https://sputnikarabic.ae/20230802/مشاهد-للحظة-فتح-باب-الكعبة-فيديو-1079701493.html
مشاهد للحظة فتح باب الكعبة... فيديو
مشاهد للحظة فتح باب الكعبة... فيديو
تقدم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، بفتح باب الكعبة المشرفة، معلنًا عن بدء مراسم الغسل السنوية. 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T08:51+0000
2023-08-02T08:51+0000
2023-08-02T09:14+0000
مجتمع
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وقالت رئاسة شؤون الحرمين: "غسل الكعبة المشرفة هو اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة في العام 8 من الهجرة النبوية، وقام بغسل الكعبة المشرفة، ثم بعد ذلك استمر الخلفاء الراشدين من بعده على تلك السنة حتى يومنا الحاضر".وأشارت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين إلى "أن عملية غسل الكعبة المشرفة من الداخل، بواسطة أفضل أدوات النظافة والتعقيم، بالإضافة إلى جلب ماء زمزم المبارك وماء الورد الخالص وكذلك صنع أدوات وأوانٍ نحاسية تستخدم لمرة واحدة فقط".
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منوعات
مشاهد للحظة فتح باب الكعبة... فيديو
08:51 GMT 02.08.2023 (تم التحديث: 09:14 GMT 02.08.2023) تابعنا عبر
تقدم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، بفتح باب الكعبة المشرفة، معلنًا عن بدء مراسم الغسل السنوية.
وقالت رئاسة شؤون الحرمين: "غسل الكعبة المشرفة هو اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة في العام 8 من الهجرة النبوية، وقام بغسل الكعبة المشرفة، ثم بعد ذلك استمر الخلفاء الراشدين من بعده على تلك السنة حتى يومنا الحاضر".
وأضافت الرئاسة: "حيث كانت تغسل الكعبة المشرفة في العصور الماضية قرابة 3 مرات في العام، ثم مرتان حتى أصبح غسل الكعبة المشرفة مرة واحدة في العام، لأنه أصبحت الكعبة المشرفة محكمة الإغلاق مشيدة بدقة وإتقان تمنع دخول الأتربة والشوائب بداخلها".
وأشارت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين إلى "أن عملية غسل الكعبة المشرفة من الداخل، بواسطة أفضل أدوات النظافة والتعقيم، بالإضافة إلى جلب ماء زمزم المبارك وماء الورد الخالص وكذلك صنع أدوات وأوانٍ نحاسية تستخدم لمرة واحدة فقط".