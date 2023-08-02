https://sputnikarabic.ae/20230802/رغد-صدام-حسين-تنشر-شهادة-نسب-لها-تعود-إلى-علي-بن-أبي-طالب-1079715446.html
رغد صدام حسين تنشر شهادة نسب لها تعود إلى علي بن أبي طالب
رغد صدام حسين تنشر شهادة نسب لها تعود إلى علي بن أبي طالب
شاركت رغد صدام حيسن ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، صورة لشهادة نسب ظهر فيها اشتراكها بالنسب مع آل بيت الرسول محمد. 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T12:49+0000
2023-08-02T12:49+0000
2023-08-02T12:49+0000
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تحمل الشهادة توقيع أمين عام "الاتحاد العالمي لنقابات الأشراف"، الدكتور محمد منير محمود الشويكي الحسيني الهاشمي، وفيها يظهر تسلسل النسب ابتداء من صدام حسين ووصولا إلى الإمام علي ابن أبي طالب.ولم تكتب رغد أي تعليق على الصورةوفي 9 أبريل/ نيسان من العام 2003، أعلن سقوط نظام الرئيس العراقي صدام حسين، الذي توارى عن الأنظار لمدة 8 أشهر، قبل أن تعثر عليه القوات الأمريكية، ويحاكم ثم يُعدم في ديسمبر/كانون الأول 2006.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
رغد صدام حسين تنشر شهادة نسب لها تعود إلى علي بن أبي طالب
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شاركت رغد صدام حيسن ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، صورة لشهادة نسب ظهر فيها اشتراكها بالنسب مع آل بيت الرسول محمد.
تحمل الشهادة توقيع أمين عام "الاتحاد العالمي لنقابات الأشراف"، الدكتور محمد منير محمود الشويكي الحسيني الهاشمي، وفيها يظهر تسلسل النسب ابتداء من صدام حسين ووصولا إلى الإمام علي ابن أبي طالب.
ولم تكتب رغد أي تعليق على الصورة
وفي 9 أبريل/ نيسان من العام 2003، أعلن سقوط نظام الرئيس العراقي صدام حسين، الذي توارى عن الأنظار لمدة 8 أشهر، قبل أن تعثر عليه القوات الأمريكية، ويحاكم ثم يُعدم في ديسمبر/كانون الأول 2006.