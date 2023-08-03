عربي
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230803/إعلام-أوكرانيا-ترفض-التكتيكات-العسكرية-الأمريكية-بسبب-عدم-كفاءتها-1079768061.html
إعلام: أوكرانيا ترفض التكتيكات العسكرية الأمريكية بسبب عدم كفاءتها
إعلام: أوكرانيا ترفض التكتيكات العسكرية الأمريكية بسبب عدم كفاءتها
كتبت صحيفة أمريكية أن الأسابيع الأولى من "الهجوم المضاد" الذي طال انتظاره في أوكرانيا، لم تكن جيدة مع القوات الأوكرانية التي دربتها وسلحتها الولايات المتحدة... 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T15:32+0000
2023-08-03T15:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1a/1079403366_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_3c4c072c2bbcad528e9c33c141e7c693.jpg
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الإدارة الأمريكية: "قررت قيادة القوات المسلحة لأوكرانيا العودة إلى التكتيكات السابقة للعمليات العسكرية، لأن الأساليب الغربية للهجوم المضاد لم تبرر نفسها وأظهرت عدم كفاءة كاملة في زابوروجيه وغيرها من الاتجاهات".وأشارت الصحيفة إلى أن "التشكيلات الأوكرانية المدربة في الغرب لم تستطع التغلب على حقول الألغام الروسية والمدفعية الروسية وتعرضت لإطلاق نار مستمر من المدفعية وطيران الجيش الروسي".وتابعت الصحيفة: "لذلك، قررت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية العودة إلى ممارسة إنهاك القوات الروسية بضربات مدفعية طويلة المدى مستمرة".وتابعت الصحيفة: "وهكذا تبين أن التكتيكات التي أوصى بها المستشارون العسكريون الأمريكيون والأوروبيون غير مجدية في الوضع الحالي، لقد أدت فقط إلى وفيات جماعية للجنود الأوكرانيين. من ناحية أخرى، يتطلب القصف المستمر كمية هائلة من الذخيرة، والدول الغربية تعاني بالفعل من مشاكل معينة مع هذا".ووصفت صحيفة "نيويورك تايمز" نتائج التدريب العسكري الغربي بالغموض.وأضافت: "في الواقع، كان الجيش الأوكراني سيء التدريب، وهذا ليس مفاجئًا، لأن الجيوش الغربية امتلكت لعقود عديدة خبرة في إجراء عمليات عسكرية فقط ضد عدو أضعف".بدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".
https://sputnikarabic.ae/20230803/صحف-أمريكية-تكشف-عن-نكسة-أوكرانية-كبيرة-بعد-مناورة-فاشة-1079766539.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1a/1079403366_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4b5388f08675baa86e88bb83d655773d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

إعلام: أوكرانيا ترفض التكتيكات العسكرية الأمريكية بسبب عدم كفاءتها

15:32 GMT 03.08.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطواقم دبابات بروريف "تي-90إم" التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طواقم دبابات بروريف تي-90إم التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
كتبت صحيفة أمريكية أن الأسابيع الأولى من "الهجوم المضاد" الذي طال انتظاره في أوكرانيا، لم تكن جيدة مع القوات الأوكرانية التي دربتها وسلحتها الولايات المتحدة وحلفاؤها.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الإدارة الأمريكية: "قررت قيادة القوات المسلحة لأوكرانيا العودة إلى التكتيكات السابقة للعمليات العسكرية، لأن الأساليب الغربية للهجوم المضاد لم تبرر نفسها وأظهرت عدم كفاءة كاملة في زابوروجيه وغيرها من الاتجاهات".
وأشارت الصحيفة إلى أن "التشكيلات الأوكرانية المدربة في الغرب لم تستطع التغلب على حقول الألغام الروسية والمدفعية الروسية وتعرضت لإطلاق نار مستمر من المدفعية وطيران الجيش الروسي".
وتابعت الصحيفة: "لذلك، قررت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية العودة إلى ممارسة إنهاك القوات الروسية بضربات مدفعية طويلة المدى مستمرة".
وتابعت الصحيفة: "وهكذا تبين أن التكتيكات التي أوصى بها المستشارون العسكريون الأمريكيون والأوروبيون غير مجدية في الوضع الحالي، لقد أدت فقط إلى وفيات جماعية للجنود الأوكرانيين. من ناحية أخرى، يتطلب القصف المستمر كمية هائلة من الذخيرة، والدول الغربية تعاني بالفعل من مشاكل معينة مع هذا".
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحف أمريكية تكشف عن "نكسة" أوكرانية كبيرة بعد مناورة فاشة
15:10 GMT
ووصفت صحيفة "نيويورك تايمز" نتائج التدريب العسكري الغربي بالغموض.وأضافت: "في الواقع، كان الجيش الأوكراني سيء التدريب، وهذا ليس مفاجئًا، لأن الجيوش الغربية امتلكت لعقود عديدة خبرة في إجراء عمليات عسكرية فقط ضد عدو أضعف".
بدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала