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روسيا تتسلم طلبا من بوليفيا للانضمام إلى "بريكس"
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230802/رتل-دبابات-روسية-يدمر-كل-من-حاول-التخفي-في-غابات-سيريبريانسكي-فيديو-1079719737.html
رتل دبابات روسية يدمر "كل من حاول التخفي" في غابات سيريبريانسكي... فيديو
رتل دبابات روسية يدمر "كل من حاول التخفي" في غابات سيريبريانسكي... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، لقطات لمجموعة من الدبابات الروسية وهي تدمر مواقع القوات المسلحة الأوكرانية المتخفية، في غابات سيريبريانسكي في... 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T13:51+0000
2023-08-02T13:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وبحسب الفيديو، الذي تم تصويره بكاميرا بواسطة طائرة دون طيار، تحركت قافلة من المركبات المدرعة الروسية، تتكون من دبابات وعربات قتال مشاة، على طول مزارع الغابات حيث تتمركز القوات الأوكرانية.وتضرب المعدات الروسية المواقع ونقاط إطلاق النار للقوات المسلحة الأوكرانية المموهة في الغابة.وقالت الدفاع الروسية في بيانها، اليوم الأربعاء، إن"القوات الروسية تمكنت من صد هجومين بنجاح في جمهورية لوغانسك الشعبية".وبحسب بيان الدفاع: "بلغت خسائر العدو أكثر من 40 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسيارتين، ومدافع كراب الذاتية الدفع البولندية الصنع، ومدافع هاوتزر الذاتية الدفع "غفوزديكا"، ومدافع هاون "نونا"، ومدفعين من طراز"ميستا إس"، ومدفع "مستا بي".تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230802/مصدر-يكشف-عن-كارثة-ضخمة-وقعت-في-ميناء-إزمايل-الأوكراني-1079717002.html
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روسيا, العالم

رتل دبابات روسية يدمر "كل من حاول التخفي" في غابات سيريبريانسكي... فيديو

13:51 GMT 02.08.2023
© Sputnikدبابات روسية تضرب أهدافا أوكرانية متخفية في الغابات
دبابات روسية تضرب أهدافا أوكرانية متخفية في الغابات - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
© Sputnik
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، لقطات لمجموعة من الدبابات الروسية وهي تدمر مواقع القوات المسلحة الأوكرانية المتخفية، في غابات سيريبريانسكي في لوغانسك.
وبحسب الفيديو، الذي تم تصويره بكاميرا بواسطة طائرة دون طيار، تحركت قافلة من المركبات المدرعة الروسية، تتكون من دبابات وعربات قتال مشاة، على طول مزارع الغابات حيث تتمركز القوات الأوكرانية.
وتضرب المعدات الروسية المواقع ونقاط إطلاق النار للقوات المسلحة الأوكرانية المموهة في الغابة.
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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13:23 GMT
وقالت الدفاع الروسية في بيانها، اليوم الأربعاء، إن"القوات الروسية تمكنت من صد هجومين بنجاح في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وبحسب بيان الدفاع: "بلغت خسائر العدو أكثر من 40 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسيارتين، ومدافع كراب الذاتية الدفع البولندية الصنع، ومدافع هاوتزر الذاتية الدفع "غفوزديكا"، ومدافع هاون "نونا"، ومدفعين من طراز"ميستا إس"، ومدفع "مستا بي".
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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