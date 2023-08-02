https://sputnikarabic.ae/20230802/قائد-الأمن-الوطني-الفلسطيني-لـسبوتنيك-خروقات-وقف-إطلاق-النار-في-مخيم-عين-الحلوة-محدودة-1079702482.html

قائد الأمن الوطني الفلسطيني لـ"سبوتنيك": خروقات وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة محدودة

قائد الأمن الوطني الفلسطيني لـ"سبوتنيك": خروقات وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة محدودة

أشار العقيد أبو إياد شعلان، قائد الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا، إلى أن خروقات وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة، اليوم الأربعاء، محدودة وليست على نطاق... 02.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-02T09:08+0000

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وقال شعلان لـ"سبوتنيك"، إنه "على أثر قرار القيادة السياسية للعمل الفلسطيني المشترك واشتراكًا مع الإخوان في بعض الأحزاب اللبنانية، تم التوصل بالأمس إلى قرار وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة، وتم تسيير لجنة للإشراف على عملية تنفيذ وقف إطلاق النار وفعلًا هذه اللجنة حضرت إلى المخيم وكانت تسجل عمليات خرق وقف إطلاق النار".وأضاف: "بعد هذا القرار سجل خرق من طرف من يتواجد في منطقة الطوارئ، وسجلت اللجنة الخرق، وبناء عليه تم تشكيل لجنة محلية في المخيم للإشراف على تنفيذ قرار وقف إطلاق النار ومهمتها تسجيل أي خرق من أي كان وإبلاغ القيادة بذلك".وأوضح شعلان: "مشروع المجموعات الإرهابية دائمًا كان لتوتير وعدم استقرار أمن المخيم على مدى سنوات طويلة، ونفذوا عدد من عمليات اغتيال لأبناء وكوادر حركة "فتح" وكان آخرها اغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي ومن كانوا معه، وهذا مشروع دائم ومستمر وليس مؤقت".وتابع: "حتى الآن الخروقات اليوم محدودة وليست على نطاق واسع، محصورة فقط في حي الطوارئ، وحتى الآن لم تستخدم أي أسلحة ثقيلة سوى الأسلحة الخفيفة من طرفهم طبعًا".وذكر شعلان أنه "ليس لدينا إحصائية عن حجم الدمار في المخيم، ولكن الحقيقة على محاور القتال يوجد دمار، لأن الإرهابيين استخدموا أسلحة جديدة تدميرية".وأعلن أنه "سيعقد اجتماع للعمل المشترك على مستوى منطقة صيدا اليوم، إذا تم تقييم وقف إطلاق النار بشكل يلزم الطرف الآخر بوقف إطلاق النار سيتم الإعلان عن عودة الأهالي إلى المخيم، وهذا مطلب من طرفنا باتجاه أن لا يبقى أهلنا وشعبنا خارج المخيم".وكان المخيم قد شهد اشتباكات عنيفة بين حركة "فتح" والمجموعات الإسلامية المتشددة على خلفية اغتيال القيادي في حركة "فتح" أبو أشرف العرموشي، أسفرت عن مقتل 11 شخصًا، وإصابة العشرات.وتوصلت الفصائل والقوى الفلسطينية مع أحزاب لبنانية إلى اتفاق على وقف إطلاق النار وسحب المسلحين من الشوارع، وتشكيل لجنة للتحقيق وكشف المتورطين في عملية اغتيال العرموشي.وعينت قيادة حركة "فتح" والأمن الوطني الفلسطيني أبو إياد الشعلان قائدًا للأمن الوطني الفلسطيني في صيدا جنوبي لبنان، خلفًا للواء أبو أشرف العرموشي الذي اغتيل في كمين مسلح في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين منذ أيام قليلة.

https://sputnikarabic.ae/20230801/نصر-الله-ما-يجري-في-مخيم-عين-الحلوة-مؤلم-والجيش-أحد-أعمدة-المعادلة-الذهبية-لحماية-لبنان-من-إسرائيل-1079680881.html

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