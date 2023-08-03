https://sputnikarabic.ae/20230803/اكتشاف-أكبر-مخلوق-بتاريخ-الأرض-في-صحراء-قاحلة-صور-وفيديو-1079754694.html

اكتشاف أكبر مخلوق بتاريخ الأرض في صحراء قاحلة... صور وفيديو

اكتشاف أكبر مخلوق بتاريخ الأرض في صحراء قاحلة... صور وفيديو

يعتقد باحثون أن حفرية حوت عمره 39 مليون عام تم العثور عليها في جنوب بيرو قد تعود إلى أثقل وأكبر حيوان تم تسجيله على الإطلاق. 03.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-03T11:13+0000

2023-08-03T11:13+0000

2023-08-03T11:18+0000

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وتشير قياسات عظامه إلى أن هيكله العظمي يمكن أن يزن ضعفين إلى ثلاثة أضعاف وزن الحوت الأزرق.ووجد علماء بقيادة عالم الحفريات جيوفاني بيانوتشي من جامعة بيزا في إيطاليا بقايا الحوت المسمى "بيروسيتوس" في صحراء إيكا على طول الساحل الجنوبي لبيرو.ووفقا للعلماء، الحيتانيات - الثدييات البحرية مثل الحيتان والدلافين، هناك فائدة من أن تكون أكبر حجمًا فهي تساعد على منع فقدان الحرارة الأساسية في الماء، الذي يتمتع بموصلية حرارية عالية للهواء.وتتضمن الحفرية الجزئية المكتشفة 13 فقرة وأربعة أضلاع وجزء من عظم ورك، ما يدل على أن الأنواع القديمة من الحيتان لا تزال لديها أرجل خلفية صغيرة.وقال بيانوتشي: "السمة الرئيسية لهذا الحيوان بكل تأكيد هي وزنه الضخم الذي يشير إلى وجود كائنات لديها سمات تفوق خيالنا".وقام بيانوتشي وفريقه بحساب حجم بيروسيتس، وقدّروا أن كتلة جسمه كانت في مكان ما بين 85 و 340 طنًا وطوله 20 مترا. وصل أكبر حوت أزرق تم قياسه على الإطلاق إلى 199 طنًا.وقال بيانوتشي: "على الرغم من أن الهيكل العظمي لبيروسيتوس ليس مكتملاً، فإن التقديرات الصارمة تشير إلى أن كتلة الهيكل العظمي لبيروسيتيوس كانت حوالي 8 أطنان على الأقل، أي ضعف الكتلة الهيكلية لأكبر حيوان حي، وهو الحوت الأزرق".ووفقا لمجلة "sciencealert" العلمية أظهرت العظام أيضًا درجة عالية من السماكة والتكثف وهي سمات تُرى غالبًا في الثدييات البحرية لتوفير ثقل طبيعي، مما يسمح لها بالحصول على رئتين أكبر.

https://sputnikarabic.ae/20230803/-اكتشاف-نجم-غريب-الشكل-حير-العلماء-صور-وفيديو-1079746616.html

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