https://sputnikarabic.ae/20230803/إعلام-أوكرانيا-ترفض-التكتيكات-العسكرية-الأمريكية-بسبب-عدم-كفاءتها-1079768061.html
إعلام: أوكرانيا ترفض التكتيكات العسكرية الأمريكية بسبب عدم كفاءتها
إعلام: أوكرانيا ترفض التكتيكات العسكرية الأمريكية بسبب عدم كفاءتها
كتبت صحيفة أمريكية أن الأسابيع الأولى من "الهجوم المضاد" الذي طال انتظاره في أوكرانيا، لم تكن جيدة مع القوات الأوكرانية التي دربتها وسلحتها الولايات المتحدة... 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T15:32+0000
2023-08-03T15:32+0000
2023-08-03T15:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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ونقلت الصحيفة عن مصادر في الإدارة الأمريكية: "قررت قيادة القوات المسلحة لأوكرانيا العودة إلى التكتيكات السابقة للعمليات العسكرية، لأن الأساليب الغربية للهجوم المضاد لم تبرر نفسها وأظهرت عدم كفاءة كاملة في زابوروجيه وغيرها من الاتجاهات".وأشارت الصحيفة إلى أن "التشكيلات الأوكرانية المدربة في الغرب لم تستطع التغلب على حقول الألغام الروسية والمدفعية الروسية وتعرضت لإطلاق نار مستمر من المدفعية وطيران الجيش الروسي".وتابعت الصحيفة: "لذلك، قررت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية العودة إلى ممارسة إنهاك القوات الروسية بضربات مدفعية طويلة المدى مستمرة".وتابعت الصحيفة: "وهكذا تبين أن التكتيكات التي أوصى بها المستشارون العسكريون الأمريكيون والأوروبيون غير مجدية في الوضع الحالي، لقد أدت فقط إلى وفيات جماعية للجنود الأوكرانيين. من ناحية أخرى، يتطلب القصف المستمر كمية هائلة من الذخيرة، والدول الغربية تعاني بالفعل من مشاكل معينة مع هذا".ووصفت صحيفة "نيويورك تايمز" نتائج التدريب العسكري الغربي بالغموض.وأضافت: "في الواقع، كان الجيش الأوكراني سيء التدريب، وهذا ليس مفاجئًا، لأن الجيوش الغربية امتلكت لعقود عديدة خبرة في إجراء عمليات عسكرية فقط ضد عدو أضعف".بدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".
https://sputnikarabic.ae/20230803/صحف-أمريكية-تكشف-عن-نكسة-أوكرانية-كبيرة-بعد-مناورة-فاشة-1079766539.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
إعلام: أوكرانيا ترفض التكتيكات العسكرية الأمريكية بسبب عدم كفاءتها
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كتبت صحيفة أمريكية أن الأسابيع الأولى من "الهجوم المضاد" الذي طال انتظاره في أوكرانيا، لم تكن جيدة مع القوات الأوكرانية التي دربتها وسلحتها الولايات المتحدة وحلفاؤها.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الإدارة الأمريكية: "قررت قيادة القوات المسلحة لأوكرانيا العودة إلى التكتيكات السابقة للعمليات العسكرية، لأن الأساليب الغربية للهجوم المضاد لم تبرر نفسها وأظهرت عدم كفاءة كاملة في زابوروجيه وغيرها من الاتجاهات".
وأشارت الصحيفة إلى أن "التشكيلات الأوكرانية المدربة في الغرب لم تستطع التغلب على حقول الألغام الروسية والمدفعية الروسية وتعرضت لإطلاق نار مستمر من المدفعية وطيران الجيش الروسي".
وتابعت الصحيفة: "لذلك، قررت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية العودة إلى ممارسة إنهاك القوات الروسية بضربات مدفعية طويلة المدى مستمرة".
وتابعت الصحيفة: "وهكذا تبين أن التكتيكات التي أوصى بها المستشارون العسكريون الأمريكيون والأوروبيون غير مجدية في الوضع الحالي، لقد أدت فقط إلى وفيات جماعية للجنود الأوكرانيين. من ناحية أخرى، يتطلب القصف المستمر كمية هائلة من الذخيرة، والدول الغربية تعاني بالفعل من مشاكل معينة مع هذا".
ووصفت صحيفة "نيويورك تايمز"
نتائج التدريب العسكري الغربي بالغموض.وأضافت: "في الواقع، كان الجيش الأوكراني سيء التدريب، وهذا ليس مفاجئًا، لأن الجيوش الغربية امتلكت لعقود عديدة خبرة في إجراء عمليات عسكرية فقط ضد عدو أضعف".
بدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".