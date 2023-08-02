https://sputnikarabic.ae/20230802/صحيفة-سيتعين-على-بولندا-دفع-ثمن-مواقفها-المؤيدة-لأوكرانيا-والمناهضة-لروسيا-1079722625.html

صحيفة: سيتعين على بولندا دفع ثمن مواقفها المؤيدة لأوكرانيا والمناهضة لروسيا

صحيفة: سيتعين على بولندا دفع ثمن مواقفها المؤيدة لأوكرانيا والمناهضة لروسيا

كتبت صحيفة بولندية أن موقف بولندا المؤيد لأوكرانيا سيتحول إلى مشاكل لها في المستقبل. 02.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-02T14:34+0000

2023-08-02T14:34+0000

2023-08-02T14:34+0000

العالم

روسيا

بولندا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/02/1079722465_0:136:3160:1914_1920x0_80_0_0_0d0b4a7411fb272e961060db3d8d2c49.jpg

وقالت الصحيفة: "المظهر العاطفي للإخلاص التام لأوكرانيا لا يثير استجابة مماثلة هناك، ولكنه يشجع كييف فقط على تقديم مطالب إلى وارسو".وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البولندية لا تدرك أنه في يوم من الأيام ستضطر لدفع ثمن موقف عدائي وبغيض تجاه روسيا، والتي لن يختفي من خريطة العالم".وأضافت صحيفة "myslpolska": "مثل هذا الخط من وارسو يجعلها تنسى مدح النازيين في كييف، والتي ترتبط بها صفحة سوداء في تاريخ بولندا".ووفقا للصحيفة، فإن وارسو بحاجة إلى البدء في التفكير في مصالحها الخاصة، وعدم الاعتماد على الأفكار الهوسية من الخارج.وفي وقت سابق، حذر مدير المخابرات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، أكثر من مرة من النوايا العدوانية لبولندا تجاه أوكرانيا، مشيرا إلى أن وارسو تعمل على سيناريوهات للتجزئة الفعلية لدولة مجاورة وتعتمد على دعم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.وفي وقت سابق، ذكر المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن دول حلف شمال الأطلسي تخطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا، وأشار إلى أن قيادتي بولندا وليتوانيا تناقشان بالفعل إمكانية شن غزو مشترك في المنطقة.وأضاف ماكغريغور أن تطورات مماثلة في الأحداث في المنطقة ستحدث على أي حال، وأن السلطات في بولندا وليتوانيا تدرس بالفعل إمكانية نشر قوات مشتركة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية قد لا تتلقى تمويلًا من بقية الحلفاء، وقد تكون مبادرة مستقلة لدول الحلف.ومن جانبه، صرح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، سابقًا، بأن كييف ستحاول إيجاد ذريعة لإرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا، بسبب فشلها في ساحة المعركة.

https://sputnikarabic.ae/20230801/غضب-في-بولندا-من-زيلينسكي-يحاول-استغلال-المأساة-1079675060.html

بولندا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا, بولندا