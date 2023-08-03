https://sputnikarabic.ae/20230803/التقارب-الروسي--الأفريقيعقود-من-العلاقات-الإنسانية-والثقافية-1079759401.html
التقارب الروسي- الأفريقي...عقود من العلاقات الإنسانية والثقافية
التقارب الروسي- الأفريقي...عقود من العلاقات الإنسانية والثقافية
في حلقة اليوم: عمق العلاقات الأفريقية والروسية والتبادل الثقافي والإنساني بين الشعوب، الصين تسعى لتحديد مدة استخدام الأطفال للهواتف الذكية، طالبة مصرية تعاقب... 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T12:32+0000
2023-08-03T12:32+0000
2023-08-03T12:32+0000
راديو
صدى الحياة
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التقارب الروسي- الأفريقي...عقود من العلاقات الإنسانية والثقافية
التقارب الروسي- الأفريقي...عقود من العلاقات الإنسانية والثقافية
عهدت الشعوب الأفريقية تاريخا طويلا من الاستعمار، وتعاقب على هذه القارة السمراء مستعمرون كثر، طمعا في خيرات أرضها واستغلالا لشعوبها.وحين نتحدث عن حرية الشعوب وحقها في الحياة والأمن والاستقرار، لابد لنا أن نستذكر تاريخها وعلاقاتها مع الدول سواء التي استعمرتها أو تلك التي كانت مساندة ومساعدة لها وقت الحاجة والأزمة.علاقات صديقة وتكامل بين روسيا وأفريقياإنّ العلاقة التاريخية المتجذرة بين شعوب القارة الآسيوية وخاصة روسيا الاتحادية مع القارة الأفريقية، تعكس طبيعة تقبل هذه الشعوب لثقافات ولحقوق بعضها البعض.وحول هذا الموضوع، قال مدير النشاط الثقافي، ورئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية- السوفيتية، والأمين العام لجمعية الصداقة المصرية-الروسية، الدكتور شريف جاد لـ "برنامجنا":التفاصيل في الملف الصوتي...إعداد وتقديم: فرح القادري، عماد الطفيلي
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
فرح القادري
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فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
الأخبار
ar_EG
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
صدى الحياة, аудио
التقارب الروسي- الأفريقي...عقود من العلاقات الإنسانية والثقافية
تابعنا عبر
في حلقة اليوم: عمق العلاقات الأفريقية والروسية والتبادل الثقافي والإنساني بين الشعوب، الصين تسعى لتحديد مدة استخدام الأطفال للهواتف الذكية، طالبة مصرية تعاقب نفسها بقص شعرها بسبب نتيجة الثانوية العامة، شابة صومالية تتعرض للضرب المبرح بعد رقصها على التيك توك، فاشينيستا روسية تموت بسبب حمية غذائية حادة، تمارين رياضية تساعدك على خفض نسبة الكوليسترول.
عهدت الشعوب الأفريقية تاريخا طويلا من الاستعمار، وتعاقب على هذه القارة السمراء مستعمرون كثر، طمعا في خيرات أرضها واستغلالا لشعوبها.
وحين نتحدث عن حرية الشعوب وحقها في الحياة والأمن والاستقرار، لابد لنا أن نستذكر تاريخها وعلاقاتها مع الدول سواء التي استعمرتها أو تلك التي كانت مساندة ومساعدة لها وقت الحاجة والأزمة.
علاقات صديقة وتكامل بين روسيا وأفريقيا
إنّ العلاقة التاريخية المتجذرة بين شعوب القارة الآسيوية وخاصة روسيا الاتحادية مع القارة الأفريقية، تعكس طبيعة تقبل هذه الشعوب لثقافات ولحقوق بعضها البعض.
وحول هذا الموضوع، قال مدير النشاط الثقافي، ورئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية- السوفيتية، والأمين العام لجمعية الصداقة المصرية-الروسية، الدكتور شريف جاد لـ "برنامجنا":
"إن العلاقات الروسية - المصرية هي استراتيجية لا تتأثر بأطراف ثالثة، وهناك جهودا كبيرة في المجال الثقافي بين مصر وروسيا، خاصة في ترجمة الكتب إلى اللغة العربية والروسية، وهذا التبادل الثقافي بين الجانبين، في سبتمبر(أيلول) المقبل ستشهد موسكو الحفل الختامي لعام التعاون الإنساني بين مصر وروسيا، وسيكون بحضور وزيرة الثقافة، الدكتورة نفين الكيلاني، ووفد مصري كبير وفرقة شعبية للفنون المصرية في إطار تقديم عروض بهذه المناسبة، وهذا يعكس اهتمام الطرفين بدعم العلاقات الثقافية بينهما".
التفاصيل في الملف الصوتي...
إعداد وتقديم: فرح القادري، عماد الطفيلي