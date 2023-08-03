https://sputnikarabic.ae/20230803/إعلام-نظام-كييف-يلقي-القبض-على-3-نواب-ويكبلهم-بالسوار-لعدم-التحاقهم-بالخدمة-العسكرية-1079761669.html
إعلام: نظام كييف يلقي القبض على 3 نواب ويكبلهم "بالسوار" لعدم التحاقهم بالخدمة العسكرية
إعلام: نظام كييف يلقي القبض على 3 نواب ويكبلهم "بالسوار" لعدم التحاقهم بالخدمة العسكرية
وضعت محكمة مقاطعة بيشيرسكي في العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الخميس، نواب مجلس مدينة كييف، إيغور خاتسفيتش، وأوليغ ليفتشينكو، وميخائيل تيرينتييف، قيد الإقامة... 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T13:05+0000
2023-08-03T13:05+0000
2023-08-03T13:05+0000
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وحكمت المحكمة على نواب مجلس مدينة كييف بالإقامة الجبرية، مرتدين سوارا إلكترونيا، والسبب هو عدم حضورهم للخدمة العسكرية.وفقًا لقناة "بريامي" التلفزيونية الأوكرانية، الإقامة الجبرية الليلية وارتداء السوار الإلكتروني للنواب، حتى 28 سبتمبر /أيلول المقبل.وبحسب مكتب مباحث الدولة، فإن خاتسفيتش وليفتشينكو لم يظهرا للخدمة العسكرية لمدة عام.في 24 فبراير/ شباط 2022، تم تطبيق الأحكام العرفية في أوكرانيا، وفي اليوم التالي، وقّع فلاديمير زيلينسكي، على مرسوم بشأن التعبئة العامة. خلال هذا الوقت، تم تمديدها بشكل متكرر. وكانت آخر مرة، في نهاية تموز/ يوليو الماضي، إذ مددت الأحكام العرفية والتعبئة حتى 15 تشرين الثاني /نوفمبر.
https://sputnikarabic.ae/20230803/مسؤول-أمريكي-أوكرانيا-تحتاج-لأكثر-من-عام-وربما-لعقود-لاختراق-الدفاعات-الروسية-1079751340.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا, العالم
إعلام: نظام كييف يلقي القبض على 3 نواب ويكبلهم "بالسوار" لعدم التحاقهم بالخدمة العسكرية
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وضعت محكمة مقاطعة بيشيرسكي في العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الخميس، نواب مجلس مدينة كييف، إيغور خاتسفيتش، وأوليغ ليفتشينكو، وميخائيل تيرينتييف، قيد الإقامة الجبرية الليلية بسوار إلكتروني.
وحكمت المحكمة على نواب مجلس مدينة كييف بالإقامة الجبرية، مرتدين سوارا إلكترونيا، والسبب هو عدم حضورهم للخدمة العسكرية.
وفقًا لقناة "بريامي" التلفزيونية الأوكرانية، الإقامة الجبرية الليلية وارتداء السوار الإلكتروني للنواب، حتى 28 سبتمبر /أيلول المقبل.
وبحسب مكتب مباحث الدولة، فإن خاتسفيتش وليفتشينكو لم يظهرا للخدمة العسكرية لمدة عام.
في 24 فبراير/ شباط 2022، تم تطبيق الأحكام العرفية في أوكرانيا، وفي اليوم التالي، وقّع فلاديمير زيلينسكي، على مرسوم بشأن التعبئة العامة
. خلال هذا الوقت، تم تمديدها بشكل متكرر. وكانت آخر مرة، في نهاية تموز/ يوليو الماضي، إذ مددت الأحكام العرفية والتعبئة حتى 15 تشرين الثاني /نوفمبر.