https://sputnikarabic.ae/20230803/البعثة-الأممية-في-السودان-تدعو-الجميع-إلى-وقف-العمليات-العسكرية-فورا-1079767728.html
البعثة الأممية في السودان تدعو الجميع إلى وقف العمليات العسكرية فورا
البعثة الأممية في السودان تدعو الجميع إلى وقف العمليات العسكرية فورا
أدانت البعثة الأممية في السودان، اليوم الخميس، "الاستهداف العشوائي للسكان المدنيين والمرافق العامة من قبل قوات الدعم السريع في غرب دارفور". 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T15:25+0000
2023-08-03T15:25+0000
2023-08-03T15:25+0000
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وقالت البعثة الأممية في السودان، في بيان لها، إنها "قلقه إزاء التأثير الخطير للقتال بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني على المدنيين في إقليم دارفور".وحثت البعثة "جميع القوى المشاركة في العمليات العسكرية على وقف عملياتهم العسكرية فورا"، مؤكدة التزامها بدعم وتسهيل الجهود المبذولة نحو حل سلمي للنزاع في جميع أنحاء السودان، بحسب البيان.وتتواصل، منذ أكثر من 3 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو، الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.
https://sputnikarabic.ae/20230803/الجيش-السوداني-ينفي-وجود-أي-هدنة-مع-قوات-الدعم-السريع-1079750176.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
البعثة الأممية في السودان تدعو الجميع إلى وقف العمليات العسكرية فورا
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أدانت البعثة الأممية في السودان، اليوم الخميس، "الاستهداف العشوائي للسكان المدنيين والمرافق العامة من قبل قوات الدعم السريع في غرب دارفور".
وقالت البعثة الأممية في السودان، في بيان لها
، إنها "قلقه إزاء التأثير الخطير للقتال بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني على المدنيين في إقليم دارفور".
وحثت البعثة "جميع القوى المشاركة في العمليات العسكرية على وقف عملياتهم العسكرية فورا"، مؤكدة التزامها بدعم وتسهيل الجهود المبذولة نحو حل سلمي للنزاع في جميع أنحاء السودان، بحسب البيان.
وتتواصل، منذ أكثر من 3 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان
، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو، الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة
للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.