثل مصر وتركيا والمملكة العربية السعودية وإيران، جاهدة لتطوير إمكاناتها الاقتصادية من خلال تعزيز موقعها الجيوسياسي وتوسيع التعاون مع الدول المجاورة".يقوم وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس أحمد سمير، بزيارة إلى العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة، من 31 يوليو/ تموز وحتى 3 أغسطس/ آب الجاري، في أول زيارة لوزير التجارة والصناعة المصري لدولة تركيا منذ 10 سنوات.وقالت وزارة الخارجية المصرية إن "الزيارة تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار".يذكر أن وتيرة عودة العلاقات بين البلدين قد تسارعت، بعد مصافحة المونديال بين رئيسي مصر وتركيا في العاصمة الدوحة، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022.وفي 4 يوليو الجاري، أعلنت مصر وتركيا، رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء، في خطوة تنهي 10 أعوام من القطيعة.

https://sputnikarabic.ae/20230727/تأجيل-زيارة-الرئيس-المصري-إلى-تركيا-والسفير-التركي-لدى-القاهرة-يوضح-1079485799.html

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