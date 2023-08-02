https://sputnikarabic.ae/20230802/مينسك-قدمت-لوراسو-بيانات-عن-عدم-وجود-انتهاكات-للحدود-بواسطة-مروحيات-1079729994.html

مينسك تقدم لوارسو بيانات عن عدم وجود انتهاكات للحدود بواسطة مروحيات

مينسك تقدم لوارسو بيانات عن عدم وجود انتهاكات للحدود بواسطة مروحيات

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الأربعاء، أن الجانب البيلاروسي زوّد بولندا ببيانات مراقبة موضوعية حول عدم وجود أي أسس للاتهامات بانتهاك الحدود من قبل... 02.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-02T18:09+0000

2023-08-02T18:09+0000

2023-08-02T18:14+0000

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وجاء في بيان الدفاع البيلاروسية: "أعدت وزارة الدفاع إلى جانب وزارة الخارجية في جمهورية بيلاروسيا، بيانات مفصلة وقدمتها إلى الجانب البولندي بشأن المراقبة الموضوعية لرحلات الطائرات التابعة لجمهورية بيلاروسيا، وكذلك جمهورية بولندا، في 1 أغسطس (آب)، في المنطقة الحدودية. تؤكد بيانات المراقبة الموضوعية عدم وجود أي أسس للاتهام بانتهاك حدود الدولة".وتابع: "تم التأكيد على أنه أثناء الرحلات الجوية، تعاملت الإدارة العسكرية باستمرار مع ضابط الحركة الجوية في المجموعة القتالية المناوبة في مركز العمليات الجوية، لقيادة عنصر القوات الجوية في جمهورية بولندا، ولم يتم تقديم أي مطالبات ضد بيلاروسيا منه".أعلنت وزارة الخارجية البولندية، يوم أمس الثلاثاء، أن طائرتي هليكوبتر بيلاروسيتين انتهكتا المجال الجوي للبلاد، وبعد ذلك أمر وزير الدفاع في البلاد بزيادة عدد القوات على الحدود مع بيلاروسيا.بدورها، قالت وزارة الدفاع البيلاروسية إن الاتهامات بانتهاك المروحيات البيلاروسية للحدود البولندية بعيدة المنال، ووجهتها القيادة العسكرية السياسية البولندية لتبرير حشد القوات والوسائل قرب الحدود البيلاروسية.

https://sputnikarabic.ae/20230731/الخارجية-الروسية-المصادقة-على-اتفاق-بين-موسكو-ومينسك-حول-إنشاء-مراكز-تدريب-قتالي-للعسكريين-1079577404.html

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