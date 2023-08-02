https://sputnikarabic.ae/20230802/رئيس-الوزراء-البولندي-يغضب-من-تصرفات-أوكرانيا-وزيلينسكي-1079691032.html
رئيس الوزراء البولندي يغضب من تصرفات أوكرانيا وزيلينسكي
رئيس الوزراء البولندي يغضب من تصرفات أوكرانيا وزيلينسكي
اعتبر رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، عبر تويتر، أن استدعاء السفير البولندي لدى كييف إلى وزارة الخارجية الأوكرانية غير مقبول. 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T06:40+0000
2023-08-02T06:40+0000
2023-08-02T06:40+0000
العالم
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وقال مورافيتسكي في تغريدته: "في السياسة الدولية وفي سياق المواجهة المستمرة وفي ضوء الدعم الهائل الذي قدمته بولندا لأوكرانيا، لا ينبغي أن تحدث مثل هذه الأخطاء".وأشار مورافيتسكي إلى أن "مصالح أي دولة أخرى لن تتغلب على مصالح دولته". وفي وقت سابق، تم استدعاء السفير البولندي، بارتوش سيتشوكي، إلى وزارة الخارجية الأوكرانية بعد تصريحات مدير مكتب رئيس بولندا، مارسين برزيداتش، بأن الأوكرانيين ناكرون للجميل.
https://sputnikarabic.ae/20230801/أوكرانيا-تستدعي-سفير-بولندا-بعد-تصريح-مسؤوليها-بأن-الأوكرانيين-ناكرون-للجميل-1079681242.html
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العالم
رئيس الوزراء البولندي يغضب من تصرفات أوكرانيا وزيلينسكي
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اعتبر رئيس الوزراء البولندي، ماتيوس مورافيتسكي، عبر تويتر، أن استدعاء السفير البولندي لدى كييف إلى وزارة الخارجية الأوكرانية غير مقبول.
وقال مورافيتسكي في تغريدته: "في السياسة الدولية وفي سياق المواجهة المستمرة وفي ضوء الدعم الهائل الذي قدمته بولندا لأوكرانيا، لا ينبغي أن تحدث مثل هذه الأخطاء".
وأشار مورافيتسكي إلى أن "مصالح أي دولة أخرى لن تتغلب على مصالح دولته".
وفي وقت سابق، تم استدعاء السفير البولندي، بارتوش سيتشوكي، إلى وزارة الخارجية الأوكرانية بعد تصريحات مدير مكتب رئيس بولندا، مارسين برزيداتش، بأن الأوكرانيين ناكرون للجميل.