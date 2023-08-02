https://sputnikarabic.ae/20230802/نقابة-موظفي-تلفزيون-لبنان-تعلن-بدء-إضراب-عام-مفتوح-1079727679.html
نقابة موظفي تلفزيون لبنان تعلن بدء إضراب عام مفتوح
نقابة موظفي تلفزيون لبنان تعلن بدء إضراب عام مفتوح
أعلنت نقابة موظفي تلفزيون لبنان، اليوم الأربعاء، اعتزامها تنفيذ إضراب مفتوح عن العمل يبدأ من صباح غد الخميس، وحتى نيل المستحقات. 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T16:11+0000
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ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن نقابة مستخدمي تلفزيون لبنان، بيانا يفيد بأنه كان قد تم تعليق قرار التوقف عن العمل بعد اجتماع عُقد في وزارة الإعلام، بتاريخ 28 يوليو/ تموز الماضي، بحضور المدير العام لوزارة الإعلام ورئيس الاتحاد العمالي العام، وذلك بعد وعود بنيل مستحقات الموظفين هذا الأسبوع.وأعلنت النقابة إضرابا عاما مفتوحا، اعتبارا من صباح غد الخميس، حتى نيل المستحقات الكاملة، داعية وسائل الإعلام الزميلة لتغطية وقائع المؤتمر الصحفي، الذي ستعقده النقابة غدا الخميس في تلة الخياط بداية من الساعة 10:30 صباحا.وناشدت النقابة جميع زملائها في تلفزيون لبنان للتواجد معا لإيصال صوتهم، مشيرة إلى أن الموظفين لم يتقاضوا رواتبهم الشهرية حتى الآن، ما يؤكد عدم صدق الوعود التي تم إعطاؤهما منذ أشهر.وفي وقت سابق، اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان، بشارة الأسمر، أن "الخطة الصحية والاجتماعية غائبة في موازنة 2023، التي تدرسها حكومة تصريف الأعمال"، محذرًا من فقدان أدوية الأمراض المستعصية والسرطان.وقال الأسمر لـ"سبوتنيك"، إن "الموازنة لا تتضمن أي بند يتعلق بالصحة العامة أو بالخدمات الصحية، من حجم دعم الضمان أو دعم تعاونية موظفي الدولة، وهذا أمر مهم جدًا لأنه في هذه المرحلة يجب أن ندعم الصناديق الضامنة، وغياب الرؤية الصحية الاجتماعية واضح في الموازنة".
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار
نقابة موظفي تلفزيون لبنان تعلن بدء إضراب عام مفتوح
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أعلنت نقابة موظفي تلفزيون لبنان، اليوم الأربعاء، اعتزامها تنفيذ إضراب مفتوح عن العمل يبدأ من صباح غد الخميس، وحتى نيل المستحقات.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام
عن نقابة مستخدمي تلفزيون لبنان، بيانا يفيد بأنه كان قد تم تعليق قرار التوقف عن العمل بعد اجتماع عُقد في وزارة الإعلام، بتاريخ 28 يوليو/ تموز الماضي، بحضور المدير العام لوزارة الإعلام ورئيس الاتحاد العمالي العام، وذلك بعد وعود بنيل مستحقات الموظفين هذا الأسبوع.
وتابع البيان: "ومع ذلك، تفاجأت النقابة بأن هناك خطأ في المعاملة، مما سيؤخر نيل المستحقات، وهو ما يثير الشكوك حول أسباب هذا التأخير".
وأعلنت النقابة إضرابا عاما مفتوحا، اعتبارا من صباح غد الخميس، حتى نيل المستحقات الكاملة، داعية وسائل الإعلام الزميلة لتغطية وقائع المؤتمر الصحفي، الذي ستعقده النقابة غدا الخميس في تلة الخياط بداية من الساعة 10:30 صباحا.
وناشدت النقابة جميع زملائها في تلفزيون لبنان للتواجد معا لإيصال صوتهم، مشيرة إلى أن الموظفين لم يتقاضوا رواتبهم الشهرية حتى الآن، ما يؤكد عدم صدق الوعود التي تم إعطاؤهما منذ أشهر.
وفي وقت سابق، اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان
، بشارة الأسمر، أن "الخطة الصحية والاجتماعية غائبة في موازنة 2023، التي تدرسها حكومة تصريف الأعمال"، محذرًا من فقدان أدوية الأمراض المستعصية والسرطان.
وقال الأسمر لـ"سبوتنيك
"، إن "الموازنة لا تتضمن أي بند يتعلق بالصحة العامة أو بالخدمات الصحية، من حجم دعم الضمان أو دعم تعاونية موظفي الدولة، وهذا أمر مهم جدًا لأنه في هذه المرحلة يجب أن ندعم الصناديق الضامنة، وغياب الرؤية الصحية الاجتماعية واضح في الموازنة".