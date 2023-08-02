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Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230802/مدرعة-روسية-تقتحم-الخطوط-الأوكرانية-وتنقذ-جنودا-في-مهمة-شبه-مستحيلة-فيديو-1079707875.html
مدرعة روسية تقتحم الخطوط الأوكرانية وتنقذ جنودا في مهمة "شبه مستحيلة"... فيديو
مدرعة روسية تقتحم الخطوط الأوكرانية وتنقذ جنودا في مهمة "شبه مستحيلة"... فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق شجاعة وبسالة طاقم مدرعة روسية قامت بعملية إجلاء لعسكريين روس جرحى في الميدان. 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T10:54+0000
2023-08-02T10:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأظهر المقطع مدرعة روسية قامت طاقمها بعملية إجلاء ناجحة لرفاقه الجرحى بعد نداء استغاثة على محور رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه.وفي التفاصيل، طلبت مجموعة من فوج المشاة الذي أصبح دون دعم من القوات الروسية الرئيسية في منطقة رابوتينو على محور أوريخوف لجبهة زابوروجيه، إجلاءها عاجلاً. فانطلق إلى المحاصرين طاقم عربة النقل المدرعة التابع للفرقة 42 من القوات المسلحة الروسية من أجل المساعدة.ورصد العدو حركة عربة النقل المدرعة وحاول بكل طريقة ممكنة منع تنفيذ المهمة القتالية، حيث استخدمت القوات المسلحة الأوكرانية جميع أنواع الأسلحة التي بحوزتها، بما في ذلك الذخائر العنقودية، لكن الطاقم الروسي بقي صامدا رغم نيران العدو الكثيفة، تم الإجلاء حتى النهاية.وأفادت الأنباء من الجبهة أن المركبة المدرعة قد وصلت بنجاح إلى المواقع الصديقة.وبالرغم من كثافة النيران، أظهرت اللقطات كيف تقدمت المدرعة الروسية نحو الجنود الجرحى وأتمت عملية الإجلاء ثم غادرت دون أن يلحق بها أي ضرر.
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مدرعة روسية تقتحم الخطوط الأوكرانية وتنقذ جنودا في مهمة "شبه مستحيلة"... فيديو

10:54 GMT 02.08.2023
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورجندي روسي في محطة زابوروجيه الكهرونووية
جندي روسي في محطة زابوروجيه الكهرونووية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
© Sputnik . РИА Новости
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق شجاعة وبسالة طاقم مدرعة روسية قامت بعملية إجلاء لعسكريين روس جرحى في الميدان.
وأظهر المقطع مدرعة روسية قامت طاقمها بعملية إجلاء ناجحة لرفاقه الجرحى بعد نداء استغاثة على محور رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه.
وفي التفاصيل، طلبت مجموعة من فوج المشاة الذي أصبح دون دعم من القوات الروسية الرئيسية في منطقة رابوتينو على محور أوريخوف لجبهة زابوروجيه، إجلاءها عاجلاً. فانطلق إلى المحاصرين طاقم عربة النقل المدرعة التابع للفرقة 42 من القوات المسلحة الروسية من أجل المساعدة.
ورصد العدو حركة عربة النقل المدرعة وحاول بكل طريقة ممكنة منع تنفيذ المهمة القتالية، حيث استخدمت القوات المسلحة الأوكرانية جميع أنواع الأسلحة التي بحوزتها، بما في ذلك الذخائر العنقودية، لكن الطاقم الروسي بقي صامدا رغم نيران العدو الكثيفة، تم الإجلاء حتى النهاية.
وأفادت الأنباء من الجبهة أن المركبة المدرعة قد وصلت بنجاح إلى المواقع الصديقة.
وبالرغم من كثافة النيران، أظهرت اللقطات كيف تقدمت المدرعة الروسية نحو الجنود الجرحى وأتمت عملية الإجلاء ثم غادرت دون أن يلحق بها أي ضرر.
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