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Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230802/مستشار-لدى-البنتاغون-يكشف-عن-إجراء-تتخذه-أمريكا-يدمرها-في-مواجهة-روسيا-1079697240.html
مستشار لدى البنتاغون يكشف عن إجراء تتخذه أمريكا "يدمرها" في مواجهة روسيا
مستشار لدى البنتاغون يكشف عن إجراء تتخذه أمريكا "يدمرها" في مواجهة روسيا
صرح المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن مشاركة الجنود الأمريكيين في الصراع في أوكرانيا ستؤدي إلى تدمير كامل للولايات المتحدة. 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T08:07+0000
2023-08-02T08:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال المستشار السابق في قناته على "يوتيوب": "إن الشعب الأمريكي لن يدعمها (المواجهة) ولن نكون قادرين على تحملها".وبحسب العقيد، نفدت ذخيرة الولايات المتحدة لأنها أُرسلت إلى أوكرانيا.وأضاف: "في كل مرة نتخذ فيها موقفًا نعتبره صحيحًا من الناحية الأخلاقية، نتخلى عنه. رسمنا عدة خطوط حمراء، عند تقاطعها نتراجع ونرسم واحدًا آخر".وأشار إلى أن النهج الأمريكي المنافق سوف ينكشف في الأشهر المقبلة لأن "الروس لا يلعبون تلك الألعاب".ووفقا له، روسيا تشارك في الصراع من أجل الفوز، فهذه مسألة حياة أو موت بالنسبة لها، والولايات المتحدة تتعامل مع ما يحدث على أنه هواية تقريبًا.وفي وقت سابق، قال دوغلاس ماكغريغور: "كانت الولايات المتحدة مخطئة بشأن روسيا، ولم يفهموا (في أمريكا) مع من كانوا يتعاملون، واعتقدوا أن روسيا لا تزال دولة فوضوية كما كانت في التسعينيات"، وفق وصفه.وأضاف: "لقد أغفلت الولايات المتحدة تمامًا كل ما فعله فلاديمير بوتين على مدار السنوات الـ20 الماضية".أقرا أيضا: "هذه هي النهاية"... مستشار البنتاغون السابق يحذر: لا شيء سيساعد كييفأقرا أيضا: مستشار في "البنتاغون" يكشف عن "غليان" لدى الجيش الأوكراني من زيلينسكيأقرا أيضا: مستشار سابق في البنتاغون يتوقع زوال الجيش الأوكراني نتيجة "الهجوم المضاد"
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مستشار لدى البنتاغون يكشف عن إجراء تتخذه أمريكا "يدمرها" في مواجهة روسيا

08:07 GMT 02.08.2023
© Photo / Минобороны Россииدبابة روسية من طراز "تي 80 بي في" تنفذ مناورة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
دبابة روسية من طراز تي 80 بي في تنفذ مناورة في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
© Photo / Минобороны России
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صرح المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن مشاركة الجنود الأمريكيين في الصراع في أوكرانيا ستؤدي إلى تدمير كامل للولايات المتحدة.
وقال المستشار السابق في قناته على "يوتيوب": "إن الشعب الأمريكي لن يدعمها (المواجهة) ولن نكون قادرين على تحملها".
وبحسب العقيد، نفدت ذخيرة الولايات المتحدة لأنها أُرسلت إلى أوكرانيا.
وأضاف: "في كل مرة نتخذ فيها موقفًا نعتبره صحيحًا من الناحية الأخلاقية، نتخلى عنه. رسمنا عدة خطوط حمراء، عند تقاطعها نتراجع ونرسم واحدًا آخر".
وأشار إلى أن النهج الأمريكي المنافق سوف ينكشف في الأشهر المقبلة لأن "الروس لا يلعبون تلك الألعاب".
ووفقا له، روسيا تشارك في الصراع من أجل الفوز، فهذه مسألة حياة أو موت بالنسبة لها، والولايات المتحدة تتعامل مع ما يحدث على أنه هواية تقريبًا.
تدريبات وحدات القوات الهجومية في المنطقة العسكرية المركزية بمنطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يسيطر على 8 نقاط تمركز تابعة للقوات الأوكرانية في لوغانسك
07:40 GMT
وفي وقت سابق، قال دوغلاس ماكغريغور: "كانت الولايات المتحدة مخطئة بشأن روسيا، ولم يفهموا (في أمريكا) مع من كانوا يتعاملون، واعتقدوا أن روسيا لا تزال دولة فوضوية كما كانت في التسعينيات"، وفق وصفه.
وأضاف: "لقد أغفلت الولايات المتحدة تمامًا كل ما فعله فلاديمير بوتين على مدار السنوات الـ20 الماضية".
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أقرا أيضا: مستشار سابق في البنتاغون يتوقع زوال الجيش الأوكراني نتيجة "الهجوم المضاد"
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