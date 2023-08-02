https://sputnikarabic.ae/20230802/سابفير-سلاح-روسي-خفي-أحبط-مسيرات-نظام-كييف-1079720097.html

"سابفير"... سلاح روسي "خفي" أحبط مسيرات نظام كييف

"سابفير"... سلاح روسي "خفي" أحبط مسيرات نظام كييف

علق الخبير العسكري، يوري كنوتوف، على الأخبار المتعلقة باستخدام أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية الجديدة "سابفير" في أوكرانيا. 02.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-02T13:57+0000

2023-08-02T13:57+0000

2023-08-02T13:57+0000

رصد عسكري

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وجاءت تصريحات الخبير العسكري كوتوف في صحيفة "روسييسكايا غازيتا" الروسية، بالقول: "يواجه المتخصصون في الحرب الإلكترونية لدينا حقيقة أن طائرة مسيرة معادية، والتي كان من الممكن أن تتعرض للتشويش في السابق دون أي مشاكل، لم تعد تستجيب بعد فترة لحظر القناة ويحدث هذا بسبب إعادة برمجتها، وتغيير جزء من الإلكترونيات، وتثبيت بعض الحماية، ولا يمكننا عمليًا التأثير عليها، حيث تشير الأنظمة الجديدة لـ"سابفير" إلى الجيل الجديد من الحرب الإلكترونية".ولفت كوتوف إلى أنه تم اختبار الأنظمة أخيرًا على خط التماس وثبت أنها فعالة للغاية، وميزة هذه الأنظمة هي أنها تستخدم لحماية المواقع من جميع أنواع الطائرات من دون طيار، وأنها قادرة على معرفة الهدف وتحديد أنه معاد أم لا.وأضاف كوتوف بالقول: "سابفير مضمون لاكتشاف الأهداف في نطاقات تصل إلى 30 كم، عندما تقترب طائرة من دون طيار للعدو من مسافة 5 كم، يبدأ النظام في التصدي لها بفعالية، وميزة أخرى للسلاح الجديد هي أنه قادر على قمع محطات التحكم الأرضية للطائرات من دون طيار، أي اكتشاف مشغل طائرة من دون طيار معادية".وأكد كوتوف: "أنظمة الحرب الإلكترونية لدينا تعتبر بحق من أفضل الأنظمة في العالم، وكل من القادة العسكريين الأوكرانيين والقيمين عليهم من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ييعترفون بذلك على مضض، حيث تقول القوات المسلحة الأوكرانية بشكل متزايد إن أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية أصبحت قادرة على التشويش على شبكة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك"، التي قدمها إيلون ماسك إلى أوكرانيا".وتابع بالقول: "في الواقع هناك سلاح يعمل بشكل فعال على إشارة من أقمار "ستارلينك" الصناعية، أي أن القمر الصناعي ينقل إشارة إلى الأرض، لكنه لا يتلقى تأكيدًا لاستقباله، يبدأ في إرسال الإشارة في الوضع المستمر، حتى يتم استقبال التأكيد. ونتيجة لذلك، يتم تفريغ نظام إمداد الطاقة الخاص به ويتحول إلى كومة من الخردة المعدنية في المدار. بالإضافة إلى ذلك، هناك أنظمة حرب إلكترونية قادرة على تحديد إحداثيات جهاز استقبال أرضي، حيث يتم استقبال الإشارات من القمر الصناعي. هذا يساعد على استهداف المحطات بالمدفعية الروسية".

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