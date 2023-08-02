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لصوص يسطون بالسلاح على متجر في باريس ويسرقون مجوهرات بـ 15 مليون يورو
لصوص يسطون بالسلاح على متجر في باريس ويسرقون مجوهرات بـ 15 مليون يورو
نفذ مجموعة من اللصوص عملية سطو مسلح على متجر وسط العاصمة الفرنسية باريس، وتمكنوا من سرقة مجوهرات قد تصل قيمتها إلى نحو 15 مليون يورو (نحو 16.5 مليون دولار). 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T09:21+0000
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وقعت عملية السطو، أمس الثلاثاء، واستهدفت متجرا للمجوهرات والساعات السويسرية الفاخرة، في وسط باريس، حسبما ذكر مكتب الادعاء العام في باريس، في بيان.ولفت البيان إلى أن اللصوص تمكنوا من الهرب بعدما سرقوا مجوهرات تتراوح قيمتها بين 10 ملايين يورو (نحو 11 مليون دولار) و15 مليون يورو.وبحسب البيان، فإن اللصوص نفذوا عملية السطو خلال استراحة الغداء داخل المتجر، الذي يقع في منطقة "بلاس فاندوم"، التي تضم العديد من متاجر المجوهرات والساعات الفاخرة.وفتحت السلطات الفرنسية تحقيقا في الحادث، بينما تبحث الشرطة عن المشتبه بهم.يذكر أن هذه المنطقة شهدت العديد من عمليات السطو المسلح في الماضي، كان آخرها في مايو/ أيار الماضي، عندما تعرض متجر للمجوهرات للسطو بواسطة لصوص تمكنوا من الهرب بواسطة دراجات نارية.
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منوعات, أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن, الأخبار

لصوص يسطون بالسلاح على متجر في باريس ويسرقون مجوهرات بـ 15 مليون يورو

09:21 GMT 02.08.2023
© Sputnik . Yuriy Somovمجوهرات
مجوهرات - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
© Sputnik . Yuriy Somov
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نفذ مجموعة من اللصوص عملية سطو مسلح على متجر وسط العاصمة الفرنسية باريس، وتمكنوا من سرقة مجوهرات قد تصل قيمتها إلى نحو 15 مليون يورو (نحو 16.5 مليون دولار).
وقعت عملية السطو، أمس الثلاثاء، واستهدفت متجرا للمجوهرات والساعات السويسرية الفاخرة، في وسط باريس، حسبما ذكر مكتب الادعاء العام في باريس، في بيان.
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ولفت البيان إلى أن اللصوص تمكنوا من الهرب بعدما سرقوا مجوهرات تتراوح قيمتها بين 10 ملايين يورو (نحو 11 مليون دولار) و15 مليون يورو.
وبحسب البيان، فإن اللصوص نفذوا عملية السطو خلال استراحة الغداء داخل المتجر، الذي يقع في منطقة "بلاس فاندوم"، التي تضم العديد من متاجر المجوهرات والساعات الفاخرة.
وفتحت السلطات الفرنسية تحقيقا في الحادث، بينما تبحث الشرطة عن المشتبه بهم.
يذكر أن هذه المنطقة شهدت العديد من عمليات السطو المسلح في الماضي، كان آخرها في مايو/ أيار الماضي، عندما تعرض متجر للمجوهرات للسطو بواسطة لصوص تمكنوا من الهرب بواسطة دراجات نارية.
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