https://sputnikarabic.ae/20230802/خبير-عسكري-أمام-زيلينسكي-إما-التفاوض-بإذعان-أو-تبريد-الصراع-حتى-تجميده-1079719859.html
خبير عسكري: أمام زيلينسكي إما التفاوض بإذعان أو تبريد الصراع حتى تجميده
خبير عسكري: أمام زيلينسكي إما التفاوض بإذعان أو تبريد الصراع حتى تجميده
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T13:54+0000
2023-08-02T13:54+0000
2023-08-02T13:54+0000
راديو
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خبير عسكري: أمام زيلينسكي إما التفاوض بإذعان أو تبريد الصراع حتى تجميده
خبير عسكري: أمام زيلينسكي إما التفاوض بإذعان أو تبريد الصراع حتى تجميده
انفجارات في أوديسا. وهو ما قال عنه الخبير العسكري الاستراتيجي، سمير راغب:رئيس الوزراء الإسرائيلي يعتبر عملية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية ليست سهلة، لكن من الممكن تحقيقها، ويقول المتخصص في الدراسات الاستراتيجية والعلوم السياسية، الدكتور محمد صالح الحربي، في حديث لبرنامجنا:احتدام المعارك في السودان، وروسيا تجلي رعاياها من هناك، ويقول الخبير في الشأن السوداني، محمد تورشين، في حديث لبرنامجنا:الرئيس التونسي يعين رئيسا جديدا للحكومة، ويقول الأستاذ الجامعي الدكتور عادل بن يوسف، في حديث لبرنامجنا:روسيا ترسل الحبوب إلى اليمن مجانا. حيث قال السفير اليمني لدى روسيا الاتحادية، أحمد الوحيشي:وزير الاقتصاد اللبناني يناشد الكويت لإعادة بناء إهراءات القمح. حيث قال الوزير أمين سلام:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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خبير عسكري: أمام زيلينسكي إما التفاوض بإذعان أو تبريد الصراع حتى تجميده
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نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
انفجارات في أوديسا. وهو ما قال عنه الخبير العسكري الاستراتيجي، سمير راغب:
روسيا سيطرت ناريا على أوديسا ولا تستطيع القوات الوكرانية التعامل مع مصدر التهديد، وهذا الفشل سيؤدي بزيلينسكي إما للتفاوض بإذعان أو تبريد الصراع حتى تجميده، كما حدث في كوريا الشمالية والجنوبية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي يعتبر عملية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية ليست سهلة، لكن من الممكن تحقيقها، ويقول المتخصص في الدراسات الاستراتيجية والعلوم السياسية، الدكتور محمد صالح الحربي، في حديث لبرنامجنا:
الطريق ما تزال طويلة لإقامة علاقات بين السعودية وإسرائيل، لأن السعودية دائما ما تذكر بشروطها: العودة إلى اتفاق 2002 في بيروت، الأرض مقابل السلام، وحل الدولتين على حدود 1967، لكن مع التغيرات الأخيرة، يمكن أن تقدم المملكة بعض التنازلات لكن بشروط وثمن، هو الاتفاق مع الفلسطينيين وإيقاف التوسع الاستيطاني، وعدم ضم الضفة الغربية، ولا تزال القضية الفلسطينية محورية ومركزية بالنسبة للسعودية.
احتدام المعارك في السودان، وروسيا تجلي رعاياها من هناك، ويقول الخبير في الشأن السوداني، محمد تورشين، في حديث لبرنامجنا:
في ظل تكافؤ القوى، وعدم تحديد منتصر أو تشكيل رؤية لمنتصر، من الصعب جدا أن يكون هناك أي حديث عن سلام بين الأطراف المتنازعة، وبالتالي وقف لإطلاق النار، يمكن الحديث بعده عن إيجاد حل سلمي للأزمة.
الرئيس التونسي يعين رئيسا جديدا للحكومة، ويقول الأستاذ الجامعي الدكتور عادل بن يوسف، في حديث لبرنامجنا:
في الواقع هناك أسباب عديدة لتغيير رئيس الحكومة، منها الوضع الداخلي في تونس، والملفات الاقتصادية الكبرى لم يتم معالجتها، خاصة ملف المؤسسات العمومية العاجزة، فيما يتعلق بالشركات الكبرى، ومسألة صندوق الدعم والمديونية، وكذلك مسألة الهجرة الخارجية.
روسيا ترسل الحبوب إلى اليمن مجانا. حيث قال السفير اليمني لدى روسيا الاتحادية، أحمد الوحيشي:
روسيا أرسلت شحنات حبوب مجانا، ونطمح لإنشاء خط ملاحي بيننا.
وزير الاقتصاد اللبناني يناشد الكويت لإعادة بناء إهراءات القمح. حيث قال الوزير أمين سلام:
نحن نعوّل بشكل كبير جدا على دعم دولة الكويت لإتمام المبادرة التي أطلقها الأمير الراحل، الشيخ صباح الأحمد الصباح، ببناء الإهرائات.
التفاصيل في الملف الصوتي...