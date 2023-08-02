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بوتين يؤكد لأردوغان استعداده لإعادة صفقة الحبوب بعد إيفاء الغرب بالتزاماته تجاه روسيا
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230802/مستشار-لدى-البنتاغون-روسيا-قتلت-دمية-واشنطن-وحولتها-إلى-مقبرة-1079711449.html
مستشار لدى البنتاغون: روسيا قتلت "دمية" واشنطن وحولتها إلى "مقبرة"
مستشار لدى البنتاغون: روسيا قتلت "دمية" واشنطن وحولتها إلى "مقبرة"
صرح المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن حرب الولايات المتحدة مع روسيا حولت أوكرانيا إلى مقبرة. 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T11:29+0000
2023-08-02T11:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال: "على الرغم من الضخ غير المسبوق لكل شيء في القوات المسلحة الأوكرانية الأسلحة الحديثة والمال والمقاتلين الأجانب والمعلومات الاستخبارية، فقد هُزمت دمية واشنطن".وأضاف ماكغريغور: "المستشفيات الأوكرانية تكتظ بالناس، وأن جثث القوات المسلحة الأوكرانية تتناثر في ساحة المعركة".في مقال لصحيفة "The American Conservative": "ارتكبت واشنطن خطأً فادحًا بالاستخفاف ببوتين والاعتقاد بأن روسيا هي "محطة وقود بأسلحة نووية". الآن نحن بحاجة إلى التوصل إلى سلام مع موسكو قبل فوات الأوان".وفي وقت سابق، قال دوغلاس ماكغريغور: "كانت الولايات المتحدة مخطئة بشأن روسيا، ولم يفهموا (في أمريكا) مع من كانوا يتعاملون، واعتقدوا أن روسيا لا تزال دولة فوضوية كما كانت في التسعينيات"، وفق وصفه.وأضاف: "لقد أغفلت الولايات المتحدة تمامًا كل ما فعله فلاديمير بوتين على مدار السنوات الـ20 الماضية".أقرا أيضا: "هذه هي النهاية"... مستشار البنتاغون السابق يحذر: لا شيء سيساعد كييفأقرا أيضا: مستشار في "البنتاغون" يكشف عن "غليان" لدى الجيش الأوكراني من زيلينسكيأقرا أيضا: مستشار سابق في البنتاغون يتوقع زوال الجيش الأوكراني نتيجة "الهجوم المضاد"
https://sputnikarabic.ae/20230802/مدرعة-روسية-تقتحم-الخطوط-الأوكرانية-وتنقذ-جنودا-في-مهمة-شبه-مستحيلة-فيديو-1079707875.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مستشار لدى البنتاغون: روسيا قتلت "دمية" واشنطن وحولتها إلى "مقبرة"

11:29 GMT 02.08.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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صرح المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن حرب الولايات المتحدة مع روسيا حولت أوكرانيا إلى مقبرة.
وقال: "على الرغم من الضخ غير المسبوق لكل شيء في القوات المسلحة الأوكرانية الأسلحة الحديثة والمال والمقاتلين الأجانب والمعلومات الاستخبارية، فقد هُزمت دمية واشنطن".
وأضاف ماكغريغور: "المستشفيات الأوكرانية تكتظ بالناس، وأن جثث القوات المسلحة الأوكرانية تتناثر في ساحة المعركة".
في مقال لصحيفة "The American Conservative": "ارتكبت واشنطن خطأً فادحًا بالاستخفاف ببوتين والاعتقاد بأن روسيا هي "محطة وقود بأسلحة نووية". الآن نحن بحاجة إلى التوصل إلى سلام مع موسكو قبل فوات الأوان".
جندي روسي في محطة زابوروجيه الكهرونووية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مدرعة روسية تقتحم الخطوط الأوكرانية وتنقذ جنودا في مهمة "شبه مستحيلة"... فيديو
10:54 GMT
وفي وقت سابق، قال دوغلاس ماكغريغور: "كانت الولايات المتحدة مخطئة بشأن روسيا، ولم يفهموا (في أمريكا) مع من كانوا يتعاملون، واعتقدوا أن روسيا لا تزال دولة فوضوية كما كانت في التسعينيات"، وفق وصفه.
وأضاف: "لقد أغفلت الولايات المتحدة تمامًا كل ما فعله فلاديمير بوتين على مدار السنوات الـ20 الماضية".
أقرا أيضا: "هذه هي النهاية"... مستشار البنتاغون السابق يحذر: لا شيء سيساعد كييف
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أقرا أيضا: مستشار سابق في البنتاغون يتوقع زوال الجيش الأوكراني نتيجة "الهجوم المضاد"
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