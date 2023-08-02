https://sputnikarabic.ae/20230802/روسيا-تتسلم-طلبا-من-بوليفيا-للانضمام-إلى-بريكس-1079721040.html
روسيا تتسلم طلبا من بوليفيا للانضمام إلى "بريكس"
روسيا تتسلم طلبا من بوليفيا للانضمام إلى "بريكس"
أعلنت السفارة البوليفية لدى موسكو، اليوم الأربعاء، تسليم وزراة الخارجية الروسية مذكرة حول رغبة بوليفيا بالانضمام إلى مجموعة "بريكس". 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T14:11+0000
2023-08-02T14:11+0000
2023-08-02T14:23+0000
العالم
روسيا
مجموعة بريكس
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وقالت السفيرة البوليفية لدى موسكو، ماريا لويس راموس أورساغاستي، للصحفيين: "لقد نقلنا هذه المذكرة إلى جميع البلدان حول رغبتنا بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"، وبعد ذلك، بموجب قرار من "بريكس"، تمت دعوة الرئيس (بوليفيا) إلى القمة، وعلى وجه التحديد، لأننا قدمنا بالفعل طلبًا، وبالطبع نحن هنا (في روسيا) سلمنا هذا الطلب".أعلنت "بريكس"، في عام 2022، أنها ستزيد عدد الدول الأعضاء لجعل المنظمة أكثر شمولاً. وقد أعربت 19 دولةً على الأقل عن رغبتها في الانضمام إلى الكتلة الاقتصادية، بما في ذلك الأرجنتين وإيران والجزائر وتونس وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر.وطلبت 13 دولةً رسميًا أن تصبح أعضاء في بريكس، وست بلدان أخرى بشكل غير رسمي، والدولة العشرون يمكن أن تكون فنزويلا.قمة "بريكس"، التي ستعقد في جوهانسبرغ، يومي 22 و24 أغسطس/ آب، سيحضرها قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، وسيمثل روسيا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيشارك في القمة عبر تقنية "فيديو كونفيرونس".
https://sputnikarabic.ae/20230731/بوليفيا-تعلن-رسميا-رغبتها-في-الانضمام-إلى-مجموعة-بريكس-1079645028.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, مجموعة بريكس
العالم, روسيا, مجموعة بريكس
روسيا تتسلم طلبا من بوليفيا للانضمام إلى "بريكس"
14:11 GMT 02.08.2023 (تم التحديث: 14:23 GMT 02.08.2023) تابعنا عبر
أعلنت السفارة البوليفية لدى موسكو، اليوم الأربعاء، تسليم وزراة الخارجية الروسية مذكرة حول رغبة بوليفيا بالانضمام إلى مجموعة "بريكس".
وقالت السفيرة البوليفية لدى موسكو، ماريا لويس راموس أورساغاستي، للصحفيين: "لقد نقلنا هذه المذكرة إلى جميع البلدان حول رغبتنا بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"، وبعد ذلك، بموجب قرار من "بريكس"، تمت دعوة الرئيس (بوليفيا) إلى القمة، وعلى وجه التحديد، لأننا قدمنا بالفعل طلبًا، وبالطبع نحن هنا (في روسيا) سلمنا هذا الطلب".
أعلنت "بريكس"، في عام 2022، أنها ستزيد عدد الدول الأعضاء لجعل المنظمة أكثر شمولاً
. وقد أعربت 19 دولةً على الأقل عن رغبتها في الانضمام إلى الكتلة الاقتصادية، بما في ذلك الأرجنتين وإيران والجزائر وتونس وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر.
وطلبت 13 دولةً رسميًا أن تصبح أعضاء في بريكس، وست بلدان أخرى بشكل غير رسمي، والدولة العشرون يمكن أن تكون فنزويلا.
وقال سفير جنوب أفريقيا لدى موسكو، مزوفوكيلي ماكيتوكا، لـ"سبوتنيك"، ترحب جميع دول الاتحاد بالتوسع، لكن من الضروري تحديد طرق قبول الأعضاء الجدد، ويجب اتخاذ قرار جماعي في هذه القضية.
قمة "بريكس"، التي ستعقد في جوهانسبرغ، يومي 22 و24 أغسطس/ آب، سيحضرها قادة الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، وسيمثل روسيا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيشارك في القمة عبر تقنية "فيديو كونفيرونس".