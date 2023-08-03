اكتشاف أكبر مخلوق بتاريخ الأرض في صحراء قاحلة... صور وفيديو
11:13 GMT 03.08.2023 (تم التحديث: 11:18 GMT 03.08.2023)
© Photo / unsplash/Snappy Shuttersمشهد لحوت نافق على شاطئ البحر
© Photo / unsplash/Snappy Shutters
يعتقد باحثون أن حفرية حوت عمره 39 مليون عام تم العثور عليها في جنوب بيرو قد تعود إلى أثقل وأكبر حيوان تم تسجيله على الإطلاق.
وتشير قياسات عظامه إلى أن هيكله العظمي يمكن أن يزن ضعفين إلى ثلاثة أضعاف وزن الحوت الأزرق.
ووجد علماء بقيادة عالم الحفريات جيوفاني بيانوتشي من جامعة بيزا في إيطاليا بقايا الحوت المسمى "بيروسيتوس" في صحراء إيكا على طول الساحل الجنوبي لبيرو.
ووفقا للعلماء، الحيتانيات - الثدييات البحرية مثل الحيتان والدلافين، هناك فائدة من أن تكون أكبر حجمًا فهي تساعد على منع فقدان الحرارة الأساسية في الماء، الذي يتمتع بموصلية حرارية عالية للهواء.
وتتضمن الحفرية الجزئية المكتشفة 13 فقرة وأربعة أضلاع وجزء من عظم ورك، ما يدل على أن الأنواع القديمة من الحيتان لا تزال لديها أرجل خلفية صغيرة.
وقال بيانوتشي: "السمة الرئيسية لهذا الحيوان بكل تأكيد هي وزنه الضخم الذي يشير إلى وجود كائنات لديها سمات تفوق خيالنا".
I already love this new weirdo, just look at Perucetus.https://t.co/idQ9nX4rmQ pic.twitter.com/hNU9j0xWlC— Armin Reindl (@ArminReindl) August 2, 2023
وقام بيانوتشي وفريقه بحساب حجم بيروسيتس، وقدّروا أن كتلة جسمه كانت في مكان ما بين 85 و 340 طنًا وطوله 20 مترا. وصل أكبر حوت أزرق تم قياسه على الإطلاق إلى 199 طنًا.
We hava a new whale discovered:PERUCETUS COLOSSUS!Paleontologists found it in Peru, btw they're bones are 10cm long as big as a card according to the length it is 25 meters, it should almost reach today's blue whale! pic.twitter.com/3aTfuf1pyy— Marin Mazarekic (@MazarekicMarin) August 2, 2023
وقال بيانوتشي: "على الرغم من أن الهيكل العظمي لبيروسيتوس ليس مكتملاً، فإن التقديرات الصارمة تشير إلى أن كتلة الهيكل العظمي لبيروسيتيوس كانت حوالي 8 أطنان على الأقل، أي ضعف الكتلة الهيكلية لأكبر حيوان حي، وهو الحوت الأزرق".
Introducing the thiccest boi ever, the extremely dense and big-boned whale Perucetus colossus (Basilosauridae) from the mid-Eocene of Peru! Congrats to all of my Latin American and European colleagues on this discovery! https://t.co/TcuxF9xwze pic.twitter.com/kQegTzHdQZ— Robert Boessenecker, Doctor of Whaleontology™️ (@CoastalPaleo) August 2, 2023
ووفقا لمجلة "sciencealert" العلمية أظهرت العظام أيضًا درجة عالية من السماكة والتكثف وهي سمات تُرى غالبًا في الثدييات البحرية لتوفير ثقل طبيعي، مما يسمح لها بالحصول على رئتين أكبر.