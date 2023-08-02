https://sputnikarabic.ae/20230802/مينسك-تدعو-وارسو-لعدم-تصعيد-الموقف-باتهامات-حول-انتهاكات-حدودية-1079730448.html
مينسك تدعو وارسو لعدم تصعيد الموقف باتهامات حول انتهاكات حدودية
مينسك تدعو وارسو لعدم تصعيد الموقف باتهامات حول انتهاكات حدودية
دعت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم الأربعاء، السلطات البولندية لعدم تصعيد الأوضاع باتهامات حول خروقات على الحدود، داعية بولندا لعدم استخدام هذه الاتهامات... 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T18:14+0000
2023-08-02T18:14+0000
2023-08-02T18:14+0000
العالم
بولندا
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وبحسب بيان المكتب الصحفي للخارجية البيلاروسية، فإنه تم استدعاء القائم بالأعمال البولندي لدى بيلاروسيا، مارتن فويتسيخوفسكي، حيث "تم إبلاغ الدبلوماسي بأن التصريحات المتسرعة للمسؤولين البولنديين حول خرق مروحيتين بيلاروسيتين، يوم 1 أغسطس (آب)، للمجال الجوي البولندي، لم يتم إثباتها بنتائج تحقيقات متعددة الأوجه، أجراها الطرف البيلاروسي، وكدليل تم عرض بيانات من التحكم الموضوعي لمسار طيران المروحيتين".وأشار المكتب الصحفي إلى أن الخارجية البيلاروسية "دعت الجانب البولندي إلى عدم تصعيد الأوضاع وعدم استخدامها (الاتهامات) من أجل عسكرة المنطقة الحدودية".أعلنت وزارة الخارجية البولندية، يوم أمس الثلاثاء، أن طائرتي هليكوبتر بيلاروسيتين انتهكتا المجال الجوي للبلاد، وبعد ذلك أمر وزير الدفاع في البلاد بزيادة عدد القوات على الحدود مع بيلاروسيا.بدورها، قالت وزارة الدفاع البيلاروسية إن الاتهامات بانتهاك المروحيات البيلاروسية للحدود البولندية بعيدة المنال، ووجهتها القيادة العسكرية السياسية البولندية لتبرير حشد القوات والوسائل قرب الحدود البيلاروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230802/مينسك-قدمت-لوراسو-بيانات-عن-عدم-وجود-انتهاكات-للحدود-بواسطة-مروحيات-1079729994.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, بولندا, أخبار بيلاروسيا اليوم
العالم, بولندا, أخبار بيلاروسيا اليوم
مينسك تدعو وارسو لعدم تصعيد الموقف باتهامات حول انتهاكات حدودية
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دعت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم الأربعاء، السلطات البولندية لعدم تصعيد الأوضاع باتهامات حول خروقات على الحدود، داعية بولندا لعدم استخدام هذه الاتهامات لعسكرة المنطقة الحدودية.
وبحسب بيان المكتب الصحفي للخارجية البيلاروسية، فإنه تم استدعاء القائم بالأعمال البولندي لدى بيلاروسيا، مارتن فويتسيخوفسكي، حيث "تم إبلاغ الدبلوماسي بأن التصريحات المتسرعة للمسؤولين البولنديين حول خرق مروحيتين بيلاروسيتين، يوم 1 أغسطس (آب)، للمجال الجوي البولندي، لم يتم إثباتها بنتائج تحقيقات متعددة الأوجه، أجراها الطرف البيلاروسي، وكدليل تم عرض بيانات من التحكم الموضوعي لمسار طيران المروحيتين".
وأشار المكتب الصحفي إلى أن الخارجية البيلاروسية "دعت الجانب البولندي إلى عدم تصعيد الأوضاع وعدم استخدامها (الاتهامات) من أجل عسكرة المنطقة الحدودية".
أعلنت وزارة الخارجية البولندية، يوم أمس الثلاثاء، أن طائرتي هليكوبتر بيلاروسيتين انتهكتا المجال الجوي للبلاد، وبعد ذلك أمر وزير الدفاع في البلاد بزيادة عدد القوات على الحدود مع بيلاروسيا.
بدورها، قالت وزارة الدفاع البيلاروسية إن الاتهامات بانتهاك المروحيات البيلاروسية للحدود البولندية بعيدة المنال، ووجهتها القيادة العسكرية السياسية البولندية لتبرير حشد القوات والوسائل قرب الحدود البيلاروسية.