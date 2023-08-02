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https://sputnikarabic.ae/20230802/خبير-يقر-باستحالة-إجراء-انتخابات-أمريكية-نزيهة-في-المستقبل-1079690478.html
خبير يقر باستحالة إجراء انتخابات أمريكية نزيهة في المستقبل
خبير يقر باستحالة إجراء انتخابات أمريكية نزيهة في المستقبل
أعلن مدير مجموعة "جوديكال ووتش الأمريكية" المحافظة، توم فيتون، أن بعد التهم الموجهة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية اقتحام مبنى الكابيتول عام... 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T05:56+0000
2023-08-02T05:56+0000
العالم
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وقال فيتون بهذا الصدد: "لنكن صادقين هذا الاتهام لترامب هو تهديد غير مقنع وعمل تخويفي من قبل الحزب الديمقراطي لجميع خصومهم السياسيين دون استثناء".وأضاف، قائلًا إن رسالة نظام بايدن هي "سنضعك في السجن إذا خضت الانتخابات".وخلص فيتون، بالقول "إن انتخابات 2024 الحرة والنزيهة أمر مستحيل رسميا".وأظهرت وثائق المحكمة، اليوم الأربعاء، توجيه أربع تهم جنائية للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بتورطه في محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.ووفقًا للائحة الاتهام التي تم الكشف عنها: "على الرغم من هزيمته، كان المتهم مصممًا على البقاء في السلطة. لذلك لمدة أكثر من شهرين بعد يوم الانتخابات في الثالث من نوفمبر 2020، نشر المتهم أكاذيب حول وقوع تزوير حاسم في الانتخابات وأنه فاز بالفعل. كانت هذه المزاعم كاذبة، وكان المتهم يعلم أنها كاذبة".
https://sputnikarabic.ae/20230801/استدعاء-ترامب-للمثول-أمام-المحكمة-بتهم-تتعلق-بانتخابات-عام-2020-1079687870.html
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العالم
العالم

خبير يقر باستحالة إجراء انتخابات أمريكية نزيهة في المستقبل

05:56 GMT 02.08.2023
© AFP 2023 / Angela Weissأنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الولايات المتحدة 7 نوفمبر 2022
أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الولايات المتحدة 7 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
© AFP 2023 / Angela Weiss
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أعلن مدير مجموعة "جوديكال ووتش الأمريكية" المحافظة، توم فيتون، أن بعد التهم الموجهة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية اقتحام مبنى الكابيتول عام 2021، بات من المستحيل إجراء انتخابات نزيهة في عام 2024.
وقال فيتون بهذا الصدد: "لنكن صادقين هذا الاتهام لترامب هو تهديد غير مقنع وعمل تخويفي من قبل الحزب الديمقراطي لجميع خصومهم السياسيين دون استثناء".
وأضاف، قائلًا إن رسالة نظام بايدن هي "سنضعك في السجن إذا خضت الانتخابات".
وخلص فيتون، بالقول "إن انتخابات 2024 الحرة والنزيهة أمر مستحيل رسميا".
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قاعة المحكمة في محكمة مانهاتن الجنائية في نيويورك، خلال جلسة الاستماع، الولايات المتحدة في 4 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
استدعاء ترامب للمثول أمام المحكمة بتهم تتعلق بانتخابات عام 2020
أمس, 22:38 GMT
وأظهرت وثائق المحكمة، اليوم الأربعاء، توجيه أربع تهم جنائية للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بتورطه في محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
ووفقًا للائحة الاتهام التي تم الكشف عنها: "على الرغم من هزيمته، كان المتهم مصممًا على البقاء في السلطة. لذلك لمدة أكثر من شهرين بعد يوم الانتخابات في الثالث من نوفمبر 2020، نشر المتهم أكاذيب حول وقوع تزوير حاسم في الانتخابات وأنه فاز بالفعل. كانت هذه المزاعم كاذبة، وكان المتهم يعلم أنها كاذبة".
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