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Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230802/قائد-الدبابة-أليوشا-يكشف-تفاصيل-معركة-ملحمية-تخالف-النظريات-العسكرية--1079697397.html
قائد الدبابة "أليوشا" يكشف تفاصيل معركة ملحمية "تخالف النظريات العسكرية"
قائد الدبابة "أليوشا" يكشف تفاصيل معركة ملحمية "تخالف النظريات العسكرية"
كشف قائد سرية دبابات روسية تفاصيل المعركة الملحمية التي خاضتها دبابة روسية ضد رتل ضخم من المدرعات والدبابات الأوكرانية والتي كانت نتائجها "مخالفة للنظريات... 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T08:30+0000
2023-08-02T08:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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صرّح قائد السرية: "أنا حاليا خلف المقود، لأن السائق المخصص لهذه الدبابة أصيب بجروح، ولكي لا أضيع الوقت، قفزت خلف المقود وانطلقت بالدبابة. في البداية كانت المهمة تنظيف قرية نوفوداروفكا، وفي أثناء العملية، اقترب منا رتل مدرعات بالفعل، وبدأت الفوضى تعم المكان".وبحسب قائد الدبابة: "حتى قبل اقتراب الرتل، تمكن المدفعي من تدمير عربة مصفحة، وقام في وقت لاحق بتدمير دبابتين للعدو". ولم يتمكن من تحديد عدد الوحدات التي أصابتها دبابته بنفسها، لأنه كان يراقب الطريق.وأضاف القائد: "عملت المدفعية بشكل جيد للغاية، وارتكب العدو أخطاءً تكتيكية جسيمة، حيث احتشدوا معًا، وجمعوا كل المدرعات في نقطة واحدة، على ما يبدو أرادوا التراجع، وفي تلك اللحظة قمنا باستخدام المدفعية".في المجموع، بلغت خسائر العدو دبابتان وست عربات مصفحة.وفي 29 يوليو/ تموز الماضي، انتشر مقطع فيديو عبر الإنترنت يوضح كيف دمرت إحدى الدبابات رتلا للقوات المسلحة الأوكرانية مؤلف من ثماني عربات على اتجاه زابوروجيه. ويظهر في الفيديو فرحة زملائه الذين كانوا بجانبه، وعلى الفور أطلقوا اسم "أليوشا" على الدبابة.بعد ذلك، قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إنه سيقدم مدرعات إضافية للقوات العسكرية. وفي 1 أغسطس/ آب، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أنه سيتم ترشيح طاقم الدبابة لجوائز الدولة.
https://sputnikarabic.ae/20230802/الجيش-الروسي-يسيطر-على-8-نقاط-تمركز-تابعة-للقوات-الأوكرانية-في-لوغانسك-1079692214.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

قائد الدبابة "أليوشا" يكشف تفاصيل معركة ملحمية "تخالف النظريات العسكرية"

08:30 GMT 02.08.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطواقم دبابات بروريف "تي-90إم" التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طواقم دبابات بروريف تي-90إم التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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كشف قائد سرية دبابات روسية تفاصيل المعركة الملحمية التي خاضتها دبابة روسية ضد رتل ضخم من المدرعات والدبابات الأوكرانية والتي كانت نتائجها "مخالفة للنظريات العسكرية".
صرّح قائد السرية: "أنا حاليا خلف المقود، لأن السائق المخصص لهذه الدبابة أصيب بجروح، ولكي لا أضيع الوقت، قفزت خلف المقود وانطلقت بالدبابة. في البداية كانت المهمة تنظيف قرية نوفوداروفكا، وفي أثناء العملية، اقترب منا رتل مدرعات بالفعل، وبدأت الفوضى تعم المكان".
وبحسب قائد الدبابة: "حتى قبل اقتراب الرتل، تمكن المدفعي من تدمير عربة مصفحة، وقام في وقت لاحق بتدمير دبابتين للعدو". ولم يتمكن من تحديد عدد الوحدات التي أصابتها دبابته بنفسها، لأنه كان يراقب الطريق.
وأضاف القائد: "عملت المدفعية بشكل جيد للغاية، وارتكب العدو أخطاءً تكتيكية جسيمة، حيث احتشدوا معًا، وجمعوا كل المدرعات في نقطة واحدة، على ما يبدو أرادوا التراجع، وفي تلك اللحظة قمنا باستخدام المدفعية".
في المجموع، بلغت خسائر العدو دبابتان وست عربات مصفحة.
تدريبات وحدات القوات الهجومية في المنطقة العسكرية المركزية بمنطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يسيطر على 8 نقاط تمركز تابعة للقوات الأوكرانية في لوغانسك
07:40 GMT
وفي 29 يوليو/ تموز الماضي، انتشر مقطع فيديو عبر الإنترنت يوضح كيف دمرت إحدى الدبابات رتلا للقوات المسلحة الأوكرانية مؤلف من ثماني عربات على اتجاه زابوروجيه. ويظهر في الفيديو فرحة زملائه الذين كانوا بجانبه، وعلى الفور أطلقوا اسم "أليوشا" على الدبابة.
بعد ذلك، قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إنه سيقدم مدرعات إضافية للقوات العسكرية. وفي 1 أغسطس/ آب، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أنه سيتم ترشيح طاقم الدبابة لجوائز الدولة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:39 GMT
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