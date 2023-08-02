https://sputnikarabic.ae/20230802/صحفي-أمريكي-يكشف-عن-مفرمة-حدثت-في-زابوروجيه-لم-يعرها-زيلينسكي-اهتمامه-1079715635.html

صحفي أمريكي يكشف عن "مفرمة" حدثت في زابوروجيه لم يعرها زيلينسكي اهتمامه

صحفي أمريكي يكشف عن "مفرمة" حدثت في زابوروجيه لم يعرها زيلينسكي اهتمامه

صرح الصحفي الأمريكي ماكس بلومنتال، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة عند محاولتها اختراق خط دفاع روسي مجهز جيدا. 02.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-02T12:52+0000

2023-08-02T12:52+0000

2023-08-02T12:52+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال في مقابلة مع قناة ستيفن غاردنرعلى "يوتيوب": "من المستحيل حتى تقدير عدد الأوكرانيين الذين لقوا حتفهم عبثًا بسبب الهجمات التي لا معنى لها على مواقع روسية شديدة التحصين في زابوروجيه".وبحسب الصحفي، فإن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية عانى من انهيار كامل في اتجاه زابوروجيه هذا الأسبوع. وصف بلومنتال سبب ذلك بالعمل الفعال لمدفعية القوات الروسية على خط الدفاع.وأضاف المتحدث أن "الحلفاء الغربيين وخاصة الأمريكيين، لا يهتمون كثيرًا بالخسائر الفادحة في كييف بين أفرادها".وأشار إلى أن واشنطن تتجاهل العدد المتزايد من المقابر في الجمهورية السوفيتية السابقة لأن الأمر لا يتعلق بحياة مواطنيها.وبدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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