https://sputnikarabic.ae/20230802/مينسك-قدمت-لوراسو-بيانات-عن-عدم-وجود-انتهاكات-للحدود-بواسطة-مروحيات-1079729994.html
مينسك تقدم لوارسو بيانات عن عدم وجود انتهاكات للحدود بواسطة مروحيات
مينسك تقدم لوارسو بيانات عن عدم وجود انتهاكات للحدود بواسطة مروحيات
أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الأربعاء، أن الجانب البيلاروسي زوّد بولندا ببيانات مراقبة موضوعية حول عدم وجود أي أسس للاتهامات بانتهاك الحدود من قبل... 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T18:09+0000
2023-08-02T18:09+0000
2023-08-02T18:14+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
بولندا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104442/57/1044425739_0:172:3028:1875_1920x0_80_0_0_f93a24832725b6428b4dc40d8fd82b91.jpg
وجاء في بيان الدفاع البيلاروسية: "أعدت وزارة الدفاع إلى جانب وزارة الخارجية في جمهورية بيلاروسيا، بيانات مفصلة وقدمتها إلى الجانب البولندي بشأن المراقبة الموضوعية لرحلات الطائرات التابعة لجمهورية بيلاروسيا، وكذلك جمهورية بولندا، في 1 أغسطس (آب)، في المنطقة الحدودية. تؤكد بيانات المراقبة الموضوعية عدم وجود أي أسس للاتهام بانتهاك حدود الدولة".وتابع: "تم التأكيد على أنه أثناء الرحلات الجوية، تعاملت الإدارة العسكرية باستمرار مع ضابط الحركة الجوية في المجموعة القتالية المناوبة في مركز العمليات الجوية، لقيادة عنصر القوات الجوية في جمهورية بولندا، ولم يتم تقديم أي مطالبات ضد بيلاروسيا منه".أعلنت وزارة الخارجية البولندية، يوم أمس الثلاثاء، أن طائرتي هليكوبتر بيلاروسيتين انتهكتا المجال الجوي للبلاد، وبعد ذلك أمر وزير الدفاع في البلاد بزيادة عدد القوات على الحدود مع بيلاروسيا.بدورها، قالت وزارة الدفاع البيلاروسية إن الاتهامات بانتهاك المروحيات البيلاروسية للحدود البولندية بعيدة المنال، ووجهتها القيادة العسكرية السياسية البولندية لتبرير حشد القوات والوسائل قرب الحدود البيلاروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230731/الخارجية-الروسية-المصادقة-على-اتفاق-بين-موسكو-ومينسك-حول-إنشاء-مراكز-تدريب-قتالي-للعسكريين-1079577404.html
بولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104442/57/1044425739_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_5ba823866538d572f84045006453928f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار بيلاروسيا اليوم, بولندا, العالم
أخبار بيلاروسيا اليوم, بولندا, العالم
مينسك تقدم لوارسو بيانات عن عدم وجود انتهاكات للحدود بواسطة مروحيات
18:09 GMT 02.08.2023 (تم التحديث: 18:14 GMT 02.08.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الأربعاء، أن الجانب البيلاروسي زوّد بولندا ببيانات مراقبة موضوعية حول عدم وجود أي أسس للاتهامات بانتهاك الحدود من قبل مروحيات بيلاروسية.
وجاء في بيان الدفاع البيلاروسية: "أعدت وزارة الدفاع إلى جانب وزارة الخارجية في جمهورية بيلاروسيا، بيانات مفصلة وقدمتها إلى الجانب البولندي بشأن المراقبة الموضوعية لرحلات الطائرات التابعة لجمهورية بيلاروسيا، وكذلك جمهورية بولندا، في 1 أغسطس (آب)، في المنطقة الحدودية. تؤكد بيانات المراقبة الموضوعية عدم وجود أي أسس للاتهام بانتهاك حدود الدولة".
وتابع: "تم التأكيد على أنه أثناء الرحلات الجوية، تعاملت الإدارة العسكرية باستمرار مع ضابط الحركة الجوية في المجموعة القتالية المناوبة في مركز العمليات الجوية، لقيادة عنصر القوات الجوية في جمهورية بولندا، ولم يتم تقديم أي مطالبات ضد بيلاروسيا منه".
أعلنت وزارة الخارجية البولندية، يوم أمس الثلاثاء، أن طائرتي هليكوبتر بيلاروسيتين انتهكتا المجال الجوي للبلاد، وبعد ذلك أمر وزير الدفاع في البلاد بزيادة عدد القوات على الحدود مع بيلاروسيا.
بدورها، قالت وزارة الدفاع البيلاروسية إن الاتهامات بانتهاك المروحيات البيلاروسية للحدود البولندية بعيدة المنال، ووجهتها القيادة العسكرية السياسية البولندية لتبرير حشد القوات والوسائل قرب الحدود البيلاروسية.