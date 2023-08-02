https://sputnikarabic.ae/20230802/خبير-عسكري-أمام-زيلينسكي-إما-التفاوض-بإذعان-أو-تبريد-الصراع-حتى-تجميده-1079719859.html

خبير عسكري: أمام زيلينسكي إما التفاوض بإذعان أو تبريد الصراع حتى تجميده

خبير عسكري: أمام زيلينسكي إما التفاوض بإذعان أو تبريد الصراع حتى تجميده

نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 02.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-02T13:54+0000

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2023-08-02T13:54+0000

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خبير عسكري: أمام زيلينسكي إما التفاوض بإذعان أو تبريد الصراع حتى تجميده خبير عسكري: أمام زيلينسكي إما التفاوض بإذعان أو تبريد الصراع حتى تجميده

انفجارات في أوديسا. وهو ما قال عنه الخبير العسكري الاستراتيجي، سمير راغب:رئيس الوزراء الإسرائيلي يعتبر عملية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية ليست سهلة، لكن من الممكن تحقيقها، ويقول المتخصص في الدراسات الاستراتيجية والعلوم السياسية، الدكتور محمد صالح الحربي، في حديث لبرنامجنا:احتدام المعارك في السودان، وروسيا تجلي رعاياها من هناك، ويقول الخبير في الشأن السوداني، محمد تورشين، في حديث لبرنامجنا:الرئيس التونسي يعين رئيسا جديدا للحكومة، ويقول الأستاذ الجامعي الدكتور عادل بن يوسف، في حديث لبرنامجنا:روسيا ترسل الحبوب إلى اليمن مجانا. حيث قال السفير اليمني لدى روسيا الاتحادية، أحمد الوحيشي:وزير الاقتصاد اللبناني يناشد الكويت لإعادة بناء إهراءات القمح. حيث قال الوزير أمين سلام:التفاصيل في الملف الصوتي...

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