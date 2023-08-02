عربي
روسيا تتسلم طلبا من بوليفيا للانضمام إلى "بريكس"
https://sputnikarabic.ae/20230802/نتنياهو-لرئيس-زامبيا-إسرائيل-عائدة-إلى-أفريقيا-1079720671.html
نتنياهو لرئيس زامبيا: إسرائيل عائدة إلى أفريقيا
نتنياهو لرئيس زامبيا: إسرائيل عائدة إلى أفريقيا
التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، رئيس زامبيا هاكيندي هيشيليما، واتفقا على تعزيز العلاقات بين البلدين. 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T14:10+0000
2023-08-02T14:10+0000
الأخبار
بنيامين نتنياهو
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أفريقيا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1d/1071718694_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_430e0c0130220ff0cf1e286eb53e515d.jpg
والتقى نتنياهو ورئيس زامبيا على انفراد، قبل انعقاد اجتماع موسع ضم وفدي البلدين، وفق القناة "14" الإسرائيلية.وقال نتنياهو، في تصريح لوسائل الإعلام: "يسعدني أن أرحب بالرئيس هيشيليما في القدس. وهذا تعبير عن الصداقة الكبيرة بين زامبيا وإسرائيل".وأضاف: "نناقش العديد من الطرق التي يمكننا من خلالها زيادة تحسين العلاقات بيننا لصالح شعبينا، وكذلك لصالح عودة إسرائيل إلى أفريقيا".وقال مكتب نتنياهو إن "الزعيمين ناقشا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين إسرائيل وزامبيا، وزيادة التعاون بين البلدين في مجالات الابتكار والزراعة والأمن الغذائي وغير ذلك".بالإضافة إلى ذلك، ناقش نتنياهو وهيشيليما "تشجيع توسيع الاستثمار الإسرائيلي في زامبيا وجعل المعرفة الإسرائيلية في متناول اليد، من أجل تعزيز العلاقات بين إسرائيل وزامبيا".وشكر نتنياهو رئيس زامبيا على "صداقته وموقفه الدافئ وعلى وقوف زامبيا إلى جانب إسرائيل"، كما أشاد "بكون زامبيا لاعبا إقليميا مهما في القارة الأفريقية".وتقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية مع جمهورية زامبيا، التي افتتحت سفارة لها في تل أبيب، في بداية سبتمبر/ أيلول 2015.وأقام كينيث كاوندا، أول رئيس لزامبيا، علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في عام 1964، بعد حصول زامبيا على الاستقلال، وفي عام 1973، قطعت زامبيا علاقاتها مع إسرائيل (كما فعلت معظم الدول الأفريقية وفقًا لقرار منظمة الوحدة الأفريقية)، عقب حرب السادس من أكتوبر/ تشرين الأول، قبل أن يتم استئنافها عام 1991.
https://sputnikarabic.ae/20230205/سفيرة-إسرائيل-لدى-زامبيا-تتعرض-للسرقة-في-الشارع-أمام-حراسها-1073126257.html
إسرائيل
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/1d/1071718694_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_3e38a4ae3094533f85978cfadfebb021.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن
الأخبار, بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن

نتنياهو لرئيس زامبيا: إسرائيل عائدة إلى أفريقيا

14:10 GMT 02.08.2023
© AP Photo / Oren Zivرئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
© AP Photo / Oren Ziv
تابعنا عبرTelegramNabd
التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، رئيس زامبيا هاكيندي هيشيليما، واتفقا على تعزيز العلاقات بين البلدين.
والتقى نتنياهو ورئيس زامبيا على انفراد، قبل انعقاد اجتماع موسع ضم وفدي البلدين، وفق القناة "14" الإسرائيلية.
وقال نتنياهو، في تصريح لوسائل الإعلام: "يسعدني أن أرحب بالرئيس هيشيليما في القدس. وهذا تعبير عن الصداقة الكبيرة بين زامبيا وإسرائيل".
وأضاف: "نناقش العديد من الطرق التي يمكننا من خلالها زيادة تحسين العلاقات بيننا لصالح شعبينا، وكذلك لصالح عودة إسرائيل إلى أفريقيا".

وتابع نتنياهو: "إسرائيل تعود إلى أفريقيا وأفريقيا تعود إلى إسرائيل وهذا سيكون مفيدا للجميع".

وقال مكتب نتنياهو إن "الزعيمين ناقشا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين إسرائيل وزامبيا، وزيادة التعاون بين البلدين في مجالات الابتكار والزراعة والأمن الغذائي وغير ذلك".
بالإضافة إلى ذلك، ناقش نتنياهو وهيشيليما "تشجيع توسيع الاستثمار الإسرائيلي في زامبيا وجعل المعرفة الإسرائيلية في متناول اليد، من أجل تعزيز العلاقات بين إسرائيل وزامبيا".
وشكر نتنياهو رئيس زامبيا على "صداقته وموقفه الدافئ وعلى وقوف زامبيا إلى جانب إسرائيل"، كما أشاد "بكون زامبيا لاعبا إقليميا مهما في القارة الأفريقية".
شرطة زامبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
سفيرة إسرائيل لدى زامبيا تتعرض للسرقة في الشارع أمام حراسها
5 فبراير, 12:55 GMT
وتقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية مع جمهورية زامبيا، التي افتتحت سفارة لها في تل أبيب، في بداية سبتمبر/ أيلول 2015.
وأقام كينيث كاوندا، أول رئيس لزامبيا، علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في عام 1964، بعد حصول زامبيا على الاستقلال، وفي عام 1973، قطعت زامبيا علاقاتها مع إسرائيل (كما فعلت معظم الدول الأفريقية وفقًا لقرار منظمة الوحدة الأفريقية)، عقب حرب السادس من أكتوبر/ تشرين الأول، قبل أن يتم استئنافها عام 1991.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала