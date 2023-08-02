https://sputnikarabic.ae/20230802/مصر-تحصل-على-منحة-سعودية-بـ-200-مليون-دولار-1079716068.html
مصر تحصل على منحة سعودية بـ 200 مليون دولار
مصر تحصل على منحة سعودية بـ 200 مليون دولار
أعلنت وزارة التعاون الدولي في مصر، أن المملكة العربية السعودية منحت 200 مليون دولار لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر المصرية. 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T12:54+0000
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وقالت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي، أمس الثلاثاء، إن المنحة السعودية تأتي استكمالاً للدور الذي تقوم به الشراكة البناءة مع المملكة، لدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة".وأضاف البيان أن ذلك يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز النمو الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل والتوظيف وتشجيع ريادة الأعمال.وأشار إلى أن لجنة المنحة السعودية تفقدت 6 مشاريع في قطاعات تصنيع الملابس، وتصنيع منتجات البلاستيك، وتصنيع مواد التعبئة والتغليف، إلى جانب عدد من المشاريع المتناهية الصغر.وأوضح البيان أن إجمالي التمويلات السعودية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر منذ بداية عملها بلغ نحو 1.5 مليار جنيه.ووفقا لبيان وزارة التعاون الدولي في مصر، أسهمت هذه المنح في تمويل 3524 مشروعاً في 27 محافظة، نتج عنها نحو 17 ألف فرصة عمل، في قطاعات تنموية متنوعة متمثلة في الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية والرعاية الصحية والطاقة الشمسية، إضافة إلى القطاع التجاري.
https://sputnikarabic.ae/20230604/وزارة-التجارة-المصرية-الاستثمارات-السعودية-في-البلاد-تتجاوز-6-مليارات-دولار-1077728729.html
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مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
مصر تحصل على منحة سعودية بـ 200 مليون دولار
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أعلنت وزارة التعاون الدولي في مصر، أن المملكة العربية السعودية منحت 200 مليون دولار لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر المصرية.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي
، أمس الثلاثاء، إن المنحة السعودية تأتي استكمالاً للدور الذي تقوم به الشراكة البناءة مع المملكة، لدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة".
وأضاف البيان أن ذلك يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز النمو الشامل والمستدام، وخلق فرص العمل والتوظيف وتشجيع ريادة الأعمال.
وأشار إلى أن لجنة المنحة السعودية
تفقدت 6 مشاريع في قطاعات تصنيع الملابس، وتصنيع منتجات البلاستيك، وتصنيع مواد التعبئة والتغليف، إلى جانب عدد من المشاريع المتناهية الصغر.
وأوضح البيان أن إجمالي التمويلات السعودية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر منذ بداية عملها بلغ نحو 1.5 مليار جنيه.
ووفقا لبيان وزارة التعاون الدولي في مصر
، أسهمت هذه المنح في تمويل 3524 مشروعاً في 27 محافظة، نتج عنها نحو 17 ألف فرصة عمل، في قطاعات تنموية متنوعة متمثلة في الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية والرعاية الصحية والطاقة الشمسية، إضافة إلى القطاع التجاري.