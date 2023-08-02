https://sputnikarabic.ae/20230802/نتنياهو-لرئيس-زامبيا-إسرائيل-عائدة-إلى-أفريقيا-1079720671.html

نتنياهو لرئيس زامبيا: إسرائيل عائدة إلى أفريقيا

نتنياهو لرئيس زامبيا: إسرائيل عائدة إلى أفريقيا

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، رئيس زامبيا هاكيندي هيشيليما، واتفقا على تعزيز العلاقات بين البلدين. 02.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-02T14:10+0000

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والتقى نتنياهو ورئيس زامبيا على انفراد، قبل انعقاد اجتماع موسع ضم وفدي البلدين، وفق القناة "14" الإسرائيلية.وقال نتنياهو، في تصريح لوسائل الإعلام: "يسعدني أن أرحب بالرئيس هيشيليما في القدس. وهذا تعبير عن الصداقة الكبيرة بين زامبيا وإسرائيل".وأضاف: "نناقش العديد من الطرق التي يمكننا من خلالها زيادة تحسين العلاقات بيننا لصالح شعبينا، وكذلك لصالح عودة إسرائيل إلى أفريقيا".وقال مكتب نتنياهو إن "الزعيمين ناقشا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين إسرائيل وزامبيا، وزيادة التعاون بين البلدين في مجالات الابتكار والزراعة والأمن الغذائي وغير ذلك".بالإضافة إلى ذلك، ناقش نتنياهو وهيشيليما "تشجيع توسيع الاستثمار الإسرائيلي في زامبيا وجعل المعرفة الإسرائيلية في متناول اليد، من أجل تعزيز العلاقات بين إسرائيل وزامبيا".وشكر نتنياهو رئيس زامبيا على "صداقته وموقفه الدافئ وعلى وقوف زامبيا إلى جانب إسرائيل"، كما أشاد "بكون زامبيا لاعبا إقليميا مهما في القارة الأفريقية".وتقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية مع جمهورية زامبيا، التي افتتحت سفارة لها في تل أبيب، في بداية سبتمبر/ أيلول 2015.وأقام كينيث كاوندا، أول رئيس لزامبيا، علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في عام 1964، بعد حصول زامبيا على الاستقلال، وفي عام 1973، قطعت زامبيا علاقاتها مع إسرائيل (كما فعلت معظم الدول الأفريقية وفقًا لقرار منظمة الوحدة الأفريقية)، عقب حرب السادس من أكتوبر/ تشرين الأول، قبل أن يتم استئنافها عام 1991.

https://sputnikarabic.ae/20230205/سفيرة-إسرائيل-لدى-زامبيا-تتعرض-للسرقة-في-الشارع-أمام-حراسها-1073126257.html

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