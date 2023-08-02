https://sputnikarabic.ae/20230802/دراسة-ضخمة-تكشف-طريقة-زيادة-ذكاء-الأطفال-قبل-سن-18-1079720446.html

دراسة ضخمة تكشف طريقة زيادة ذكاء الأطفال قبل سن 18

دراسة ضخمة تكشف طريقة زيادة ذكاء الأطفال قبل سن 18

اكتشف باحثون أن موجات دماغ الطفل الصغير أثناء الراحة يمكن أن تتنبأ بذكائه النشط في وقت لاحق من الحياة. 02.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-02T14:07+0000

2023-08-02T14:07+0000

2023-08-02T14:14+0000

مجتمع

علوم

الصحة

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تابع باحثون في الولايات المتحدة وألمانيا دراسة سابقة (للأطفال المشردين في رومانيا) لإظهار كيف يمكن أن تؤثر نشأة الأطفال على قوتهم العقلية بعد سنوات.أظهرت الدراسة علاقة بين أنماط موجات الدماغ ومستويات الذكاء في البيانات نفسها.كتب الباحثون: "تُظهر هذه النتائج أن التغييرات المستحثة بالتجربة في نشاط الدماغ في وقت مبكر من الحياة لها تأثير عميق على النمو المعرفي الطويل المدى". ومع ذلك، فإن كيفية تطوير هذا النشاط في الحياة المبكرة غير مفهومة جيدًا.تخفّض الموجات البطيئة أثناء الراحة التفاعلات العصبية غير الضرورية، ما يجعل الدماغ أكثر كفاءة عند التعامل مع المهام العقلية.تشير نتائج الدراسة الحالية إلى أن نشاط الموجة البطيئة في دماغ الطفل المرتاح يمكن أن يتأثر بطريقة ما بالتربية المنزلية ووقت وضع الحضانة.يقول المؤلفون إن "الارتباط الكبير" الذي حددوه "مذهل بشكل خاص"، إذ أن هذا البحث هو الأول من نوعه الذي يربط موجات الدماغ البطيئة في مرحلة الطفولة بالتأثيرات الطويلة المدى في مرحلة الشباب، بحسب دراسة نُشرت في مجلة "ساينس أليرت" العلمية.وجدت الدراسات السابقة أيضًا أن موجات الدماغ البطيئة حساسة بشكل خاص للعوامل البيئية والاجتماعية، مثل الفقر، وإذا لم يتلقَ الطفل الصغير الدعم العاطفي الكافي، يمكن أن يؤثر على نموه الإدراكي العصبي.

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