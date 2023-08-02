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https://sputnikarabic.ae/20230802/مشاهد-مروعة-للحظة-سقوط-طائرة-في-شارع-مزدحم-فيديو-1079704420.html
مشاهد مروعة للحظة سقوط طائرة في شارع مزدحم... فيديو
مشاهد مروعة للحظة سقوط طائرة في شارع مزدحم... فيديو
التقطت كاميرات المراقبة مشاهد مثيرة لسقوط طائرة ركاب مدنية في شارع مزدحم في مدينة نيجيرية. 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T09:36+0000
2023-08-02T09:38+0000
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وسجلت الكاميرا لحظة سقوط طائرة صغيرة الحجم في أحد الشوارع قبل أن تنفجر وتشتعل فيها النيران.قال مكتب تحقيقات السلامة النيجيري إن "طائرة من طراز "جابيرو جي 430" كانت تديرها شركة سياحية كانت في رحلة تجريبية على متنها شخصان. وكانت الطائرة في مرحلة العودة من التشغيل التجريبي".وأضاف: "أجبرت الطائرة على إجراء هبوط اضطراري على بعد أقل من كيلومتر واحد من مدرج مطار مورتالا".ووفقا لمكتب التحقيقات، لم ترد أنباء عن سقوط قتلى، وتم إنقاذ الشخصين الموجودين على متن الطائرة بأمان وهما الآن في المستشفى لتلقي العلاج".
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نادي الفيديو, العالم
نادي الفيديو, العالم

مشاهد مروعة للحظة سقوط طائرة في شارع مزدحم... فيديو

09:36 GMT 02.08.2023 (تم التحديث: 09:38 GMT 02.08.2023)
© Photo / twitterمشاهد للحخظة سقوط طائرة في شارع مكتظ
مشاهد للحخظة سقوط طائرة في شارع مكتظ - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
© Photo / twitter
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التقطت كاميرات المراقبة مشاهد مثيرة لسقوط طائرة ركاب مدنية في شارع مزدحم في مدينة نيجيرية.
وسجلت الكاميرا لحظة سقوط طائرة صغيرة الحجم في أحد الشوارع قبل أن تنفجر وتشتعل فيها النيران.
قال مكتب تحقيقات السلامة النيجيري إن "طائرة من طراز "جابيرو جي 430" كانت تديرها شركة سياحية كانت في رحلة تجريبية على متنها شخصان. وكانت الطائرة في مرحلة العودة من التشغيل التجريبي".
وأضاف: "أجبرت الطائرة على إجراء هبوط اضطراري على بعد أقل من كيلومتر واحد من مدرج مطار مورتالا".
ووفقا لمكتب التحقيقات، لم ترد أنباء عن سقوط قتلى، وتم إنقاذ الشخصين الموجودين على متن الطائرة بأمان وهما الآن في المستشفى لتلقي العلاج".
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