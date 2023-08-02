https://sputnikarabic.ae/20230802/عودة-الرحلات-الجوية-من-وإلى-مطار-فولغوغراد-الروسية-عقب-بلاغ-كاذب-بوجود-متفجرات-1079716713.html
عودة الرحلات الجوية من وإلى مطار فولغوغراد الروسية عقب بلاغ كاذب بوجود "متفجرات"
عودة الرحلات الجوية من وإلى مطار فولغوغراد الروسية عقب بلاغ كاذب بوجود "متفجرات"
عادت حركة الرحلات الجوية للانتظام من وإلى مطار مدينة فولغوغراد الروسية، اليوم الأربعاء، وذلك عقب ورود بلاغ كاذب عن وجود "عبوة متفجرة" داخل قاعات مجمع المطار. 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T13:18+0000
2023-08-02T13:18+0000
2023-08-02T13:18+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال المتحدث باسم مطار فولغوغراد: "أقلعت أول طائرة متوجهة إلى موسكو".وأضاف أن أنباء وردت، صباح اليوم الأربعاء، عن وجود "متفجرات" في قاعات الانتظار في مطار فولغوغراد، تم إجلاء الركاب والموظفين من مبنى الركاب هذا ولم تؤكد الإجراءات الأمنية المعلومات حول وجود "عبوة ناسفة"، وبدأ المطار يعمل بشكل طبيعي.وأشار إلى أن رحلة واحدة تابعة للخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت"، فولغوغراد - موسكو، تأخرت والتي كان من المقرر أن تقلع في الساعة 11:45 بتوقيت موسكو، وقال: "الطائرة أقلعت في الساعة 13:40".
https://sputnikarabic.ae/20230802/الدفاع-الروسية--كييف-تحاول-مرة-أخرى-مهاجمة-سفينة-تابعة-للبحرية--1079714307.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
عودة الرحلات الجوية من وإلى مطار فولغوغراد الروسية عقب بلاغ كاذب بوجود "متفجرات"
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عادت حركة الرحلات الجوية للانتظام من وإلى مطار مدينة فولغوغراد الروسية، اليوم الأربعاء، وذلك عقب ورود بلاغ كاذب عن وجود "عبوة متفجرة" داخل قاعات مجمع المطار.
وقال المتحدث باسم مطار فولغوغراد: "أقلعت أول طائرة متوجهة إلى موسكو".
وأضاف أن أنباء وردت، صباح اليوم الأربعاء، عن وجود "متفجرات" في قاعات الانتظار في مطار فولغوغراد، تم إجلاء الركاب والموظفين من مبنى الركاب هذا ولم تؤكد الإجراءات الأمنية المعلومات حول وجود "عبوة ناسفة"، وبدأ المطار يعمل بشكل طبيعي.
وأشار إلى أن رحلة واحدة تابعة للخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت"، فولغوغراد - موسكو، تأخرت والتي كان من المقرر أن تقلع في الساعة 11:45 بتوقيت موسكو، وقال: "الطائرة أقلعت في الساعة 13:40".