https://sputnikarabic.ae/20230802/مستشار-لدى-البنتاغون-يكشف-عن-إجراء-تتخذه-أمريكا-يدمرها-في-مواجهة-روسيا-1079697240.html
مستشار لدى البنتاغون يكشف عن إجراء تتخذه أمريكا "يدمرها" في مواجهة روسيا
مستشار لدى البنتاغون يكشف عن إجراء تتخذه أمريكا "يدمرها" في مواجهة روسيا
صرح المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن مشاركة الجنود الأمريكيين في الصراع في أوكرانيا ستؤدي إلى تدمير كامل للولايات المتحدة. 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T08:07+0000
2023-08-02T08:07+0000
2023-08-02T08:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال المستشار السابق في قناته على "يوتيوب": "إن الشعب الأمريكي لن يدعمها (المواجهة) ولن نكون قادرين على تحملها".وبحسب العقيد، نفدت ذخيرة الولايات المتحدة لأنها أُرسلت إلى أوكرانيا.وأضاف: "في كل مرة نتخذ فيها موقفًا نعتبره صحيحًا من الناحية الأخلاقية، نتخلى عنه. رسمنا عدة خطوط حمراء، عند تقاطعها نتراجع ونرسم واحدًا آخر".وأشار إلى أن النهج الأمريكي المنافق سوف ينكشف في الأشهر المقبلة لأن "الروس لا يلعبون تلك الألعاب".ووفقا له، روسيا تشارك في الصراع من أجل الفوز، فهذه مسألة حياة أو موت بالنسبة لها، والولايات المتحدة تتعامل مع ما يحدث على أنه هواية تقريبًا.وفي وقت سابق، قال دوغلاس ماكغريغور: "كانت الولايات المتحدة مخطئة بشأن روسيا، ولم يفهموا (في أمريكا) مع من كانوا يتعاملون، واعتقدوا أن روسيا لا تزال دولة فوضوية كما كانت في التسعينيات"، وفق وصفه.وأضاف: "لقد أغفلت الولايات المتحدة تمامًا كل ما فعله فلاديمير بوتين على مدار السنوات الـ20 الماضية".أقرا أيضا: "هذه هي النهاية"... مستشار البنتاغون السابق يحذر: لا شيء سيساعد كييفأقرا أيضا: مستشار في "البنتاغون" يكشف عن "غليان" لدى الجيش الأوكراني من زيلينسكيأقرا أيضا: مستشار سابق في البنتاغون يتوقع زوال الجيش الأوكراني نتيجة "الهجوم المضاد"
https://sputnikarabic.ae/20230802/الجيش-الروسي-يسيطر-على-8-نقاط-تمركز-تابعة-للقوات-الأوكرانية-في-لوغانسك-1079692214.html
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روسيا, العالم
مستشار لدى البنتاغون يكشف عن إجراء تتخذه أمريكا "يدمرها" في مواجهة روسيا
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صرح المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن مشاركة الجنود الأمريكيين في الصراع في أوكرانيا ستؤدي إلى تدمير كامل للولايات المتحدة.
وقال المستشار السابق في قناته على "يوتيوب":
"إن الشعب الأمريكي لن يدعمها (المواجهة) ولن نكون قادرين على تحملها".
وبحسب العقيد، نفدت ذخيرة الولايات المتحدة لأنها أُرسلت إلى أوكرانيا.
وأضاف: "في كل مرة نتخذ فيها موقفًا نعتبره صحيحًا من الناحية الأخلاقية، نتخلى عنه. رسمنا عدة خطوط حمراء، عند تقاطعها نتراجع ونرسم واحدًا آخر".
وأشار إلى أن النهج الأمريكي المنافق سوف ينكشف في الأشهر المقبلة لأن "الروس لا يلعبون تلك الألعاب".
ووفقا له، روسيا تشارك في الصراع من أجل الفوز، فهذه مسألة حياة أو موت بالنسبة لها، والولايات المتحدة تتعامل مع ما يحدث على أنه هواية تقريبًا.
وفي وقت سابق، قال دوغلاس ماكغريغور: "كانت الولايات المتحدة مخطئة بشأن روسيا، ولم يفهموا (في أمريكا) مع من كانوا يتعاملون، واعتقدوا أن روسيا لا تزال دولة فوضوية كما كانت في التسعينيات"، وفق وصفه.
وأضاف: "لقد أغفلت الولايات المتحدة تمامًا كل ما فعله فلاديمير بوتين على مدار السنوات الـ20 الماضية".