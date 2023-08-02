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الجيش الروسي يصد 4 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية على اتجاه زابوروجيه
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230802/كشف-هوية-منفذ-الضربة-القاتلة-التي-أوقعتها-دبابة-روسية-في-صميم-رتل-أوكراني-فيديو-1079714419.html
كشف هوية منفذ "الضربة القاتلة" التي أوقعتها دبابة روسية في صميم رتل أوكراني... فيديو
كشف هوية منفذ "الضربة القاتلة" التي أوقعتها دبابة روسية في صميم رتل أوكراني... فيديو
أعلن رئيس الفرع الإقليمي للجمعية التاريخية العسكرية الروسية، نيقولاي بوغاييف، أن طاقم الدبابة التي أوقفت القافلة العسكرية الأوكرانية ودمرت معظم مركباتها، هم من... 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T12:04+0000
2023-08-02T12:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوغاييف: "إنه لمن دواعي سرورنا أن طاقم دبابة "تي 80" أصلهم من منطقة ياقوتيا ​​وقد تمت تعبئتهم من التايغا في الأيام الأولى و يخدمون حاليا في فوج الدبابات في المنطقة العسكرية الشرقية، حيث أظهر قائد الدبابة وطاقمها بطولة حقيقية من خلال المناورة وتم ضرب العدو بضربات في معركة غير متكافئة وعملوا على إنقاذ العديد من الأرواح من جنودنا وضباطنا".ووفقا له، يخدم العديد من الياقوتيين في قوات الدبابات وجميعهم فرسان وأتقنوا استخدام الدبابات ونحن فخورون بأن رجالنا يظهرون في مثل هذه الظروف مرونة وبطولة.وفي 29 يوليو/ تموز الماضي، انتشر مقطع فيديو عبر الإنترنت يوضح كيف دمرت إحدى الدبابات رتلا للقوات المسلحة الأوكرانية مؤلف من ثماني عربات على اتجاه زابوروجيه. ويظهر في الفيديو فرحة زملائه الذين كانوا بجانبه، وعلى الفور أطلقوا اسم "أليوشا" على الدبابة.بعد ذلك، قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إنه سيقدم مدرعات إضافية للقوات العسكرية. وفي 1 أغسطس/ آب، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أنه سيتم ترشيح طاقم الدبابة لجوائز الدولة.
https://sputnikarabic.ae/20230802/قائد-الدبابة-أليوشا-يكشف-تفاصيل-معركة-ملحمية-تخالف-النظريات-العسكرية--1079697397.html
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روسيا

كشف هوية منفذ "الضربة القاتلة" التي أوقعتها دبابة روسية في صميم رتل أوكراني... فيديو

12:04 GMT 02.08.2023 (تم التحديث: 12:31 GMT 02.08.2023)
© Sputnik . ALEXSEY FILIPOV / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الروسي - دبابة برمائية روسية طراز "سبروت إس دي إم – 1"
الجيش الروسي - دبابة برمائية روسية طراز سبروت إس دي إم – 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
© Sputnik . ALEXSEY FILIPOV
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أعلن رئيس الفرع الإقليمي للجمعية التاريخية العسكرية الروسية، نيقولاي بوغاييف، أن طاقم الدبابة التي أوقفت القافلة العسكرية الأوكرانية ودمرت معظم مركباتها، هم من منطقة ياقوتيا.
وقال بوغاييف: "إنه لمن دواعي سرورنا أن طاقم دبابة "تي 80" أصلهم من منطقة ياقوتيا ​​وقد تمت تعبئتهم من التايغا في الأيام الأولى و يخدمون حاليا في فوج الدبابات في المنطقة العسكرية الشرقية، حيث أظهر قائد الدبابة وطاقمها بطولة حقيقية من خلال المناورة وتم ضرب العدو بضربات في معركة غير متكافئة وعملوا على إنقاذ العديد من الأرواح من جنودنا وضباطنا".
ووفقا له، يخدم العديد من الياقوتيين في قوات الدبابات وجميعهم فرسان وأتقنوا استخدام الدبابات ونحن فخورون بأن رجالنا يظهرون في مثل هذه الظروف مرونة وبطولة.
وفي 29 يوليو/ تموز الماضي، انتشر مقطع فيديو عبر الإنترنت يوضح كيف دمرت إحدى الدبابات رتلا للقوات المسلحة الأوكرانية مؤلف من ثماني عربات على اتجاه زابوروجيه. ويظهر في الفيديو فرحة زملائه الذين كانوا بجانبه، وعلى الفور أطلقوا اسم "أليوشا" على الدبابة.
طواقم دبابات بروريف تي-90إم التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قائد الدبابة "أليوشا" يكشف تفاصيل معركة ملحمية "تخالف النظريات العسكرية"... فيديو
08:30 GMT
بعد ذلك، قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إنه سيقدم مدرعات إضافية للقوات العسكرية. وفي 1 أغسطس/ آب، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أنه سيتم ترشيح طاقم الدبابة لجوائز الدولة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:01 GMT
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