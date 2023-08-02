https://sputnikarabic.ae/20230802/دراسة-أوميغا-3-تحافظ-على-صحة-الرئتين-1079729701.html

دراسة: "أوميغا 3" تحافظ على صحة الرئتين

دراسة: "أوميغا 3" تحافظ على صحة الرئتين

أفادت دراسة حديثة أجرتها المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، بأنه من بين فوائد أحماض "أوميغا 3" الدهنية الموجودة في التونة والسلمون والسردين، أنها مفيدة لصحة... 02.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-02T17:59+0000

2023-08-02T17:59+0000

2023-08-02T17:59+0000

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ووفقًا للدراسة، التي نشرت نتائجها في المجلة الأمريكية لطب الجهاز التنفسي والعناية المركزة، فإن أحماض أوميغا 3 الدهنية لها تأثير إيجابي على الرئتين، حيث أوضحت باتريشيا كاسانو، مؤلفة الدراسة، أن الدور الذي يقوم به النظام الغذائي في أمراض الرئة المزمنة كان مجهولًا إلى حد ما.وأضافت كاسانو أن هذه الدراسة تضيف إلى الأدلة المتزايدة على أن أحماض "أوميغا 3" الدهنية، التي تعد جزءا من نظام غذائي صحي، يمكن أن تكون مهمة لصحة الرئتين أيضا، حسبما ذكر موقع المعاهد الوطنية الأمريكية.وأشارت الدراسات السابقة إلى أن أحماض أوميغا 3 الدهنية قد تفيد الرئة بسبب تأثيرات ما تحتويه من مضادات للالتهابات، ومع ذلك لم تكن هناك دراسات قوية حول هذه العلاقة، حتى الآن. لمعرفة المزيد في هذا الصدد، طوّر الباحثون دراسة من جزأين تبحث في العلاقة بين مستويات الأحماض الدهنية أوميغا 3 في الدم وأداء الرئة بمرور الوقت.في الجزء الأول، أجرى الباحثون دراسة رصدية طولية شملت 15063 أمريكيا، وكان المشاركون الذين خضعوا للدراسة يتمتعون بصحة جيدة بشكل عام عندما بدأت الدراسة، ولم يكن لدى الغالبية أي دليل على وجود مرض رئوي مزمن.وكانوا يتألفون من مجموعة متنوعة عرقيا من البالغين، بمتوسط عمر 56 سنة، و55% منهم من الإناث، وتابع الباحثون المشاركين لمدة سبع سنوات في المتوسط وحتى 20 عاما.في الجزء الثاني، حلل الباحثون البيانات الجينية من خلال فحص أكثر من 500 ألف مشارك من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، حيث درسوا بعض العلامات الجينية في الدم كمقياس غير مباشر لمستويات أحماض أوميغا 3 الدهنية الغذائية، لمعرفة مدى ارتباطها بصحة الرئة، وأظهرت النتائج أن المستويات الأعلى من أحماض أوميغا 3 الدهنية ارتبطت بأداء أفضل للرئتين.

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