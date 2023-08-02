https://sputnikarabic.ae/20230802/خبير-يكشف-سبب-نشر-الغرب-أخبارا-تزعم-تعرض-زيلينسكي-لـ10-محاولات-اغتيال-1079716873.html

خبير يكشف سبب نشر الغرب أخبارا تزعم تعرض زيلينسكي لـ10 محاولات اغتيال

خبير يكشف سبب نشر الغرب أخبارا تزعم تعرض زيلينسكي لـ10 محاولات اغتيال

صرح الخبير العسكري، أليكسي ليونكوف، بأن الغرب يمجد زيلينسكي قبل الانتخابات المحتملة في أوكرانيا. 02.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-02T13:26+0000

2023-08-02T13:26+0000

2023-08-02T13:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وعلق أليكسي ليونكوف، على ما نشرته مجلة "بوليتيكو" الأمريكية بشأن 10 محاولات اغتيال مزعومة على زيلينسكي: "لديه حياة أكثر من القطط".اقتبس الخبير ليونكوف من مجلة "تسارغراد": "لم تكن هناك محاولات اغتيال، لكن الانتخابات الرئاسية في جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية السابقة ما زالت في الطريق. حتى لو لم يتم تأجيلها، كما يريدون يرماك (رئيس مكتب زيلينسكي أندريه) و زيلينسكي، فإن الهالة البطولية لقائد أوكرانيا "غير المكتمل" ستكون مفيدة للغاية".و أشار ليونكوف إلى أن التقرير الذي نُشر في "بوليتيكو" عن محاولات اغتيال زيلينسكي "أعدته منظمة غير حكومية تتلقى أموالاً من أموال خارج الميزانية من MI6".وبحسب بوليتيكو، فإن رئيس مكتب زيلينسكي، أندريه يرماك، لديه كل الفرص ليحل محل زعيم نظام كييف في حال اغتياله.في المقال، بالإضافة إلى مزاعم "محاولات الاغتيال"، تم تحديد مواءمة القوى السياسية في أوكرانيا، ويتم إدراج المتنافسين المحتملين على الرئاسة إذا تبين أنها شاغرة. على وجه الخصوص، تم ذكر أندريه يرماك من بين المرشحين المحتملين الآخرين لهذا المنصب.

https://sputnikarabic.ae/20230802/صحفي-أمريكي-يكشف-عن-مفرمة-حدثت-في-زابوروجيه-لم-يعرها-زيلينسكي-اهتمامه-1079715635.html

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