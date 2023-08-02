https://sputnikarabic.ae/20230802/سماع-دوي-انفجارات-في-كييف-وتفعيل-أنظمة-الدفاع-الجوي-في-المدينة--1079688679.html
سماع دوي انفجارات في كييف وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في المدينة
سماع دوي انفجارات في كييف وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في المدينة
أعلن رئيس الإدارة العسكرية لمقاطعة كييف، سيرغي بوبكو، صباح اليوم الأربعاء، تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في المقاطعة، بعد سماع دوي انفجارات بالمدينة. 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T00:16+0000
2023-08-02T00:16+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوبكو عبر حسابه على تطبيق "تليغرام": "تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في العاصمة والمقاطعة".وأشارت وسائل إعلام أوكرانية إلى سماع دوي انفجارات في كييف، وسط تفعيل صافرات الإنذار في أرجاء المقاطعة.من جانبه، أكد عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، تعرض المدينة لهجمات باستخدام "مجموعة من الطائرات المسيرة".يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230802/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-كييف-و8-مقاطعات-في-أوكرانيا-1079688435.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم العربي
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم العربي
سماع دوي انفجارات في كييف وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في المدينة
00:16 GMT 02.08.2023 (تم التحديث: 00:36 GMT 02.08.2023) تابعنا عبر
أعلن رئيس الإدارة العسكرية لمقاطعة كييف، سيرغي بوبكو، صباح اليوم الأربعاء، تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في المقاطعة، بعد سماع دوي انفجارات بالمدينة.
موسكو - سبوتنيك
. وقال بوبكو عبر حسابه على تطبيق "تليغرام": "تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في العاصمة والمقاطعة".
وأشارت وسائل إعلام أوكرانية إلى سماع دوي انفجارات في كييف، وسط تفعيل صافرات الإنذار في أرجاء المقاطعة.
من جانبه، أكد عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، تعرض المدينة لهجمات باستخدام "مجموعة من الطائرات المسيرة".
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.