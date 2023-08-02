عربي
https://sputnikarabic.ae/20230802/مصر-تحصل-على-منحة-سعودية-بـ-200-مليون-دولار-1079716068.html
مصر تحصل على منحة سعودية بـ 200 مليون دولار
مصر تحصل على منحة سعودية بـ 200 مليون دولار
أعلنت وزارة التعاون الدولي في مصر، أن المملكة العربية السعودية منحت 200 مليون دولار لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر المصرية. 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T12:54+0000
2023-08-02T12:54+0000
مصر
أخبار مصر الآن
السعودية
أخبار السعودية اليوم
اقتصاد
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104587/75/1045877522_0:200:2933:1850_1920x0_80_0_0_e4c03aa59f11af2af3f7a4b0383dfd08.jpg
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي، أمس الثلاثاء، إن المنحة السعودية تأتي استكمالاً للدور الذي تقوم به الشراكة البناءة مع المملكة، لدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة".وأضاف البيان أن ذلك يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز النمو الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل والتوظيف وتشجيع ريادة الأعمال.وأشار إلى أن لجنة المنحة السعودية تفقدت 6 مشاريع في قطاعات تصنيع الملابس، وتصنيع منتجات البلاستيك، وتصنيع مواد التعبئة والتغليف، إلى جانب عدد من المشاريع المتناهية الصغر.وأوضح البيان أن إجمالي التمويلات السعودية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر منذ بداية عملها بلغ نحو 1.5 مليار جنيه.ووفقا لبيان وزارة التعاون الدولي في مصر، أسهمت هذه المنح في تمويل 3524 مشروعاً في 27 محافظة، نتج عنها نحو 17 ألف فرصة عمل، في قطاعات تنموية متنوعة متمثلة في الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية والرعاية الصحية والطاقة الشمسية، إضافة إلى القطاع التجاري.
https://sputnikarabic.ae/20230604/وزارة-التجارة-المصرية-الاستثمارات-السعودية-في-البلاد-تتجاوز-6-مليارات-دولار-1077728729.html
مصر
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104587/75/1045877522_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_b0add2a0c1722984e8466bd40bd50644.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار

مصر تحصل على منحة سعودية بـ 200 مليون دولار

12:54 GMT 02.08.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEالرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020
الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت وزارة التعاون الدولي في مصر، أن المملكة العربية السعودية منحت 200 مليون دولار لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر المصرية.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي، أمس الثلاثاء، إن المنحة السعودية تأتي استكمالاً للدور الذي تقوم به الشراكة البناءة مع المملكة، لدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة".
وأضاف البيان أن ذلك يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز النمو الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل والتوظيف وتشجيع ريادة الأعمال.
العاصمة الإدارية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
وزارة التجارة المصرية: الاستثمارات السعودية في البلاد تتجاوز 6 مليارات دولار
4 يونيو, 13:59 GMT
وأشار إلى أن لجنة المنحة السعودية تفقدت 6 مشاريع في قطاعات تصنيع الملابس، وتصنيع منتجات البلاستيك، وتصنيع مواد التعبئة والتغليف، إلى جانب عدد من المشاريع المتناهية الصغر.
وأوضح البيان أن إجمالي التمويلات السعودية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر منذ بداية عملها بلغ نحو 1.5 مليار جنيه.
ووفقا لبيان وزارة التعاون الدولي في مصر، أسهمت هذه المنح في تمويل 3524 مشروعاً في 27 محافظة، نتج عنها نحو 17 ألف فرصة عمل، في قطاعات تنموية متنوعة متمثلة في الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية والرعاية الصحية والطاقة الشمسية، إضافة إلى القطاع التجاري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала