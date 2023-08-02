https://sputnikarabic.ae/20230802/قائد-الدبابة-أليوشا-يكشف-تفاصيل-معركة-ملحمية-تخالف-النظريات-العسكرية--1079697397.html
قائد الدبابة "أليوشا" يكشف تفاصيل معركة ملحمية "تخالف النظريات العسكرية"
قائد الدبابة "أليوشا" يكشف تفاصيل معركة ملحمية "تخالف النظريات العسكرية"
كشف قائد سرية دبابات روسية تفاصيل المعركة الملحمية التي خاضتها دبابة روسية ضد رتل ضخم من المدرعات والدبابات الأوكرانية والتي كانت نتائجها "مخالفة للنظريات... 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T08:30+0000
2023-08-02T08:30+0000
2023-08-02T08:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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صرّح قائد السرية: "أنا حاليا خلف المقود، لأن السائق المخصص لهذه الدبابة أصيب بجروح، ولكي لا أضيع الوقت، قفزت خلف المقود وانطلقت بالدبابة. في البداية كانت المهمة تنظيف قرية نوفوداروفكا، وفي أثناء العملية، اقترب منا رتل مدرعات بالفعل، وبدأت الفوضى تعم المكان".وبحسب قائد الدبابة: "حتى قبل اقتراب الرتل، تمكن المدفعي من تدمير عربة مصفحة، وقام في وقت لاحق بتدمير دبابتين للعدو". ولم يتمكن من تحديد عدد الوحدات التي أصابتها دبابته بنفسها، لأنه كان يراقب الطريق.وأضاف القائد: "عملت المدفعية بشكل جيد للغاية، وارتكب العدو أخطاءً تكتيكية جسيمة، حيث احتشدوا معًا، وجمعوا كل المدرعات في نقطة واحدة، على ما يبدو أرادوا التراجع، وفي تلك اللحظة قمنا باستخدام المدفعية".في المجموع، بلغت خسائر العدو دبابتان وست عربات مصفحة.وفي 29 يوليو/ تموز الماضي، انتشر مقطع فيديو عبر الإنترنت يوضح كيف دمرت إحدى الدبابات رتلا للقوات المسلحة الأوكرانية مؤلف من ثماني عربات على اتجاه زابوروجيه. ويظهر في الفيديو فرحة زملائه الذين كانوا بجانبه، وعلى الفور أطلقوا اسم "أليوشا" على الدبابة.بعد ذلك، قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إنه سيقدم مدرعات إضافية للقوات العسكرية. وفي 1 أغسطس/ آب، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أنه سيتم ترشيح طاقم الدبابة لجوائز الدولة.
https://sputnikarabic.ae/20230802/الجيش-الروسي-يسيطر-على-8-نقاط-تمركز-تابعة-للقوات-الأوكرانية-في-لوغانسك-1079692214.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
قائد الدبابة "أليوشا" يكشف تفاصيل معركة ملحمية "تخالف النظريات العسكرية"
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كشف قائد سرية دبابات روسية تفاصيل المعركة الملحمية التي خاضتها دبابة روسية ضد رتل ضخم من المدرعات والدبابات الأوكرانية والتي كانت نتائجها "مخالفة للنظريات العسكرية".
صرّح قائد السرية: "أنا حاليا خلف المقود، لأن السائق المخصص لهذه الدبابة أصيب بجروح، ولكي لا أضيع الوقت، قفزت خلف المقود وانطلقت بالدبابة
. في البداية كانت المهمة تنظيف قرية نوفوداروفكا، وفي أثناء العملية، اقترب منا رتل مدرعات بالفعل، وبدأت الفوضى تعم المكان".
وبحسب قائد الدبابة: "حتى قبل اقتراب الرتل، تمكن المدفعي من تدمير عربة مصفحة، وقام في وقت لاحق بتدمير دبابتين للعدو". ولم يتمكن من تحديد عدد الوحدات التي أصابتها دبابته بنفسها، لأنه كان يراقب الطريق.
وأضاف القائد: "عملت المدفعية بشكل جيد للغاية، وارتكب العدو أخطاءً تكتيكية جسيمة، حيث احتشدوا معًا،
وجمعوا كل المدرعات في نقطة واحدة، على ما يبدو أرادوا التراجع، وفي تلك اللحظة قمنا باستخدام المدفعية
".
في المجموع، بلغت خسائر العدو دبابتان وست عربات مصفحة.
وفي 29 يوليو/ تموز الماضي، انتشر مقطع فيديو عبر الإنترنت يوضح كيف دمرت إحدى الدبابات رتلا للقوات المسلحة الأوكرانية مؤلف من ثماني عربات على اتجاه زابوروجيه
. ويظهر في الفيديو فرحة زملائه الذين كانوا بجانبه، وعلى الفور أطلقوا اسم "أليوشا" على الدبابة.
بعد ذلك، قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إنه سيقدم مدرعات إضافية للقوات العسكرية. وفي 1 أغسطس/ آب، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أنه سيتم ترشيح طاقم الدبابة لجوائز الدولة.