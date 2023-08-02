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روسيا تتسلم طلبا من بوليفيا للانضمام إلى "بريكس"
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230802/مصدر-يكشف-عن-كارثة-ضخمة-وقعت-في-ميناء-إزمايل-الأوكراني-1079717002.html
مصدر يكشف عن "كارثة ضخمة" وقعت في ميناء إزمايل الأوكراني
مصدر يكشف عن "كارثة ضخمة" وقعت في ميناء إزمايل الأوكراني
كشف ناشط سري في نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الأربعاء، أن الضربات الصاروخية الروسية على ميناء إزمايل أدت إلى تدمير قواعد يتم فيها إصلاح السفن العسكرية... 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T13:23+0000
2023-08-02T13:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك"، نقلًا عن مصادره، أنه "نتيجة الضربة، أصيب مستودع نفط وأصيبت قاعدة صيانة الأسطول، حيث كان يتم إصلاح السفن، بما في ذلك القوارب العسكرية الأوكرانية، وتم استهداف مبنى المحطة البحرية على طول جسر كابيكرايان، حيث كان هناك وفقا لبيانات سرية مرتزقة وجيوش أجنبية، على الأرجح من الجنسية الرومانية".وأضاف ليبيديف أن "البنية التحتية للميناء تضررت، بما فيها مخزن حبوب، وتم العثور على معدات عسكرية أجنبية، وتم تسجيل إجمالي ثماني إصابات".وأفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، الليلة الماضية، عن انفجارات وحرائق في إزمايل وأضرار في البنية التحتية للميناء وبناء شركة الدانوب الأوكرانية للشحن ومنشآت أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230802/مستشار-لدى-البنتاغون-يكشف-سبب-خطة-بولندا-بضم-جزء-من-أوكرانيا-1079715336.html
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العالم
العالم

مصدر يكشف عن "كارثة ضخمة" وقعت في ميناء إزمايل الأوكراني

13:23 GMT 02.08.2023
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
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كشف ناشط سري في نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الأربعاء، أن الضربات الصاروخية الروسية على ميناء إزمايل أدت إلى تدمير قواعد يتم فيها إصلاح السفن العسكرية الأوكرانية، ومواقع المرتزقة الأجانب، وكذلك مستودعات النفط.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك"، نقلًا عن مصادره، أنه "نتيجة الضربة، أصيب مستودع نفط وأصيبت قاعدة صيانة الأسطول، حيث كان يتم إصلاح السفن، بما في ذلك القوارب العسكرية الأوكرانية، وتم استهداف مبنى المحطة البحرية على طول جسر كابيكرايان، حيث كان هناك وفقا لبيانات سرية مرتزقة وجيوش أجنبية، على الأرجح من الجنسية الرومانية".
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12:44 GMT
وأضاف ليبيديف أن "البنية التحتية للميناء تضررت، بما فيها مخزن حبوب، وتم العثور على معدات عسكرية أجنبية، وتم تسجيل إجمالي ثماني إصابات".
وأفادت وسائل الإعلام الأوكرانية، الليلة الماضية، عن انفجارات وحرائق في إزمايل وأضرار في البنية التحتية للميناء وبناء شركة الدانوب الأوكرانية للشحن ومنشآت أخرى.
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