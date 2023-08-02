https://sputnikarabic.ae/20230802/خلال-تفقده-الحدود-الشمالية-لإسرائيل-هرتسوغ-أرى-أمامي-لبنان-ينهار-فيديو-1079728500.html

خلال تفقده الحدود الشمالية لإسرائيل.. هرتسوغ: أرى أمامي لبنان ينهار.. فيديو

خلال تفقده الحدود الشمالية لإسرائيل.. هرتسوغ: أرى أمامي لبنان ينهار.. فيديو

حذر الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، "حزب الله" اللبناني من "ارتكاب أخطاء" معتبرا أن جيش بلاده "قوي ومستعد لأي سيناريو". 02.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-02T16:34+0000

2023-08-02T16:34+0000

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جاء ذلك خلال جولة لهرتسوغ على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية، اليوم الأربعاء، وفق بيان لمكتبه.وقال الرئيس الإسرائيلي: "اليوم أقوم بجولة في حدود لبنان. في جميع أنحاء شمال إسرائيل، مواطنونا في أفضل حالاتهم، يعملون ويبنون ويرسخون جذورهم في الأرض، يطورون ويتقدمون ويتعاملون مع كل المشاكل التي تواجهها البلاد".وأضاف: "في المقابل، أنظر عبر الحدود وأرى لبنان ينهار، وأعتقد أننا جميعا نمد أيدينا إلى لبنان، ونقول للمواطنين اللبنانيين إنكم لا تستحقون ذلك، ولا تستحقون أن تدمركم إيران وحزب الله وتفكككم، نحن نمد أيدينا من أجل السلام".ومضى هرتسوغ بقوله: "لتكن الأمور واضحة، أقول لأعدائنا على الجانب الآخر من الحدود، وخاصة لحزب الله ألا يرتكب أخطاء، الجيش الإسرائيلي قوي للغاية، ونحن مستعدون وجاهزون لأي سيناريو، علاوة على ذلك، سنحرص على الحفاظ على سيادتنا وسلامة مواطنينا".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أجرى رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، جولة على طول الحدود اللبنانية، برفقة قائد المنطقة الشمالية في الجيش، أوري غوردين، وقائد فرقة الجليل العسكرية، شاي كلبر.وتشهد المنطقة الحدودية بين إسرائيل ولبنان توترا كبيرا. وأمس الثلاثاء، تقدمت إسرائيل، بشكوى رسمية ضد لبنان إلى مجلس الأمن الدولي، مطالبة بإلزام بيروت بـ"تحرك فوري لمنع إقامة حزب الله بنى تحتية عسكرية على الحدود"، في إشارة لإقامة إحدى الخيام في منطقة "مزارع شبعا" المحتلة.في المقابل، قدم لبنان، في 11 يوليو/ تموز الماضي، شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة ضد إسرائيل على خلفية "تكريس" احتلالها الجزء اللبناني من بلدة "الغجر" الحدودية.

https://sputnikarabic.ae/20230802/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-يجري-جولة-ميدانية-على-طول-الحدود-اللبنانية-1079721956.html

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