https://sputnikarabic.ae/20230802/كندا-الحكم-على-إيران-بدفع-عشرات-ملايين-الدولارات-كتعويض-لأسر-8-من-ضحايا-الطائرة-الأوكرانية-1079706801.html

كندا... الحكم على إيران بدفع عشرات ملايين الدولارات كتعويض لأسر 8 من ضحايا الطائرة الأوكرانية

كندا... الحكم على إيران بدفع عشرات ملايين الدولارات كتعويض لأسر 8 من ضحايا الطائرة الأوكرانية

قضت محكمة في كندا على إيران "بدفع 142 مليون دولار كتعويض لأسر ثمانٍ من ضحايا إسقاط الطائرة الأوكرانية بي إس752، بصواريخ الحرس الثوري الإيراني في يناير/ كانون... 02.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-02T10:28+0000

2023-08-02T10:28+0000

2023-08-02T10:28+0000

إيران

أخبار إيران

الحرس الثوري الإيراني

أخبار أوكرانيا

أخبار كندا

مقتل قاسم سليماني

أخبار العالم الآن

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104398/22/1043982219_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_37d82b52e079bc4845d2a5d2c0bbc0d9.jpg

وأفادت وسائل إعلام كندية بأن "القاضي ديفيد ستينسون، أعلن أمس الثلاثاء، أن "الحجج والأدلة التي قدمها أهالي الضحايا أقنعته بأن إسقاط الطائرة بي إس752 كان عملاً إرهابيا، ما يقتضي الحصول على تعويض يتماشى مع العقوبة والإدانة والردع".وبحسب حكم هذه المحكمة: "يمكن لأهالي الضحايا الثماني أن يحصل كل منهم على 16 مليون دولار كتعويض ومليون دولار أخرى عن الآلام والمعاناة التي سببها هذا الاعتداء.واتخذت كندا والمملكة المتحدة والسويد وأوكرانيا، مؤخرا، إجراءات لمقاضاة إيران بشكل مشترك، أمام محكمة العدل الدولية، بشأن إسقاط طهران طائرة مدنية أوكرانية عام 2020.وذكرت محكمة العدل الدولية، في بيان لها، أن "كندا والمملكة المتحدة والسويد وأوكرانيا قدمت دعوى لمقاضاة إيران بشكل مشترك أمام محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، بخصوص الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني".وأشارت أن "كندا والمملكة المتحدة والسويد وأوكرانيا أكدت، في مذكرة الدعوى، أن إيران اخترقت العديد من الالتزامات بعد إسقاط طائرة مدنية، في 8 كانون الثاني/ يناير 2020".من جهتها، قالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إنها "تحقق في الشكاوى والإدعاءات المقدمة من حكومات كندا وأوكرانيا والسويد والمملكة المتحدة، وستتخذ التدابير المناسبة لحماية حقوقها ومصالحها الوطنية أمام محكمة العدل الدولية".واتهم اليبان الدول الأربعة "بعدم الالتزام في التفاوض مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مشيرا أن "طلب التفاوض من هذه الدول هو في الواقع ذريعة للمضي قدمًا في أهدافهم وأغراضهم السياسية".يذكر أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية من طراز "بوينغ 800-737"، كانت في رحلة دولية متجهة إلى كييف، تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران، في وقت مبكر من صباح يوم 8 كانون الثاني/ يناير 2020، ما أودى بحياة 176 شخصا من جنسيات مختلفة، بينها الأوكرانية والكندية والبريطانية والسويدية.وأعلن مسؤولون عسكريون إيرانيون، آنذاك، أن طائرة الركاب الأوكرانية أُسقطت عن طريق خطأ بشري، مشيرين أن الطائرة حلقت قرب منشأة عسكرية إيرانية، واعتبرت بالخطأ "هدفا معاديا"، في الوقت الذي كان فيه التوتر محتدما بين واشنطن وطهران، في أعقاب مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني.

https://sputnikarabic.ae/20211124/إيران-ترفض-الاجتماع-للتفاوض-حول-التعويضات-في-حادث-الطائرة-الأوكرانية-1053259118.html

https://sputnikarabic.ae/20230416/إيران-السجن-13-عاما-للمتهم-الرئيسي-في-إسقاط-الطائرة-الأوكرانية--1075991489.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار أوكرانيا, أخبار كندا, مقتل قاسم سليماني, أخبار العالم الآن, العالم