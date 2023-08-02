https://sputnikarabic.ae/20230802/شويغو-يثني-على-شجاعة-المظليين-ويؤكد-دورهم-في-العملية-الخاصة-1079715028.html
شويغو يثني على شجاعة المظليين ويؤكد دورهم في العملية الخاصة
شويغو يثني على شجاعة المظليين ويؤكد دورهم في العملية الخاصة
هنأ وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، العسكريين المظليين، خلال الاحتفال بيوم قوات الإنزال الجوي الروسية في 2 أغسطس/ آب. 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T12:23+0000
2023-08-02T12:23+0000
2023-08-02T12:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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قال شويغو في تهنئته، خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، إن العسكريين التابعين للقوات المحمولة جواً أظهروا بطولات لا مثيل لها وشجاعة ومساعدة متبادلة، ولطالما كان جنود "المشاة المجنحة" نموذجًا للوطنية الحقيقية والولاء للقسم والواجب العسكري.وأشار شويغو إلى أن ثباتهم وشجاعتهم، المتقنة بأعلى مهارة، ضمنت حماية موثوقة للبلاد من العدوان الخارجي.وأعرب الوزير عن امتنانه الخاص للمحاربين القدامى على خدمتهم المتفانية التي لا تشوبها شائبة وتفانيهم في خدمة زملائهم "الأخوة المحمولة جواً". كما تمنى الوزير للمظليين الصحة الجيدة والثبات والإنجازات الجديدة باسم الوطن الأم.
https://sputnikarabic.ae/20230801/شويغو-روسيا-مهتمة-بتعزيز-القدرات-القتالية-للقوات-المسلحة-الجزائرية-1079677700.html
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روسيا
شويغو يثني على شجاعة المظليين ويؤكد دورهم في العملية الخاصة
12:23 GMT 02.08.2023 (تم التحديث: 12:27 GMT 02.08.2023) تابعنا عبر
هنأ وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، العسكريين المظليين، خلال الاحتفال بيوم قوات الإنزال الجوي الروسية في 2 أغسطس/ آب.
قال شويغو في تهنئته، خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا،
إن العسكريين التابعين للقوات المحمولة جواً أظهروا بطولات لا مثيل لها وشجاعة ومساعدة متبادلة، ولطالما كان جنود "المشاة المجنحة" نموذجًا للوطنية الحقيقية والولاء للقسم والواجب العسكري.
وأشار شويغو إلى أن ثباتهم وشجاعتهم، المتقنة بأعلى مهارة، ضمنت حماية موثوقة للبلاد من العدوان الخارجي.
وأشار شويغو في تهنئته: "اليوم كما كان من قبل، فإن العسكريين في القوات المحمولة جوا هم محترفون حقيقيون، ويستخدمون بمهارة أحدث أنظمة الأسلحة، وقادرون على التصرف بوضوح وسلاسة، وحل أكثر المهام تعقيدًا، في أي ظرف خلال العملية العسكرية الخاصة، ويبدي أفراد القوات المحمولة جوا بطولة لا مثيل لها وشجاعة ومساعدة متبادلة، وأنا متأكد من أن المظليين سيواصلون الدفاع عن المصالح الوطنية لروسيا بشرف".
وأعرب الوزير عن امتنانه الخاص للمحاربين القدامى على خدمتهم المتفانية التي لا تشوبها شائبة وتفانيهم في خدمة زملائهم "الأخوة المحمولة جواً". كما تمنى الوزير للمظليين الصحة الجيدة والثبات والإنجازات الجديدة باسم الوطن الأم.