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Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230802/صحفي-أمريكي-يكشف-عن-مفرمة-حدثت-في-زابوروجيه-لم-يعرها-زيلينسكي-اهتمامه-1079715635.html
صحفي أمريكي يكشف عن "مفرمة" حدثت في زابوروجيه لم يعرها زيلينسكي اهتمامه
صحفي أمريكي يكشف عن "مفرمة" حدثت في زابوروجيه لم يعرها زيلينسكي اهتمامه
صرح الصحفي الأمريكي ماكس بلومنتال، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة عند محاولتها اختراق خط دفاع روسي مجهز جيدا. 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T12:52+0000
2023-08-02T12:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال في مقابلة مع قناة ستيفن غاردنرعلى "يوتيوب": "من المستحيل حتى تقدير عدد الأوكرانيين الذين لقوا حتفهم عبثًا بسبب الهجمات التي لا معنى لها على مواقع روسية شديدة التحصين في زابوروجيه".وبحسب الصحفي، فإن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية عانى من انهيار كامل في اتجاه زابوروجيه هذا الأسبوع. وصف بلومنتال سبب ذلك بالعمل الفعال لمدفعية القوات الروسية على خط الدفاع.وأضاف المتحدث أن "الحلفاء الغربيين وخاصة الأمريكيين، لا يهتمون كثيرًا بالخسائر الفادحة في كييف بين أفرادها".وأشار إلى أن واشنطن تتجاهل العدد المتزايد من المقابر في الجمهورية السوفيتية السابقة لأن الأمر لا يتعلق بحياة مواطنيها.وبدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230802/مستشار-لدى-البنتاغون-يكشف-سبب-خطة-بولندا-بضم-جزء-من-أوكرانيا-1079715336.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

صحفي أمريكي يكشف عن "مفرمة" حدثت في زابوروجيه لم يعرها زيلينسكي اهتمامه

12:52 GMT 02.08.2023
© Sputnik . Игорь Маслов / الانتقال إلى بنك الصورالعثور على مقبرة جماعية لجنود الجيش الأوكراني قرب بلدة ديبالتسيفو
العثور على مقبرة جماعية لجنود الجيش الأوكراني قرب بلدة ديبالتسيفو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
© Sputnik . Игорь Маслов
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صرح الصحفي الأمريكي ماكس بلومنتال، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة عند محاولتها اختراق خط دفاع روسي مجهز جيدا.
وقال في مقابلة مع قناة ستيفن غاردنرعلى "يوتيوب": "من المستحيل حتى تقدير عدد الأوكرانيين الذين لقوا حتفهم عبثًا بسبب الهجمات التي لا معنى لها على مواقع روسية شديدة التحصين في زابوروجيه".
وبحسب الصحفي، فإن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية عانى من انهيار كامل في اتجاه زابوروجيه هذا الأسبوع. وصف بلومنتال سبب ذلك بالعمل الفعال لمدفعية القوات الروسية على خط الدفاع.
وأضاف المتحدث أن "الحلفاء الغربيين وخاصة الأمريكيين، لا يهتمون كثيرًا بالخسائر الفادحة في كييف بين أفرادها".
وأشار إلى أن واشنطن تتجاهل العدد المتزايد من المقابر في الجمهورية السوفيتية السابقة لأن الأمر لا يتعلق بحياة مواطنيها.
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12:44 GMT
وبدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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