https://sputnikarabic.ae/20230802/مكتب-ميقاتي-ينفي-الدعوة-لعقد-جلسة-لمجلس-الوزراء-في-الديمان-1079730287.html

مكتب ميقاتي ينفي الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في الديمان

مكتب ميقاتي ينفي الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في الديمان

نفى المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في الديمان، الثلاثاء المقبل، مؤكدا أنه مجرد لقاء تشاوري في... 02.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-02T18:12+0000

2023-08-02T18:12+0000

2023-08-02T18:12+0000

العالم العربي

لبنان

أخبار لبنان

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1a/1076307303_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e20c1350d67e01c4940cd0b819ff28eb.jpg

وأصدر مكتب ميقاتي بيانا، يوضح فيه أن الأنباء التي تم تداولها في بعض وسائل الإعلام حول دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في الديمان الثلاثاء المقبل غير دقيقة، وأنه لم يتم الدعوة لجلسة، بل لاجتماع تشاوري في المواضيع الوطنية، حسبما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.وأشار البيان إلى تصريح رئيس الحكومة بعد اجتماعه مع البطريرك الماروني، حيث تم التطرق إلى اقتراح عقد لقاء للوزراء في الديمان، يوم الثلاثاء المقبل، لبحث المخاطر التي تهدد اللبنانيين وكيفية مواجهتها وحفظ المجتمع من مخاطرها، وليس لعقد جلسة لمجلس الوزراء.وأوضح بيان مكتب ميقاتي أن هذا التوضيح يأتي لإزالة اللبس والتأكيد على عدم دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في الديمان، يوم الثلاثاء المقبل.وفي وقت سابق، أكد نجيب ميقاتي أن حكومته "لا تقبل استخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية"، وأضاف في بيان بشأن أحداث "عين الحلوة" جنوب لبنان، إن "هناك وقف جدي لإطلاق النار في عين الحلوة ولكن جهات خارج الاتفاق تخرقه"، مشيرا أن "الجيش يقوم بواجبه لمعالجة الوضع هناك".وأضاف أنه "لا يقبل استخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية على حساب لبنان واللبنانيين"، مؤكدا أن "ما يحدث مرفوض لأنه يكرس المخيم بؤرة خارجة عن سيطرة الدولة".

https://sputnikarabic.ae/20230801/وزير-الاقتصاد-اللبناني-لـسبوتنيك-ناشدت-الكويت-بإعادة-بناء-إهراءات-القمح-في-لبنان-1079680660.html

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار