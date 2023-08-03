عربي
https://sputnikarabic.ae/20230803/الأمم-المتحدة-نقل-60-من-النفط-الموجود-في-الناقلة-المتهالكة-صافر-1079772434.html
الأمم المتحدة: نقل 60% من النفط الموجود في الناقلة المتهالكة "صافر"
الأمم المتحدة: نقل 60% من النفط الموجود في الناقلة المتهالكة "صافر"
أعلنت الأمم المتحدة عن نجاحها في نقل أكثر من نصف كمية النفط الموجودة في الناقلة "صافر" ‏إلى الناقلة الجديدة "اليمن"، والتي تتواجد في محافظة الحديدة غربي... 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T18:41+0000
2023-08-03T18:41+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/11/1079137666_0:0:2669:1501_1920x0_80_0_0_62e705a933219503de329a45bcc2b81c.jpg
وكتب مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، آخيم شتاينر، على "تويتر"، أمس الأربعاء: "كل يوم يقترب بنا من اكتمال عملية إنقاذ الناقلة "صافر"، وتم اليوم تأكيد نقل 60% أو 680.000 برميلا إلى الناقلة البديلة "اليمن" (نوتيكا سابقا)".يأتي ذلك بعدما أعلنت الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي، عن نقل أكثر من 500 ألف برميل من النفط الخام المخزن في الناقلة المتهالكة "صافر"، الراسية قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي اليمن، إلى السفينة البديلة "اليمن"، ضمن خطتها الرامية لتفادي كارثة بيئية وشيكة في البحر الأحمر.وأعلنت الأمم المتحدة أخيرا، انطلاق عملية سحب النفط من الناقلة "صافر" إلى السفينة البديلة اليمن (نوتيكا سابقًا)، مؤكدة أنه من المقرر اكتمال نقل النفط خلال 19 يوما.واستخدمت الحكومة اليمنية منذ عام 1986، الناقلة "صافر" الراسية على بعد نحو 4.8 أميال بحرية من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، كوحدة تخزین عائمة في البحر الأحمر لاستقبال الخام من حقول صافر في محافظة مأرب وتصديره.وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة في الناقلة "صافر"، منذ العام 2015، والمقدرة بـ 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، خاصة بعد تسرب المياه إلى غرفة المحركات، في حزيران/ يونيو 2020.وحذرت الأمم المتحدة من أن حدوث تسريب كبير للنفط من الناقلة المتهالكة قد يتسبب في إغلاق ميناءي الحديدة والصليف مؤقتًا، وهما ضروريان لجلب الغذاء والوقود والإمدادات المنقذة للحياة في بلد يحتاج 80% من شعبه إلى مساعدات إنسانية جراء الصراع الذي يمزقه، فيما تقدر تكاليف التنظيف فقط بـ 20 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230730/الأمم-المتحدة-تعلن-نقل-ثلث-النفط-الموجود-في-خزان-صافر-إلى-الناقلة-البديلة-اليمن-1079573444.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/11/1079137666_238:0:2610:1779_1920x0_80_0_0_b59c053768b2a1e56cfe4d9d542b86e3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, الأخبار
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, الأخبار

الأمم المتحدة: نقل 60% من النفط الموجود في الناقلة المتهالكة "صافر"

18:41 GMT 03.08.2023
© AFP 2023 / Mohammed Huwaisأشخاص على متن قارب صغير يقتربون من ناقلة النفط "صافر" المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023.
أشخاص على متن قارب صغير يقتربون من ناقلة النفط صافر المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2023
أشخاص على متن قارب صغير يقتربون من ناقلة النفط "صافر" المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023.
© AFP 2023 / Mohammed Huwais
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت الأمم المتحدة عن نجاحها في نقل أكثر من نصف كمية النفط الموجودة في الناقلة "صافر" ‏إلى الناقلة الجديدة "اليمن"، والتي تتواجد في محافظة الحديدة غربي اليمن.‏
وكتب مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، آخيم شتاينر، على "تويتر"، أمس الأربعاء: "كل يوم يقترب بنا من اكتمال عملية إنقاذ الناقلة "صافر"، وتم اليوم تأكيد نقل 60% أو 680.000 برميلا إلى الناقلة البديلة "اليمن" (نوتيكا سابقا)".
يأتي ذلك بعدما أعلنت الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي، عن نقل أكثر من 500 ألف برميل من النفط الخام المخزن في الناقلة المتهالكة "صافر"، الراسية قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي اليمن، إلى السفينة البديلة "اليمن"، ضمن خطتها الرامية لتفادي كارثة بيئية وشيكة في البحر الأحمر.
وأعلنت الأمم المتحدة أخيرا، انطلاق عملية سحب النفط من الناقلة "صافر" إلى السفينة البديلة اليمن (نوتيكا سابقًا)، مؤكدة أنه من المقرر اكتمال نقل النفط خلال 19 يوما.
سفينة نوتيكا المملوكة للأمم المتحدة، من أجل نقل نفط ناقلة صافر إليها، اليمن 17 يوليو/ تموز 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2023
الأمم المتحدة تعلن نقل ثلث النفط الموجود في خزان "صافر" إلى الناقلة البديلة "اليمن"
30 يوليو, 17:19 GMT
واستخدمت الحكومة اليمنية منذ عام 1986، الناقلة "صافر" الراسية على بعد نحو 4.8 أميال بحرية من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، كوحدة تخزین عائمة في البحر الأحمر لاستقبال الخام من حقول صافر في محافظة مأرب وتصديره.
وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة في الناقلة "صافر"، منذ العام 2015، والمقدرة بـ 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، خاصة بعد تسرب المياه إلى غرفة المحركات، في حزيران/ يونيو 2020.
وحذرت الأمم المتحدة من أن حدوث تسريب كبير للنفط من الناقلة المتهالكة قد يتسبب في إغلاق ميناءي الحديدة والصليف مؤقتًا، وهما ضروريان لجلب الغذاء والوقود والإمدادات المنقذة للحياة في بلد يحتاج 80% من شعبه إلى مساعدات إنسانية جراء الصراع الذي يمزقه، فيما تقدر تكاليف التنظيف فقط بـ 20 مليار دولار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала