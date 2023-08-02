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https://sputnikarabic.ae/20230802/دراسة-تكشف-عن-مشروب-يخفض-السكر-في-الدم-لدى-المصابين-بداء-السكري-1079716431.html
دراسة تكشف عن مشروب يخفض السكر في الدم لدى المصابين بداء السكري
دراسة تكشف عن مشروب يخفض السكر في الدم لدى المصابين بداء السكري
كشفت دراسة جديدة عن مشروب يقلل من مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2. 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T13:11+0000
2023-08-02T13:11+0000
مجتمع
الصحة
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ووفقًا لنتائج تجربة سريرية، أجراها باحثون في كلية الصحة في جامعة "جورجتاون" وجامعة "نبراسكا لينكولن وميدستار هيلث"، تبيّن أن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 الذين شربوا شاي "كومبوتشا" لمدة أربعة أسابيع كان لديهم مستويات غلوكوز في الدم أقل، مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا فيه مشروبًا وهميًا.الكمبوتشاالكمبوتشا هو شاي مخمر بالبكتيريا والخمائر وتم تناوله في وقت مبكر من 200 عام قبل الميلاد في الصين، ولكن هذه العادة لم تصبح شائعة في أمريكا حتى تسعينيات هذا القرن، وتم تعزيز شعبيتها من خلال الادعاءات القصصية عن تحسين المناعة والطاقة وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام والالتهابات، ولكن الدليل على هذه الفوائد كان محدودًا.قال مؤلف الدراسة وأستاذ العلوم الإنسانية في كلية الصحة في جامعة "جورجتاون"، دان ميرينشتاين: "أظهرت بعض الدراسات المختبرية والقوارض لـ"الكومبوتشا" نتائج واعدة، وأظهرت دراسة صغيرة أجريت على أشخاص غير مصابين بالسكري أن الكمبوتشا خفضت نسبة السكر في الدم، ولكن على حد علمنا، فإن هذه هي أول تجربة سريرية تفحص آثار الكومبوتشا لدى مرضى السكري".وأضاف: "هناك الكثير من الأبحاث التي يتعين القيام بها، ولكن هذا واعد للغاية".
https://sputnikarabic.ae/20230802/-فتاة-تخرج-من-جسمها-خلايا-خالدة-وتغير-تاريخ-الطب-اليوم-حصلت-على-حقها-1079701779.html
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الصحة
الصحة

دراسة تكشف عن مشروب يخفض السكر في الدم لدى المصابين بداء السكري

13:11 GMT 02.08.2023
© Photo / pixabay/DeniMixشاي أحمر على طاولة
شاي أحمر على طاولة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
© Photo / pixabay/DeniMix
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كشفت دراسة جديدة عن مشروب يقلل من مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.
ووفقًا لنتائج تجربة سريرية، أجراها باحثون في كلية الصحة في جامعة "جورجتاون" وجامعة "نبراسكا لينكولن وميدستار هيلث"، تبيّن أن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 الذين شربوا شاي "كومبوتشا" لمدة أربعة أسابيع كان لديهم مستويات غلوكوز في الدم أقل، مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا فيه مشروبًا وهميًا.

الكمبوتشا

الكمبوتشا هو شاي مخمر بالبكتيريا والخمائر وتم تناوله في وقت مبكر من 200 عام قبل الميلاد في الصين، ولكن هذه العادة لم تصبح شائعة في أمريكا حتى تسعينيات هذا القرن، وتم تعزيز شعبيتها من خلال الادعاءات القصصية عن تحسين المناعة والطاقة وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام والالتهابات، ولكن الدليل على هذه الفوائد كان محدودًا.
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09:05 GMT
قال مؤلف الدراسة وأستاذ العلوم الإنسانية في كلية الصحة في جامعة "جورجتاون"، دان ميرينشتاين: "أظهرت بعض الدراسات المختبرية والقوارض لـ"الكومبوتشا" نتائج واعدة، وأظهرت دراسة صغيرة أجريت على أشخاص غير مصابين بالسكري أن الكمبوتشا خفضت نسبة السكر في الدم، ولكن على حد علمنا، فإن هذه هي أول تجربة سريرية تفحص آثار الكومبوتشا لدى مرضى السكري".
وأضاف: "هناك الكثير من الأبحاث التي يتعين القيام بها، ولكن هذا واعد للغاية".
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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