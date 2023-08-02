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الجيش الروسي يصد 4 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية على اتجاه زابوروجيه
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230802/شويغو-يثني-على-شجاعة-المظليين-ويؤكد-دورهم-في-العملية-الخاصة-1079715028.html
شويغو يثني على شجاعة المظليين ويؤكد دورهم في العملية الخاصة
شويغو يثني على شجاعة المظليين ويؤكد دورهم في العملية الخاصة
هنأ وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، العسكريين المظليين، خلال الاحتفال بيوم قوات الإنزال الجوي الروسية في 2 أغسطس/ آب. 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T12:23+0000
2023-08-02T12:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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قال شويغو في تهنئته، خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، إن العسكريين التابعين للقوات المحمولة جواً أظهروا بطولات لا مثيل لها وشجاعة ومساعدة متبادلة، ولطالما كان جنود "المشاة المجنحة" نموذجًا للوطنية الحقيقية والولاء للقسم والواجب العسكري.وأشار شويغو إلى أن ثباتهم وشجاعتهم، المتقنة بأعلى مهارة، ضمنت حماية موثوقة للبلاد من العدوان الخارجي.وأعرب الوزير عن امتنانه الخاص للمحاربين القدامى على خدمتهم المتفانية التي لا تشوبها شائبة وتفانيهم في خدمة زملائهم "الأخوة المحمولة جواً". كما تمنى الوزير للمظليين الصحة الجيدة والثبات والإنجازات الجديدة باسم الوطن الأم.
https://sputnikarabic.ae/20230801/شويغو-روسيا-مهتمة-بتعزيز-القدرات-القتالية-للقوات-المسلحة-الجزائرية-1079677700.html
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روسيا

شويغو يثني على شجاعة المظليين ويؤكد دورهم في العملية الخاصة

12:23 GMT 02.08.2023 (تم التحديث: 12:27 GMT 02.08.2023)
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
© Пресс-служба Минобороны РФ
/
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هنأ وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، العسكريين المظليين، خلال الاحتفال بيوم قوات الإنزال الجوي الروسية في 2 أغسطس/ آب.
قال شويغو في تهنئته، خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، إن العسكريين التابعين للقوات المحمولة جواً أظهروا بطولات لا مثيل لها وشجاعة ومساعدة متبادلة، ولطالما كان جنود "المشاة المجنحة" نموذجًا للوطنية الحقيقية والولاء للقسم والواجب العسكري.
وأشار شويغو إلى أن ثباتهم وشجاعتهم، المتقنة بأعلى مهارة، ضمنت حماية موثوقة للبلاد من العدوان الخارجي.
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماع الرئيس فلاديمير بوتين مع رؤساء المؤسسات الأمنية والعسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
شويغو: روسيا مهتمة بتعزيز القدرات القتالية للقوات المسلحة الجزائرية
أمس, 14:43 GMT

وأشار شويغو في تهنئته: "اليوم كما كان من قبل، فإن العسكريين في القوات المحمولة جوا هم محترفون حقيقيون، ويستخدمون بمهارة أحدث أنظمة الأسلحة، وقادرون على التصرف بوضوح وسلاسة، وحل أكثر المهام تعقيدًا، في أي ظرف خلال العملية العسكرية الخاصة، ويبدي أفراد القوات المحمولة جوا بطولة لا مثيل لها وشجاعة ومساعدة متبادلة، وأنا متأكد من أن المظليين سيواصلون الدفاع عن المصالح الوطنية لروسيا بشرف".

وأعرب الوزير عن امتنانه الخاص للمحاربين القدامى على خدمتهم المتفانية التي لا تشوبها شائبة وتفانيهم في خدمة زملائهم "الأخوة المحمولة جواً". كما تمنى الوزير للمظليين الصحة الجيدة والثبات والإنجازات الجديدة باسم الوطن الأم.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:01 GMT
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