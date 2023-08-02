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https://sputnikarabic.ae/20230802/رئيس-الوزراء-البولندي-يغضب-من-تصرفات-أوكرانيا-وزيلينسكي-1079691032.html
رئيس الوزراء البولندي يغضب من تصرفات أوكرانيا وزيلينسكي
رئيس الوزراء البولندي يغضب من تصرفات أوكرانيا وزيلينسكي
اعتبر رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، عبر تويتر، أن استدعاء السفير البولندي لدى كييف إلى وزارة الخارجية الأوكرانية غير مقبول. 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T06:40+0000
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وقال مورافيتسكي في تغريدته: "في السياسة الدولية وفي سياق المواجهة المستمرة وفي ضوء الدعم الهائل الذي قدمته بولندا لأوكرانيا، لا ينبغي أن تحدث مثل هذه الأخطاء".وأشار مورافيتسكي إلى أن "مصالح أي دولة أخرى لن تتغلب على مصالح دولته". وفي وقت سابق، تم استدعاء السفير البولندي، بارتوش سيتشوكي، إلى وزارة الخارجية الأوكرانية بعد تصريحات مدير مكتب رئيس بولندا، مارسين برزيداتش، بأن الأوكرانيين ناكرون للجميل.
https://sputnikarabic.ae/20230801/أوكرانيا-تستدعي-سفير-بولندا-بعد-تصريح-مسؤوليها-بأن-الأوكرانيين-ناكرون-للجميل-1079681242.html
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العالم

رئيس الوزراء البولندي يغضب من تصرفات أوكرانيا وزيلينسكي

06:40 GMT 02.08.2023
© AP Photo / Julien Warnandرئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي
رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Julien Warnand
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اعتبر رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، عبر تويتر، أن استدعاء السفير البولندي لدى كييف إلى وزارة الخارجية الأوكرانية غير مقبول.
وقال مورافيتسكي في تغريدته: "في السياسة الدولية وفي سياق المواجهة المستمرة وفي ضوء الدعم الهائل الذي قدمته بولندا لأوكرانيا، لا ينبغي أن تحدث مثل هذه الأخطاء".
الوضع على حدود أوكرانيا و بولندا - اللاجئون الأوكرانيون، 26 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
أوكرانيا تستدعي سفير بولندا بعد تصريح مسؤوليها بأن "الأوكرانيين ناكرون للجميل"
أمس, 16:13 GMT
وأشار مورافيتسكي إلى أن "مصالح أي دولة أخرى لن تتغلب على مصالح دولته".
وفي وقت سابق، تم استدعاء السفير البولندي، بارتوش سيتشوكي، إلى وزارة الخارجية الأوكرانية بعد تصريحات مدير مكتب رئيس بولندا، مارسين برزيداتش، بأن الأوكرانيين ناكرون للجميل.
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