https://sputnikarabic.ae/20230802/لصوص-يسطون-بالسلاح-على-متجر-في-باريس-ويسرقون-مجوهرات-بـ-15-مليون-يورو-1079702972.html
لصوص يسطون بالسلاح على متجر في باريس ويسرقون مجوهرات بـ 15 مليون يورو
لصوص يسطون بالسلاح على متجر في باريس ويسرقون مجوهرات بـ 15 مليون يورو
نفذ مجموعة من اللصوص عملية سطو مسلح على متجر وسط العاصمة الفرنسية باريس، وتمكنوا من سرقة مجوهرات قد تصل قيمتها إلى نحو 15 مليون يورو (نحو 16.5 مليون دولار). 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T09:21+0000
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وقعت عملية السطو، أمس الثلاثاء، واستهدفت متجرا للمجوهرات والساعات السويسرية الفاخرة، في وسط باريس، حسبما ذكر مكتب الادعاء العام في باريس، في بيان.ولفت البيان إلى أن اللصوص تمكنوا من الهرب بعدما سرقوا مجوهرات تتراوح قيمتها بين 10 ملايين يورو (نحو 11 مليون دولار) و15 مليون يورو.وبحسب البيان، فإن اللصوص نفذوا عملية السطو خلال استراحة الغداء داخل المتجر، الذي يقع في منطقة "بلاس فاندوم"، التي تضم العديد من متاجر المجوهرات والساعات الفاخرة.وفتحت السلطات الفرنسية تحقيقا في الحادث، بينما تبحث الشرطة عن المشتبه بهم.يذكر أن هذه المنطقة شهدت العديد من عمليات السطو المسلح في الماضي، كان آخرها في مايو/ أيار الماضي، عندما تعرض متجر للمجوهرات للسطو بواسطة لصوص تمكنوا من الهرب بواسطة دراجات نارية.
https://sputnikarabic.ae/20220808/سرقة-مجوهرات-بمليوني-دولار-خلال-45-ثانية-في-أمريكا-فيديو-1066167305.html
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منوعات, أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن, الأخبار
منوعات, أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن, الأخبار
لصوص يسطون بالسلاح على متجر في باريس ويسرقون مجوهرات بـ 15 مليون يورو
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نفذ مجموعة من اللصوص عملية سطو مسلح على متجر وسط العاصمة الفرنسية باريس، وتمكنوا من سرقة مجوهرات قد تصل قيمتها إلى نحو 15 مليون يورو (نحو 16.5 مليون دولار).
وقعت عملية السطو
، أمس الثلاثاء، واستهدفت متجرا للمجوهرات والساعات السويسرية الفاخرة، في وسط باريس، حسبما ذكر مكتب الادعاء العام في باريس، في بيان.
ولفت البيان إلى أن اللصوص تمكنوا من الهرب بعدما سرقوا مجوهرات تتراوح قيمتها بين 10 ملايين يورو (نحو 11 مليون دولار) و15 مليون يورو.
وبحسب البيان، فإن اللصوص نفذوا عملية السطو خلال استراحة الغداء داخل المتجر، الذي يقع في منطقة "بلاس فاندوم"، التي تضم العديد من متاجر المجوهرات
والساعات الفاخرة.
وفتحت السلطات الفرنسية تحقيقا في الحادث، بينما تبحث الشرطة عن المشتبه بهم.
يذكر أن هذه المنطقة شهدت العديد من عمليات السطو المسلح في الماضي، كان آخرها في مايو/ أيار الماضي، عندما تعرض متجر للمجوهرات للسطو بواسطة لصوص
تمكنوا من الهرب بواسطة دراجات نارية.