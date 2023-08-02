عربي
الكرملين: الرئيس بوتين يجري اتصالا هاتفيا مع أردوغان
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230802/ضابط-أمريكي-روسيا-تزداد-قوة-وأوكرانيا-ضعفا-كل-يوم--1079703105.html
ضابط أمريكي: روسيا تزداد قوة وأوكرانيا ضعفا كل يوم
ضابط أمريكي: روسيا تزداد قوة وأوكرانيا ضعفا كل يوم
صرّح ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، بأن القرارات التي اتخذها الرئيس فلاديمير بوتين كجزء من العملية الخاصة تعزز روسيا. 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T09:14+0000
2023-08-02T09:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/01/1079664597_0:355:2839:1952_1920x0_80_0_0_1f7f9874a619df1331b56149b4293668.jpg
صرّح ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، بأن القرارات التي اتخذها الرئيس فلاديمير بوتين كجزء من العملية الخاصة تعزز روسيا.وقال سكوت ريتر في مقابلة على قناة "U.S. Tour of Duty" في "يوتيوب": "الحقيقة هي أن أوكرانيا تخوض حرب استنزاف مع روسيا، حيث تزداد ضعفا كل يوم، وهي تزداد قوة(روسيا)".وأشار إلى أنه خلال الهجوم المضاد، فقد الأوكرانيون آلاف الجنود وثلث الأسلحة التي قدمها الناتو.ووفقا له، تشن أوكرانيا هجومًا مضادًا منذ أكثر من شهر، كان من المفترض أن توجه ضربة ساحقة للقوات المسلحة الروسية، لكن القوات المسلحة الأوكرانية لم تصل حتى إلى خط الدفاع الأول.وأضاف: "عندما تخسر 30 ألف جندي وليس لديك 30 ألفًا آخرين لتحل محلهم، فهذا يضعف الجهد العسكري العام".وفي وقت سابق، قال سكوت ريتر: "يتعين على أوكرانيا الآن اختيار "السم" - الموافقة على السلام، وقبول المطالبات الإقليمية لروسيا، والتخلي إلى الأبد عن إمكانية عضوية الناتو، أو مواصلة القتال مع النتيجة المحتملة في خسارة إضافية للأراضي وتدمير الأمة الأوكرانية".وفقًا لريتر، تكمن مأساة الصراع الأوكراني في حقيقة أن حياة مواطنيه كانت مطلوبة من زيلينسكي كثمن للانضمام إلى الحلف الغربي.وأشار إلى أن زيلينسكي وافق على شروط هذه الصفقة، لكن هدف الغرب المتمثل في هزيمة روسيا استراتيجيًا لم يتحقق أبدًا.بدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.أقرا أبضا: الجيش الروسي يواصل دحر محاولات "الهجوم المضاد" ويكبد أوكرانيا خسائر جسيمةأقرا أيضا: خبير بريطاني: الغرب قد يفقد رغبته بمساعدة أوكرانيا بسبب فشلها في الهجوم المضادأقرا أيضا: مشاهد توثق إحباط هجوم نفذته قوات أوكرانية بمدرعات "ماكس برو" الأمريكية في دونيتسك... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230802/قائد-الدبابة-أليوشا-يكشف-تفاصيل-معركة-ملحمية-تخالف-النظريات-العسكرية--1079697397.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/01/1079664597_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_7505fc411ebd8322c47c040050c3727f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

ضابط أمريكي: روسيا تزداد قوة وأوكرانيا ضعفا كل يوم

09:14 GMT 02.08.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات وحدات القوات الهجومية في المنطقة العسكرية المركزية بمنطقة العملية العسكرية الخاصة.
تدريبات وحدات القوات الهجومية في المنطقة العسكرية المركزية بمنطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
صرّح ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، بأن القرارات التي اتخذها الرئيس فلاديمير بوتين كجزء من العملية الخاصة تعزز روسيا.
صرّح ضابط الاستخبارات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، بأن القرارات التي اتخذها الرئيس فلاديمير بوتين كجزء من العملية الخاصة تعزز روسيا.
وقال سكوت ريتر في مقابلة على قناة "U.S. Tour of Duty" في "يوتيوب": "الحقيقة هي أن أوكرانيا تخوض حرب استنزاف مع روسيا، حيث تزداد ضعفا كل يوم، وهي تزداد قوة(روسيا)".
وأشار إلى أنه خلال الهجوم المضاد، فقد الأوكرانيون آلاف الجنود وثلث الأسلحة التي قدمها الناتو.
ووفقا له، تشن أوكرانيا هجومًا مضادًا منذ أكثر من شهر، كان من المفترض أن توجه ضربة ساحقة للقوات المسلحة الروسية، لكن القوات المسلحة الأوكرانية لم تصل حتى إلى خط الدفاع الأول.
وأضاف: "عندما تخسر 30 ألف جندي وليس لديك 30 ألفًا آخرين لتحل محلهم، فهذا يضعف الجهد العسكري العام".
طواقم دبابات بروريف تي-90إم التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قائد الدبابة "أليوشا" يكشف تفاصيل معركة ملحمية "تخالف النظريات العسكرية"
08:30 GMT
وفي وقت سابق، قال سكوت ريتر: "يتعين على أوكرانيا الآن اختيار "السم" - الموافقة على السلام، وقبول المطالبات الإقليمية لروسيا، والتخلي إلى الأبد عن إمكانية عضوية الناتو، أو مواصلة القتال مع النتيجة المحتملة في خسارة إضافية للأراضي وتدمير الأمة الأوكرانية".
وفقًا لريتر، تكمن مأساة الصراع الأوكراني في حقيقة أن حياة مواطنيه كانت مطلوبة من زيلينسكي كثمن للانضمام إلى الحلف الغربي.
وأشار إلى أن زيلينسكي وافق على شروط هذه الصفقة، لكن هدف الغرب المتمثل في هزيمة روسيا استراتيجيًا لم يتحقق أبدًا.
بدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
أقرا أبضا: الجيش الروسي يواصل دحر محاولات "الهجوم المضاد" ويكبد أوكرانيا خسائر جسيمة
أقرا أيضا: خبير بريطاني: الغرب قد يفقد رغبته بمساعدة أوكرانيا بسبب فشلها في الهجوم المضاد
أقرا أيضا: مشاهد توثق إحباط هجوم نفذته قوات أوكرانية بمدرعات "ماكس برو" الأمريكية في دونيتسك... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала