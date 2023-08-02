https://sputnikarabic.ae/20230802/مستشار-لدى-البنتاغون-روسيا-قتلت-دمية-واشنطن-وحولتها-إلى-مقبرة-1079711449.html
مستشار لدى البنتاغون: روسيا قتلت "دمية" واشنطن وحولتها إلى "مقبرة"
مستشار لدى البنتاغون: روسيا قتلت "دمية" واشنطن وحولتها إلى "مقبرة"
صرح المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن حرب الولايات المتحدة مع روسيا حولت أوكرانيا إلى مقبرة. 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T11:29+0000
2023-08-02T11:29+0000
2023-08-02T11:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/19/1065521062_0:25:3316:1890_1920x0_80_0_0_3dde3307b8fac78c103787eb07be0e44.jpg
وقال: "على الرغم من الضخ غير المسبوق لكل شيء في القوات المسلحة الأوكرانية الأسلحة الحديثة والمال والمقاتلين الأجانب والمعلومات الاستخبارية، فقد هُزمت دمية واشنطن".وأضاف ماكغريغور: "المستشفيات الأوكرانية تكتظ بالناس، وأن جثث القوات المسلحة الأوكرانية تتناثر في ساحة المعركة".في مقال لصحيفة "The American Conservative": "ارتكبت واشنطن خطأً فادحًا بالاستخفاف ببوتين والاعتقاد بأن روسيا هي "محطة وقود بأسلحة نووية". الآن نحن بحاجة إلى التوصل إلى سلام مع موسكو قبل فوات الأوان".وفي وقت سابق، قال دوغلاس ماكغريغور: "كانت الولايات المتحدة مخطئة بشأن روسيا، ولم يفهموا (في أمريكا) مع من كانوا يتعاملون، واعتقدوا أن روسيا لا تزال دولة فوضوية كما كانت في التسعينيات"، وفق وصفه.وأضاف: "لقد أغفلت الولايات المتحدة تمامًا كل ما فعله فلاديمير بوتين على مدار السنوات الـ20 الماضية".أقرا أيضا: "هذه هي النهاية"... مستشار البنتاغون السابق يحذر: لا شيء سيساعد كييفأقرا أيضا: مستشار في "البنتاغون" يكشف عن "غليان" لدى الجيش الأوكراني من زيلينسكيأقرا أيضا: مستشار سابق في البنتاغون يتوقع زوال الجيش الأوكراني نتيجة "الهجوم المضاد"
https://sputnikarabic.ae/20230802/مدرعة-روسية-تقتحم-الخطوط-الأوكرانية-وتنقذ-جنودا-في-مهمة-شبه-مستحيلة-فيديو-1079707875.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/19/1065521062_585:0:3316:2048_1920x0_80_0_0_d494b44669fdc94bb9c30127ae9cfb94.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
مستشار لدى البنتاغون: روسيا قتلت "دمية" واشنطن وحولتها إلى "مقبرة"
تابعنا عبر
صرح المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن حرب الولايات المتحدة مع روسيا حولت أوكرانيا إلى مقبرة.
وقال: "على الرغم من الضخ غير المسبوق لكل شيء في القوات المسلحة الأوكرانية الأسلحة الحديثة والمال والمقاتلين الأجانب والمعلومات الاستخبارية، فقد هُزمت دمية واشنطن".
وأضاف ماكغريغور: "المستشفيات الأوكرانية تكتظ بالناس، وأن جثث القوات المسلحة الأوكرانية تتناثر في ساحة المعركة".
في مقال لصحيفة "The American Conservative"
: "ارتكبت واشنطن خطأً فادحًا بالاستخفاف ببوتين والاعتقاد بأن روسيا هي "محطة وقود بأسلحة نووية". الآن نحن بحاجة إلى التوصل إلى سلام مع موسكو قبل فوات الأوان".
وفي وقت سابق، قال دوغلاس ماكغريغور: "كانت الولايات المتحدة مخطئة بشأن روسيا، ولم يفهموا (في أمريكا) مع من كانوا يتعاملون، واعتقدوا أن روسيا لا تزال دولة فوضوية كما كانت في التسعينيات"، وفق وصفه.
وأضاف: "لقد أغفلت الولايات المتحدة تمامًا كل ما فعله فلاديمير بوتين على مدار السنوات الـ20 الماضية".