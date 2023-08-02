https://sputnikarabic.ae/20230802/كشف-هوية-منفذ-الضربة-القاتلة-التي-أوقعتها-دبابة-روسية-في-صميم-رتل-أوكراني-فيديو-1079714419.html
كشف هوية منفذ "الضربة القاتلة" التي أوقعتها دبابة روسية في صميم رتل أوكراني... فيديو
كشف هوية منفذ "الضربة القاتلة" التي أوقعتها دبابة روسية في صميم رتل أوكراني... فيديو
أعلن رئيس الفرع الإقليمي للجمعية التاريخية العسكرية الروسية، نيقولاي بوغاييف، أن طاقم الدبابة التي أوقفت القافلة العسكرية الأوكرانية ودمرت معظم مركباتها، هم من... 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T12:04+0000
2023-08-02T12:04+0000
2023-08-02T12:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوغاييف: "إنه لمن دواعي سرورنا أن طاقم دبابة "تي 80" أصلهم من منطقة ياقوتيا وقد تمت تعبئتهم من التايغا في الأيام الأولى و يخدمون حاليا في فوج الدبابات في المنطقة العسكرية الشرقية، حيث أظهر قائد الدبابة وطاقمها بطولة حقيقية من خلال المناورة وتم ضرب العدو بضربات في معركة غير متكافئة وعملوا على إنقاذ العديد من الأرواح من جنودنا وضباطنا".ووفقا له، يخدم العديد من الياقوتيين في قوات الدبابات وجميعهم فرسان وأتقنوا استخدام الدبابات ونحن فخورون بأن رجالنا يظهرون في مثل هذه الظروف مرونة وبطولة.وفي 29 يوليو/ تموز الماضي، انتشر مقطع فيديو عبر الإنترنت يوضح كيف دمرت إحدى الدبابات رتلا للقوات المسلحة الأوكرانية مؤلف من ثماني عربات على اتجاه زابوروجيه. ويظهر في الفيديو فرحة زملائه الذين كانوا بجانبه، وعلى الفور أطلقوا اسم "أليوشا" على الدبابة.بعد ذلك، قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إنه سيقدم مدرعات إضافية للقوات العسكرية. وفي 1 أغسطس/ آب، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أنه سيتم ترشيح طاقم الدبابة لجوائز الدولة.
https://sputnikarabic.ae/20230802/قائد-الدبابة-أليوشا-يكشف-تفاصيل-معركة-ملحمية-تخالف-النظريات-العسكرية--1079697397.html
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روسيا
كشف هوية منفذ "الضربة القاتلة" التي أوقعتها دبابة روسية في صميم رتل أوكراني... فيديو
12:04 GMT 02.08.2023 (تم التحديث: 12:31 GMT 02.08.2023) تابعنا عبر
أعلن رئيس الفرع الإقليمي للجمعية التاريخية العسكرية الروسية، نيقولاي بوغاييف، أن طاقم الدبابة التي أوقفت القافلة العسكرية الأوكرانية ودمرت معظم مركباتها، هم من منطقة ياقوتيا.
وقال بوغاييف: "إنه لمن دواعي سرورنا أن طاقم دبابة "تي 80" أصلهم من منطقة ياقوتيا وقد تمت تعبئتهم من التايغا في الأيام الأولى و يخدمون حاليا في فوج الدبابات في المنطقة العسكرية الشرقية، حيث أظهر قائد الدبابة وطاقمها بطولة حقيقية من خلال المناورة وتم ضرب العدو بضربات في معركة غير متكافئة وعملوا على إنقاذ العديد من الأرواح من جنودنا وضباطنا".
ووفقا له، يخدم العديد من الياقوتيين في قوات الدبابات وجميعهم فرسان وأتقنوا استخدام الدبابات ونحن فخورون بأن رجالنا يظهرون في مثل هذه الظروف مرونة وبطولة.
وفي 29 يوليو/ تموز الماضي، انتشر مقطع فيديو عبر الإنترنت يوضح كيف دمرت إحدى الدبابات رتلا للقوات المسلحة الأوكرانية مؤلف من ثماني عربات على اتجاه زابوروجيه
. ويظهر في الفيديو فرحة زملائه الذين كانوا بجانبه، وعلى الفور أطلقوا اسم "أليوشا" على الدبابة.
بعد ذلك، قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إنه سيقدم مدرعات إضافية للقوات العسكرية. وفي 1 أغسطس/ آب، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أنه سيتم ترشيح طاقم الدبابة لجوائز الدولة.