https://sputnikarabic.ae/20230802/رئيس-أركان-الجيش-الجزائري-يزور-قاعدة-جوية-في-ضواحي-موسكو-1079731289.html
رئيس أركان الجيش الجزائري يزور قاعدة جوية في ضواحي موسكو
رئيس أركان الجيش الجزائري يزور قاعدة جوية في ضواحي موسكو
تفقد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، قاعدة جوكوفسكي الجوية في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأربعاء. 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T18:54+0000
2023-08-02T18:54+0000
2023-08-02T18:54+0000
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وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية، إن هذا اليوم هو الثالث من الزيارة الرسمية التي يقوم بها شنقريحة إلى روسيا الاتحادية، رافقه خلالها دميتري شوغاييف، مدير مصلحة التعاون العسكري لفيدرالية روسيا، حيث عاين بعض أنواع الطائرات العسكرية.واطلع رئيس الأركان الجزائري خلال زيارته، على أحدث التجهيزات والتقنيات المستخدمة في مجال الطيران العسكري، بعدها انتقل الفريق أول إلى مقر شركة "ديناميكا" لتكنولوجيا الطيران، حيث اطلع على مختلف آخر التجهيزات والتكنولوجيات في مجال التكوين القاعدي للطيارين بما في ذلك البرامج المخصصة للمحاكاة في مجال الطيران.ووصل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، السعيد شنقريحة، إلى روسيا، يوم الاثنين الماضي، حيث التقى بوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، حسبما ذكرت السفارة الجزائرية في موسكو.وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد قالت في بيان: "وصل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، إلى روسيا بدعوة من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة الروسية، ستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك".
https://sputnikarabic.ae/20230802/الخارجية-الجزائرية-تعارض-التدخل-العسكري-في-النيجر-1079688986.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الجزائر, الأخبار, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
العالم العربي, الجزائر, الأخبار, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
رئيس أركان الجيش الجزائري يزور قاعدة جوية في ضواحي موسكو
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تفقد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، قاعدة جوكوفسكي الجوية في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأربعاء.
وقالت صحيفة
"النهار" الجزائرية، إن هذا اليوم هو الثالث من الزيارة الرسمية التي يقوم بها شنقريحة إلى روسيا الاتحادية، رافقه خلالها دميتري شوغاييف، مدير مصلحة التعاون العسكري لفيدرالية روسيا، حيث عاين بعض أنواع الطائرات العسكرية.
واطلع رئيس الأركان الجزائري خلال زيارته، على أحدث التجهيزات والتقنيات المستخدمة في مجال الطيران العسكري، بعدها انتقل الفريق أول إلى مقر شركة "ديناميكا" لتكنولوجيا الطيران، حيث اطلع على مختلف آخر التجهيزات والتكنولوجيات في مجال التكوين القاعدي للطيارين بما في ذلك البرامج المخصصة للمحاكاة في مجال الطيران.
ووصل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري
، السعيد شنقريحة، إلى روسيا، يوم الاثنين الماضي، حيث التقى بوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، حسبما ذكرت السفارة الجزائرية في موسكو.
وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد قالت في بيان: "وصل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري الفريق السعيد شنقريحة، إلى روسيا بدعوة من وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة الروسية، ستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك".