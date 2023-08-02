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روسيا تتسلم طلبا من بوليفيا للانضمام إلى "بريكس"
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230802/خبير-يكشف-سبب-نشر-الغرب-أخبارا-تزعم-تعرض-زيلينسكي-لـ10-محاولات-اغتيال-1079716873.html
خبير يكشف سبب نشر الغرب أخبارا تزعم تعرض زيلينسكي لـ10 محاولات اغتيال
خبير يكشف سبب نشر الغرب أخبارا تزعم تعرض زيلينسكي لـ10 محاولات اغتيال
صرح الخبير العسكري، أليكسي ليونكوف، بأن الغرب يمجد زيلينسكي قبل الانتخابات المحتملة في أوكرانيا. 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T13:26+0000
2023-08-02T13:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وعلق أليكسي ليونكوف، على ما نشرته مجلة "بوليتيكو" الأمريكية بشأن 10 محاولات اغتيال مزعومة على زيلينسكي: "لديه حياة أكثر من القطط".اقتبس الخبير ليونكوف من مجلة "تسارغراد": "لم تكن هناك محاولات اغتيال، لكن الانتخابات الرئاسية في جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية السابقة ما زالت في الطريق. حتى لو لم يتم تأجيلها، كما يريدون يرماك (رئيس مكتب زيلينسكي أندريه) و زيلينسكي، فإن الهالة البطولية لقائد أوكرانيا "غير المكتمل" ستكون مفيدة للغاية".و أشار ليونكوف إلى أن التقرير الذي نُشر في "بوليتيكو" عن محاولات اغتيال زيلينسكي "أعدته منظمة غير حكومية تتلقى أموالاً من أموال خارج الميزانية من MI6".وبحسب بوليتيكو، فإن رئيس مكتب زيلينسكي، أندريه يرماك، لديه كل الفرص ليحل محل زعيم نظام كييف في حال اغتياله.في المقال، بالإضافة إلى مزاعم "محاولات الاغتيال"، تم تحديد مواءمة القوى السياسية في أوكرانيا، ويتم إدراج المتنافسين المحتملين على الرئاسة إذا تبين أنها شاغرة. على وجه الخصوص، تم ذكر أندريه يرماك من بين المرشحين المحتملين الآخرين لهذا المنصب.
https://sputnikarabic.ae/20230802/صحفي-أمريكي-يكشف-عن-مفرمة-حدثت-في-زابوروجيه-لم-يعرها-زيلينسكي-اهتمامه-1079715635.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

خبير يكشف سبب نشر الغرب أخبارا تزعم تعرض زيلينسكي لـ10 محاولات اغتيال

13:26 GMT 02.08.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Officeالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
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صرح الخبير العسكري، أليكسي ليونكوف، بأن الغرب يمجد زيلينسكي قبل الانتخابات المحتملة في أوكرانيا.
وعلق أليكسي ليونكوف، على ما نشرته مجلة "بوليتيكو" الأمريكية بشأن 10 محاولات اغتيال مزعومة على زيلينسكي: "لديه حياة أكثر من القطط".
اقتبس الخبير ليونكوف من مجلة "تسارغراد": "لم تكن هناك محاولات اغتيال، لكن الانتخابات الرئاسية في جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية السابقة ما زالت في الطريق. حتى لو لم يتم تأجيلها، كما يريدون يرماك (رئيس مكتب زيلينسكي أندريه) و زيلينسكي، فإن الهالة البطولية لقائد أوكرانيا "غير المكتمل" ستكون مفيدة للغاية".
و أشار ليونكوف إلى أن التقرير الذي نُشر في "بوليتيكو" عن محاولات اغتيال زيلينسكي "أعدته منظمة غير حكومية تتلقى أموالاً من أموال خارج الميزانية من MI6".
وبحسب بوليتيكو، فإن رئيس مكتب زيلينسكي، أندريه يرماك، لديه كل الفرص ليحل محل زعيم نظام كييف في حال اغتياله.
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12:52 GMT
في المقال، بالإضافة إلى مزاعم "محاولات الاغتيال"، تم تحديد مواءمة القوى السياسية في أوكرانيا، ويتم إدراج المتنافسين المحتملين على الرئاسة إذا تبين أنها شاغرة. على وجه الخصوص، تم ذكر أندريه يرماك من بين المرشحين المحتملين الآخرين لهذا المنصب.
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