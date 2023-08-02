https://sputnikarabic.ae/20230802/زفاف-داخل-كنيسة-غمرتها-مياه-الفيضانات-فيديو-1079706605.html
زفاف داخل كنيسة غمرتها مياه الفيضانات... فيديو
زفاف داخل كنيسة غمرتها مياه الفيضانات... فيديو
أقام عروسان حفل زفافهما بحضور مجموعة من المدعووين في إحدى الكنائس في الفلبين، بعيد إعصار "دوكسري"، الذي غمر معظم أجزاء الكنيسة بالماء. 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T10:25+0000
2023-08-02T10:25+0000
2023-08-02T10:25+0000
مجتمع
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خاض العروسان في الممر الذي غمرته المياه الناتجة عن الإعصار، معلنين استمرار الزفاف بالرغم من الفيضان الذي ضرب المكان.ويظهر في الفيديو العروسان والمدعوون مستمرون بالاحتفال غير مكترثين بالمياه التي غمرت أرجلهم.وصرّح العروسان أنهما ممتنين لجميع المدعووين الذين تابعوا الاحتفال ولم يغادروا المكان بالرغم من الفيضان وما سببه من أضرار.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
زفاف داخل كنيسة غمرتها مياه الفيضانات... فيديو
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أقام عروسان حفل زفافهما بحضور مجموعة من المدعووين في إحدى الكنائس في الفلبين، بعيد إعصار "دوكسري"، الذي غمر معظم أجزاء الكنيسة بالماء.
خاض العروسان في الممر الذي غمرته المياه الناتجة عن الإعصار، معلنين استمرار الزفاف بالرغم من الفيضان الذي ضرب المكان.
وصرّح العروسان أنهما ممتنين لجميع المدعووين الذين تابعوا الاحتفال ولم يغادروا المكان بالرغم من الفيضان وما سببه من أضرار.