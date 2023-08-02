https://sputnikarabic.ae/20230802/زلزال-بقوة-57-درجة-يضرب-جزر-فيجي-1079700954.html
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب جزر فيجي
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب جزر فيجي
تعرضت جزر فيجي، الواقعة جنوب المحيط الهادئ، لهزة أرضية قوتها 5.7 درجة على مقياس ريختر. 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T08:44+0000
2023-08-02T08:44+0000
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وقع الزلزال، اليوم الأربعاء، حسبما ذكر موقع "يو إن آي" الهندي.ولفتت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أن الزلزال وقع على عمق 597 كيلومترا، بينما لم ترد تقارير حول حجم الخسائر البشرية أو المادية جراء الزلزال.وتمثل جزر فيجي جزءا من المنطقة، التي تعرف بـ "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة تتعرض للزلازل بصورة متكررة، وتكون قوية في بعض الأحيان.يذكر أن آخر زلزال ضرب الجزر كان في 24 يوليو/ تموز الماضي، وكان مركزه على عمق 553 كيلومترا.
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, زلزال
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, زلزال
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب جزر فيجي
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تعرضت جزر فيجي، الواقعة جنوب المحيط الهادئ، لهزة أرضية قوتها 5.7 درجة على مقياس ريختر.
وقع الزلزال، اليوم الأربعاء، حسبما ذكر
موقع "يو إن آي" الهندي.
ولفتت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أن الزلزال وقع على عمق 597 كيلومترا، بينما لم ترد تقارير حول حجم الخسائر البشرية أو المادية جراء الزلزال.
وتمثل جزر فيجي جزءا من المنطقة
، التي تعرف بـ "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة تتعرض للزلازل بصورة متكررة، وتكون قوية في بعض الأحيان.
يذكر أن آخر زلزال
ضرب الجزر كان في 24 يوليو/ تموز الماضي، وكان مركزه على عمق 553 كيلومترا.