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https://sputnikarabic.ae/20230803/أردوغان-يعين-رئيسا-جديدا-لهيئة-الأركان-العامة-التركية-1079765774.html
أردوغان يعين رئيسا جديدا لهيئة الأركان العامة التركية
أردوغان يعين رئيسا جديدا لهيئة الأركان العامة التركية
عيّن المجلس العسكري الأعلى في تركيا، اليوم الخميس، متين جوراك، قائدا للجيش الجديد.‏ 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T15:22+0000
2023-08-03T15:22+0000
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ونشرالقرار مكتب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعد ترؤسه اجتماعا مغلقا، وفقا لبيان من دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.ووضع الاجتماع جدول الأعمال للجيش التركي، والذي يتعامل عادة مع الترقيات، والإقالات، وقرارات التوظيف الأخرى.وتم تعيين اللواء سلجوق بايراكتار أوغلو، قائدا جديدا للقوات البرية التركية، واللواء ضياء جمال قادي أوغلو، قائدا جديدا للقوات الجوية التركية.ووفقا لقرار المجلس العسكري الأعلى، فحتى 30 أغسطس/ آب 2023، تمت ترقية 32 جنرالا وأدميرالا إلى رتبة أعلى، كما تمت ترقية 63 عقيدا إلى رتبة جنرال وأدميرال.
https://sputnikarabic.ae/20230408/أردوغان-يعلن-موعد-تسليم-أكبر-حاملة-طائرات-وطنية-للجيش-التركي-1075688016.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

أردوغان يعين رئيسا جديدا لهيئة الأركان العامة التركية

15:22 GMT 03.08.2023
© AFP 2023الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
© AFP 2023
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عيّن المجلس العسكري الأعلى في تركيا، اليوم الخميس، متين جوراك، قائدا للجيش الجديد.‏
ونشرالقرار مكتب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعد ترؤسه اجتماعا مغلقا، وفقا لبيان من دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
ووضع الاجتماع جدول الأعمال للجيش التركي، والذي يتعامل عادة مع الترقيات، والإقالات، وقرارات التوظيف الأخرى.
وتم تعيين اللواء سلجوق بايراكتار أوغلو، قائدا جديدا للقوات البرية التركية، واللواء ضياء جمال قادي أوغلو، قائدا جديدا للقوات الجوية التركية.
رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2023
أردوغان يعلن موعد تسليم أكبر حاملة طائرات وطنية للجيش التركي
8 أبريل, 17:27 GMT
ووفقا لقرار المجلس العسكري الأعلى، فحتى 30 أغسطس/ آب 2023، تمت ترقية 32 جنرالا وأدميرالا إلى رتبة أعلى، كما تمت ترقية 63 عقيدا إلى رتبة جنرال وأدميرال.
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