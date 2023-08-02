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بوتين يؤكد لأردوغان استعداده لإعادة صفقة الحبوب بعد إيفاء الغرب بالتزاماته تجاه روسيا
https://sputnikarabic.ae/20230802/سفير-اليمن-روسيا-أرسلت-شحنات-حبوب-مجانا-ونطمح-لإنشاء-خط-ملاحي-بيننا-1079708628.html
سفير اليمن: روسيا أرسلت شحنات حبوب مجانا ونطمح لإنشاء خط ملاحي بيننا
سفير اليمن: روسيا أرسلت شحنات حبوب مجانا ونطمح لإنشاء خط ملاحي بيننا
أرسلت روسيا شحنات من الحبوب إلى اليمن مجانا لمساعدة هذه الدولة العربية على ضمان أمنها الغذائي. 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T11:19+0000
2023-08-02T11:19+0000
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وقال السفير اليمني لدى روسيا، أحمد الوحيشي، خلال لقاء خاص مع "سبوتنيك": "هذه الأيام الذكرى الـ95 لمعاهدة التعاون والصداقة بين روسيا واليمن والعلاقات بين بلدينا تاريخية وقديمة وطويلة الأمد وتتعزز باستمرار، وليس غريبا أن يصدر عن القيادة الروسية هكذا قرار في ظل الأزمة الغذائية والتحديات الراهنة التي تمر بها الدول خاصة الدول النامية ومن بينها اليمن فضلا عن أزمة الطاقة".وأكد الوحيشي أنه يتم بحث إنشاء خط ملاحي بين البلدين.وقال: "يكون أسهل أثناء إعادة الإعمار وتكون هناك فرص أكبر لمثل هذه المشاريع الطموحة".وحول كيفية تأمين هذه الشحنات لتصل إلى اليمن بسلام، أضاف السفير الوحيشي: "نحن على اتصال مباشر ودائم مع الخارجية الروسية لبحث الصعوبات التي تواجه هذه الشحنات".وتابع: "ناقشنا ذلك في لقاء مع مساعد وزير الخارجية الروسي لشؤون المنظمات الدولية، سيرغي فيرشينين، ولتذليل العقبات والتدابير التي اتخذت من قبل بعض الدول ضد روسيا بسبب التطورات الدولية الراهنة، يتم التنسيق مع برنامج الغذاء العالمي لتذليل هذه الصعوبات من خلال تواصلنا مع الخارجية برعاية الوزير، سيرغي لافروف (وزير الخارجية)، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف لمتابعة ضمان أمان الشحنات".
https://sputnikarabic.ae/20230802/بوتين-يؤكد-لأردوغان-استعداده-لإعادة-صفقة-الحبوب-بعد-إيفاء-الغرب-بالتزاماته-تجاه-روسيا-1079708311.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار اليمن الأن, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار اليمن الأن, روسيا

سفير اليمن: روسيا أرسلت شحنات حبوب مجانا ونطمح لإنشاء خط ملاحي بيننا

11:19 GMT 02.08.2023
© Sputnik . Johnny Eliasالسفير اليمني في روسيا أحمد الوحيشي
السفير اليمني في روسيا أحمد الوحيشي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
© Sputnik . Johnny Elias
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حصري
أرسلت روسيا شحنات من الحبوب إلى اليمن مجانا لمساعدة هذه الدولة العربية على ضمان أمنها الغذائي.
وقال السفير اليمني لدى روسيا، أحمد الوحيشي، خلال لقاء خاص مع "سبوتنيك": "هذه الأيام الذكرى الـ95 لمعاهدة التعاون والصداقة بين روسيا واليمن والعلاقات بين بلدينا تاريخية وقديمة وطويلة الأمد وتتعزز باستمرار، وليس غريبا أن يصدر عن القيادة الروسية هكذا قرار في ظل الأزمة الغذائية والتحديات الراهنة التي تمر بها الدول خاصة الدول النامية ومن بينها اليمن فضلا عن أزمة الطاقة".

وأضاف السفير: "نعبر عن تقديرنا لجهود القيادة والحكومة الروسية لتقديمها هذه المساعدات لبلدنا والتي تأتي ضمن الكثير من المساعدات الإنسانية التي تقدمها روسيا بشكل مستمر عبر هيئات ومنظمات الأمم المتحدة وضمن التعاون في إطار العلاقات الثنائية المتميزة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها".

وأكد الوحيشي أنه يتم بحث إنشاء خط ملاحي بين البلدين.
وقال: "يكون أسهل أثناء إعادة الإعمار وتكون هناك فرص أكبر لمثل هذه المشاريع الطموحة".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرغ 28 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
بوتين يؤكد لأردوغان استعداده لإعادة صفقة الحبوب بعد إيفاء الغرب بالتزاماته تجاه روسيا
10:57 GMT
وحول كيفية تأمين هذه الشحنات لتصل إلى اليمن بسلام، أضاف السفير الوحيشي: "نحن على اتصال مباشر ودائم مع الخارجية الروسية لبحث الصعوبات التي تواجه هذه الشحنات".
وتابع: "ناقشنا ذلك في لقاء مع مساعد وزير الخارجية الروسي لشؤون المنظمات الدولية، سيرغي فيرشينين، ولتذليل العقبات والتدابير التي اتخذت من قبل بعض الدول ضد روسيا بسبب التطورات الدولية الراهنة، يتم التنسيق مع برنامج الغذاء العالمي لتذليل هذه الصعوبات من خلال تواصلنا مع الخارجية برعاية الوزير، سيرغي لافروف (وزير الخارجية)، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف لمتابعة ضمان أمان الشحنات".
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