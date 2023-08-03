https://sputnikarabic.ae/20230803/الأمم-المتحدة-نقل-60-من-النفط-الموجود-في-الناقلة-المتهالكة-صافر-1079772434.html

الأمم المتحدة: نقل 60% من النفط الموجود في الناقلة المتهالكة "صافر"

الأمم المتحدة: نقل 60% من النفط الموجود في الناقلة المتهالكة "صافر"

أعلنت الأمم المتحدة عن نجاحها في نقل أكثر من نصف كمية النفط الموجودة في الناقلة "صافر" ‏إلى الناقلة الجديدة "اليمن"، والتي تتواجد في محافظة الحديدة غربي... 03.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-03T18:41+0000

2023-08-03T18:41+0000

2023-08-03T18:41+0000

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وكتب مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، آخيم شتاينر، على "تويتر"، أمس الأربعاء: "كل يوم يقترب بنا من اكتمال عملية إنقاذ الناقلة "صافر"، وتم اليوم تأكيد نقل 60% أو 680.000 برميلا إلى الناقلة البديلة "اليمن" (نوتيكا سابقا)".يأتي ذلك بعدما أعلنت الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي، عن نقل أكثر من 500 ألف برميل من النفط الخام المخزن في الناقلة المتهالكة "صافر"، الراسية قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي اليمن، إلى السفينة البديلة "اليمن"، ضمن خطتها الرامية لتفادي كارثة بيئية وشيكة في البحر الأحمر.وأعلنت الأمم المتحدة أخيرا، انطلاق عملية سحب النفط من الناقلة "صافر" إلى السفينة البديلة اليمن (نوتيكا سابقًا)، مؤكدة أنه من المقرر اكتمال نقل النفط خلال 19 يوما.واستخدمت الحكومة اليمنية منذ عام 1986، الناقلة "صافر" الراسية على بعد نحو 4.8 أميال بحرية من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، كوحدة تخزین عائمة في البحر الأحمر لاستقبال الخام من حقول صافر في محافظة مأرب وتصديره.وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة في الناقلة "صافر"، منذ العام 2015، والمقدرة بـ 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، خاصة بعد تسرب المياه إلى غرفة المحركات، في حزيران/ يونيو 2020.وحذرت الأمم المتحدة من أن حدوث تسريب كبير للنفط من الناقلة المتهالكة قد يتسبب في إغلاق ميناءي الحديدة والصليف مؤقتًا، وهما ضروريان لجلب الغذاء والوقود والإمدادات المنقذة للحياة في بلد يحتاج 80% من شعبه إلى مساعدات إنسانية جراء الصراع الذي يمزقه، فيما تقدر تكاليف التنظيف فقط بـ 20 مليار دولار.

https://sputnikarabic.ae/20230730/الأمم-المتحدة-تعلن-نقل-ثلث-النفط-الموجود-في-خزان-صافر-إلى-الناقلة-البديلة-اليمن-1079573444.html

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, الأخبار