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https://sputnikarabic.ae/20230802/زفاف-داخل-كنيسة-غمرتها-مياه-الفيضانات-فيديو-1079706605.html
زفاف داخل كنيسة غمرتها مياه الفيضانات... فيديو
زفاف داخل كنيسة غمرتها مياه الفيضانات... فيديو
أقام عروسان حفل زفافهما بحضور مجموعة من المدعووين في إحدى الكنائس في الفلبين، بعيد إعصار "دوكسري"، الذي غمر معظم أجزاء الكنيسة بالماء. 02.08.2023, سبوتنيك عربي
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2023-08-02T10:25+0000
مجتمع
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خاض العروسان في الممر الذي غمرته المياه الناتجة عن الإعصار، معلنين استمرار الزفاف بالرغم من الفيضان الذي ضرب المكان.ويظهر في الفيديو العروسان والمدعوون مستمرون بالاحتفال غير مكترثين بالمياه التي غمرت أرجلهم.وصرّح العروسان أنهما ممتنين لجميع المدعووين الذين تابعوا الاحتفال ولم يغادروا المكان بالرغم من الفيضان وما سببه من أضرار.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

زفاف داخل كنيسة غمرتها مياه الفيضانات... فيديو

10:25 GMT 02.08.2023
© Fotolia / Eugeneluckyعريس وعروس
عريس وعروس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
© Fotolia / Eugenelucky
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أقام عروسان حفل زفافهما بحضور مجموعة من المدعووين في إحدى الكنائس في الفلبين، بعيد إعصار "دوكسري"، الذي غمر معظم أجزاء الكنيسة بالماء.
خاض العروسان في الممر الذي غمرته المياه الناتجة عن الإعصار، معلنين استمرار الزفاف بالرغم من الفيضان الذي ضرب المكان.
ويظهر في الفيديو العروسان والمدعوون مستمرون بالاحتفال غير مكترثين بالمياه التي غمرت أرجلهم.
وصرّح العروسان أنهما ممتنين لجميع المدعووين الذين تابعوا الاحتفال ولم يغادروا المكان بالرغم من الفيضان وما سببه من أضرار.
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