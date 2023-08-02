https://sputnikarabic.ae/20230802/ضابط-أمريكي-الغرب-سيأخذ-خطة-زيلينسكي-الشهيرة-للسلام-ويلقي-بها-من-النافذة-1079728184.html

ضابط أمريكي: الغرب سيأخذ خطة زيلينسكي الشهيرة للسلام ويلقي بها من النافذة

ضابط أمريكي: الغرب سيأخذ خطة زيلينسكي الشهيرة للسلام ويلقي بها من النافذة

صرّح ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، بأنه في محادثات السلام في السعودية، ستجبر الدول الغربية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على التخلي عن... 02.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-02T16:31+0000

2023-08-02T16:31+0000

2023-08-02T16:31+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

أخبار أوكرانيا

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/14/1073764534_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7dcf7bf0ac1784cfa2e3969b4d23d200.jpg

وقال سكوت ريتر، في مقابلة على قناة " Dialogue Works"على "يوتيوب": "في هذا المؤتمر، سيأخذون خطة زيلينسكي الشهيرة المكونة من عشر نقاط ويلقون بها من النافذة، هذا هو توقعي. إنه لا يصلح لشيء على أي حال".وبحسب ريتر، سيُجبر رئيس نظام كييف على التخلي عن المطالب الحالية وتقديم تنازلات كبيرة.وسأل ريتر: "ما زلنا بحاجة إلى التفكير في هذا:… لماذا الغرب، في حالة يأس، يجتمع ويطور بشكل محموم بعض منصات التسوية إذا "انتصروا" جميعًا؟".وأشار إلى أن عقد مؤتمر سلام بشأن أوكرانيا دون مشاركة روسية يعني أن الولايات المتحدة وحلفاءها يخسرون الكثير.وقال فلاديمير زيلينسكي، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، إن كييف لديها "خطة سلام" خاصة بها، تتكون من عشر نقاط، من بينها ضمان الأمن النووي والغذائي وأمن الطاقة، وتبادل "الأشخاص المحتجزين" وفقًا لصيغة "الكل مقابل الجميع"، واستعادة وحدة أراضي أوكرانيا.ومن المقرر عقد محادثات السلام في المملكة العربية السعودية في أغسطس/ آب، ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر دبلوماسيون من نحو 30 دولة. وقد تم تأكيد المشاركة بالفعل من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وجنوب أفريقيا وبولندا والاتحاد الأوروبي، ومن بين المدعوين إندونيسيا ومصر والمكسيك وتشيلي وزامبيا.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، إن الكرملين سيراقب الاجتماع ويبقى أن نرى ما هي أهدافه.

https://sputnikarabic.ae/20230802/إعلام-نظام-كييف-أسير-مأزق-الهجوم-المضاد-لا-يستطيع-التقدم-أو-الانسحاب-1079724773.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا